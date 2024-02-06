Maliyeti kurtarmıyor: Yeni Apple Watch Ultra ertelenmiş olabilir

OLED'den dört kat daha pahalı
Hatırlayanlar olacaktır, daha Apple'ın microLED ekranlı yeni Apple Watch Ultra üzerinde çalıştığından söz etmiştik. Hatta sektöre yakın kaynaklar, 2026 ve hatta 2025 sonuna işaret ediyordu. Bu noktada Kore merkezli medya kuruluşu The Elec, yeni nesil Apple Watch Ultra'nın uzun süre daha çıkmayacağını belirtti.
The Elec, bu gecikmenin nedeni olarak mikroLED ekranlara ve tedarik zincirinde yaşanan gecikmelere dikkat çekiyor. Rapora göre günümüzde 2,12 inçlik microLED ekran maliyeti 150 dolar, OLED panelin maliyeti ise 38 dolar civarında. Dolayısıyla Apple microLED veriminin artmasını bekleyebilir. Zira bu sayede birim başına maliyetin düşmesi hedefleniyor.
Bilmeyenler için günümüzde MicroLED üretimi, başta düşük verim olmak üzere son derece pahalı ve çoğu standartlara uygun değil. Bu noktada Apple tedarikçileri BOE, LG ve Samsung'un Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz. Bu teknolojiden faydalanacak ilk ürünse MikroLED ekranlı Apple Watch olacak.
Yeni Apple Watch Ultra neler sunacak?
Bildiğiniz üzere Apple Watch Ultra, 502x410 piksel çözünürlük sunan 1,9 inç boyutlarında OLED ekranla tanıtıldı. Ancak MicroLED'e geçiş, daha iyi bir pil ömrüme ek olarak önemli yükseltmeleri beraberinde getirecek. Bunlardan ilki, piksel düzeyinde aydıtlanma sayesinde daha iyi kontrast, renk ve parlaklık artışı olacak.
Öyle ki yeni nesil Apple Watch Ultra'nın, adeta "camın üzerine boyanmış" bir hissiyat verdiği belirtiliyor. Ek olarak OLED teknolojisinden farklı olarak MikroLED, daha az ekran yanması riski ve daha uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunacak. Ayrıca bu ekranların ilk olarak Apple Watch Ultra, daha sonrasında ise Apple Watch ve gelecek nesil iPhone modellerinde de kullanılacağını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.