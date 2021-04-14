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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera

    Teknoloji devlerinden Sony, yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Xperia 1 III'ü resmen tanıttı. Cihaz Snapdragon 888 yonga seti ve diğer göz dolduran özelliklere sahip.
    14 Nisan 2021, 13:10 (Güncellendi, 3 sa.)
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    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
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    Japon şirketi Sony, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. Yeni ürünlerden en gelişmişi, Dual-PD sensörüyle birleştirilmiş teleskopik zoom lensi, HDR desteği ve 120Hz yenileme hızına sahip 4K OLED ekran da dahil olmak üzere şirketin tüm gelişmiş teknolojilerini bir araya getiren Xperia 1 III.

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    Cihazın kalbinde, şu anda piyasadaki en gelişmiş çözüm olan amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti yer alıyor. 12GB RAM kapasitesi sunan cihazın dahili depolama alanının ise 256GB olduğu açıklandı. Sony, geleneksel olarak akıllı telefonun ana kamerasına özel önem verdiğini söylemek mümkün.

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    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
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    Xperia 1 III, 12 megapiksellik üç Exmor RS sensör barındırıyor. Ana sensör, bir f / 1,7 geniş açılı lens ile tamamlanmakta. Başka bir sensör, ultra geniş açılı optiklerle birlikte çalışıyor. Diğer sensöre gelince, Sony bunu f / 2,3 ve f / 2,8 diyafram açıklıklarına sahip teleskopik zum lens ile birleştirmeye karar vermiş.

    Kamera optiklerinin ZEISS ile işbirliği içinde geliştirildiğini belirtelim. Modül ayrıca bir 3D iToF sensörü içeriyor. Akıllı telefon kamerası saniyede 20 kareye kadar çekim yaparak kesintisiz sürekli çekime olanak tanımakta. Geleneksel olarak Sony amiral gemileri için deklanşör kontrolü, kasanın yan tarafındaki ayrı bir fiziksel düğme ile sağlanıyor. Ön kamera ise 8 megapiksellik bir sensöre sahip.

    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
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    Oyuncuları da cezbeden özellikler

    Akıllı telefonun ekranı da olağanüstü olarak tanımlanıyor. Xperia 1 III, 21:9 en boy oranına, 4K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç AMOLED ekrana sahip. HDR desteği de bulunuyor. Ekran, koruma açısından en son teknoloji olan Corning Gorilla Glass Victus ile kaplanmış.

    Ayrı olarak, cihazın ses yeteneklerinden de bahsedelim. Xperia 1 III, şu anda amiral gemisi cihazlarda nadir bulunan 3,5 mm ses girişine sahip. Üretici, cihazın yerleşik stereo hoparlörleri aracılığıyla 360 Reality Audio deneyimi sunan dünyanın ilk akıllı telefonu olduğunu iddia ediyor.

    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
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    Sony, Xperia 1 III'ü mobil oyuncular için mükemmel bir seçim haline getiren yazılım özelliklerine de odaklanmış. Saniyede 120 FPS oyun kaydetme yeteneğinden ve karanlık alanlarda görüntünün detayını ve parlaklığını artırma işlevinden bahsediliyor. Ayrıca PlayStation 5'in DualSense denetleyici desteği de dikkat çekici. Xperia 1 III, Sony'nin kapasite kaybı olmadan üç yıl dayanabileceğini söylediği 4500 mAh pile de sahip. 30W hızlı şarj ile pil 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor.

    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
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    Akıllı telefon siyah, gri ve mor renklerde satışa sunulacak. Ön siparişlerin kabulü bugün başlıyor. Cihazın hangi fiyatla satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.



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    elophidae (Yavuz Ell) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şahane telefon olmuş. Ama fiyat ne olacak acaba.
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    P palamutix 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım biraz olsa hemen alacaktım ama yine yok muz gibi ince ve uzun
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    C Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekranın güzelliğine bak, 4K içerik izlemek için mü-kem-mel!
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    V V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi veya diğer ÇiLni firmaların tanıtımı böyle asil mi? Değil.

    İşte bu yüzden SONY.

    SONY™
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon efsane olmuş ama batarya hiç güzel süreler vermeyecek muhtemelen.
    Yanıtla
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    aydinsukru (Aydın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    özlemişiz ama fiyatlandırma fiyasko olucak eminim
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hizli sarj iyi guzel de muhim olan ne kadar surede bosaldigi. 4k 120hz tam parlaklikta 30dk oyun oynayabiliyor muymusuz?



    Sony'nin amiral gemi cikarmasi hata. Cok az kisi sans verir. Orta segmente oynamasi lazimdi. Zira Samsung da anca oyle toparladi. Kotu hamleler degil bunlar.



    Bu arada yuksek ihtimal Apple gibi ceza yiyecek yaniltici reklamdan oturu. Ekran cerceveleri belli olmasin diye tanitimda siyah ekran fonu kullanmis. Apple aynisini notch icin yaptiginda yemisti.
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    mck94 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım olarak gercekten guzel ama herkesin soylemesine ragmen su isimlendirmeden neden vazgecmediklerini anlamak mumkun degil.
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    joven ( joven) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonda 4k ekran kullanılması hata pil zaten sorun birde üstüne 8 milyon pikselin aydınlatılması için gereken güç ihtiyacı
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Off Makineye gel.
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