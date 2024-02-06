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    Maliyeti kurtarmıyor: Yeni Apple Watch Ultra ertelenmiş olabilir

    Apple'ın merakla beklenen akıllı saat modeli Apple Watch Ultra 3, sürpriz bir şekilde ertelenmiş olabilir. Bu gecikmenin nedeni olarak mikroLED ve tedarik zinciri sorunlarına dikkat çekildi.
    Maliyeti kurtarmıyor: Yeni Apple Watch Ultra ertelenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple Watch serisi, en yeni modeli olan Apple Watch 9 ve Ultra 2 ile geçtiğimiz yılın Eylül ayında karşımıza çıktı. Ancak şimdiden yeni Apple Watch Ultra ilişkin sızıntılar duymaya başladık. Kore'den gelen raporlar ise, kullanıcıları biraz üzebilir. Akıllı saatin sürpriz bir şekilde ertelendiği söyleniyor.

    OLED'den dört kat daha pahalı

    Hatırlayanlar olacaktır, daha Apple'ın microLED ekranlı yeni Apple Watch Ultra üzerinde çalıştığından söz etmiştik. Hatta sektöre yakın kaynaklar, 2026 ve hatta 2025 sonuna işaret ediyordu. Bu noktada Kore merkezli medya kuruluşu The Elec, yeni nesil Apple Watch Ultra'nın uzun süre daha çıkmayacağını belirtti. 

    The Elec, bu gecikmenin nedeni olarak mikroLED ekranlara ve tedarik zincirinde yaşanan gecikmelere dikkat çekiyor. Rapora göre günümüzde 2,12 inçlik microLED ekran maliyeti 150 dolar, OLED panelin maliyeti ise 38 dolar civarında. Dolayısıyla Apple microLED veriminin artmasını bekleyebilir. Zira bu sayede birim başına maliyetin düşmesi hedefleniyor.

    Bilmeyenler için günümüzde MicroLED üretimi, başta düşük verim olmak üzere son derece pahalı ve çoğu standartlara uygun değil. Bu noktada Apple tedarikçileri BOE, LG ve Samsung'un Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz. Bu teknolojiden faydalanacak ilk ürünse MikroLED ekranlı Apple Watch olacak.

    Yeni Apple Watch Ultra neler sunacak?

    Bildiğiniz üzere Apple Watch Ultra‌, 502x410 piksel çözünürlük sunan 1,9 inç boyutlarında OLED ekranla tanıtıldı. Ancak MicroLED'e geçiş, daha iyi bir pil ömrüme ek olarak önemli yükseltmeleri beraberinde getirecek. Bunlardan ilki, piksel düzeyinde aydıtlanma sayesinde daha iyi kontrast, renk ve parlaklık artışı olacak.

    Öyle ki yeni nesil Apple Watch Ultra‌'nın, adeta "camın üzerine boyanmış" bir hissiyat verdiği belirtiliyor. Ek olarak OLED teknolojisinden farklı olarak MikroLED, daha az ekran yanması riski ve daha uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunacak. Ayrıca bu ekranların ilk olarak Apple Watch Ultra, daha sonrasında ise Apple Watch ve gelecek nesil iPhone modellerinde de kullanılacağını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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