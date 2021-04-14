Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera

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Japon şirketi Sony, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. Yeni ürünlerden en gelişmişi, Dual-PD sensörüyle birleştirilmiş teleskopik zoom lensi, HDR desteği ve 120Hz yenileme hızına sahip 4K OLED ekran da dahil olmak üzere şirketin tüm gelişmiş teknolojilerini bir araya getiren Xperia 1 III.

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Cihazın kalbinde, şu anda piyasadaki en gelişmiş çözüm olan amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti yer alıyor. 12GB RAM kapasitesi sunan cihazın dahili depolama alanının ise 256GB olduğu açıklandı. Sony, geleneksel olarak akıllı telefonun ana kamerasına özel önem verdiğini söylemek mümkün.

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Xperia 1 III, 12 megapiksellik üç Exmor RS sensör barındırıyor. Ana sensör, bir f / 1,7 geniş açılı lens ile tamamlanmakta. Başka bir sensör, ultra geniş açılı optiklerle birlikte çalışıyor. Diğer sensöre gelince, Sony bunu f / 2,3 ve f / 2,8 diyafram açıklıklarına sahip teleskopik zum lens ile birleştirmeye karar vermiş.

Kamera optiklerinin ZEISS ile işbirliği içinde geliştirildiğini belirtelim. Modül ayrıca bir 3D iToF sensörü içeriyor. Akıllı telefon kamerası saniyede 20 kareye kadar çekim yaparak kesintisiz sürekli çekime olanak tanımakta. Geleneksel olarak Sony amiral gemileri için deklanşör kontrolü, kasanın yan tarafındaki ayrı bir fiziksel düğme ile sağlanıyor. Ön kamera ise 8 megapiksellik bir sensöre sahip.

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Oyuncuları da cezbeden özellikler

Akıllı telefonun ekranı da olağanüstü olarak tanımlanıyor. Xperia 1 III, 21:9 en boy oranına, 4K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç AMOLED ekrana sahip. HDR desteği de bulunuyor. Ekran, koruma açısından en son teknoloji olan Corning Gorilla Glass Victus ile kaplanmış.

Ayrı olarak, cihazın ses yeteneklerinden de bahsedelim. Xperia 1 III, şu anda amiral gemisi cihazlarda nadir bulunan 3,5 mm ses girişine sahip. Üretici, cihazın yerleşik stereo hoparlörleri aracılığıyla 360 Reality Audio deneyimi sunan dünyanın ilk akıllı telefonu olduğunu iddia ediyor.

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Sony, Xperia 1 III'ü mobil oyuncular için mükemmel bir seçim haline getiren yazılım özelliklerine de odaklanmış. Saniyede 120 FPS oyun kaydetme yeteneğinden ve karanlık alanlarda görüntünün detayını ve parlaklığını artırma işlevinden bahsediliyor. Ayrıca PlayStation 5'in DualSense denetleyici desteği de dikkat çekici. Xperia 1 III, Sony'nin kapasite kaybı olmadan üç yıl dayanabileceğini söylediği 4500 mAh pile de sahip. 30W hızlı şarj ile pil 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor.

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Akıllı telefon siyah, gri ve mor renklerde satışa sunulacak. Ön siparişlerin kabulü bugün başlıyor. Cihazın hangi fiyatla satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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