Maliyeti kurtarmıyor: Yeni Apple Watch Ultra ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple Watch serisi, en yeni modeli olan Apple Watch 9 ve Ultra 2 ile geçtiğimiz yılın Eylül ayında karşımıza çıktı. Ancak şimdiden yeni Apple Watch Ultra ilişkin sızıntılar duymaya başladık. Kore'den gelen raporlar ise, kullanıcıları biraz üzebilir. Akıllı saatin sürpriz bir şekilde ertelendiği söyleniyor.

OLED'den dört kat daha pahalı

Hatırlayanlar olacaktır, daha Apple'ın microLED ekranlı yeni Apple Watch Ultra üzerinde çalıştığından söz etmiştik. Hatta sektöre yakın kaynaklar, 2026 ve hatta 2025 sonuna işaret ediyordu. Bu noktada Kore merkezli medya kuruluşu The Elec, yeni nesil Apple Watch Ultra'nın uzun süre daha çıkmayacağını belirtti.

The Elec, bu gecikmenin nedeni olarak mikroLED ekranlara ve tedarik zincirinde yaşanan gecikmelere dikkat çekiyor. Rapora göre günümüzde 2,12 inçlik microLED ekran maliyeti 150 dolar, OLED panelin maliyeti ise 38 dolar civarında. Dolayısıyla Apple microLED veriminin artmasını bekleyebilir. Zira bu sayede birim başına maliyetin düşmesi hedefleniyor.

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Bilmeyenler için günümüzde MicroLED üretimi, başta düşük verim olmak üzere son derece pahalı ve çoğu standartlara uygun değil. Bu noktada Apple tedarikçileri BOE, LG ve Samsung'un Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz. Bu teknolojiden faydalanacak ilk ürünse MikroLED ekranlı Apple Watch olacak.

Yeni Apple Watch Ultra neler sunacak?

Bildiğiniz üzere Apple Watch Ultra‌, 502x410 piksel çözünürlük sunan 1,9 inç boyutlarında OLED ekranla tanıtıldı. Ancak MicroLED'e geçiş, daha iyi bir pil ömrüme ek olarak önemli yükseltmeleri beraberinde getirecek. Bunlardan ilki, piksel düzeyinde aydıtlanma sayesinde daha iyi kontrast, renk ve parlaklık artışı olacak.

Öyle ki yeni nesil Apple Watch Ultra‌'nın, adeta "camın üzerine boyanmış" bir hissiyat verdiği belirtiliyor. Ek olarak OLED teknolojisinden farklı olarak MikroLED, daha az ekran yanması riski ve daha uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunacak. Ayrıca bu ekranların ilk olarak Apple Watch Ultra, daha sonrasında ise Apple Watch ve gelecek nesil iPhone modellerinde de kullanılacağını belirtelim.

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Maliyeti kurtarmıyor: Yeni Apple Watch Ultra ertelenmiş olabilir