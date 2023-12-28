Apple Watch'un satış yasağı durduruldu, şimdilik

Tam Boyutta Gör Apple’ın Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelleri patent ihlali nedeniyle ABD’de yasaklanmıştı. Apple ise bu kararı kısa bir süre önce temyize götürmüştü. Şimdi ise federal temyiz mahkemesi Apple'ın Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerini ithal etmeye devam edebileceğini söyledi. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) vereceği cevaba bağlı olacak.

Apple Watch yasağı şimdilik durduruldu

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, mahkemenin almış olduğu karar geçici. Mahkeme ITC'ye Apple'ın temyiz süreci boyunca yasağın daha uzun süreli olarak durdurulmasına ilişkin talebine yanıt vermesi için 10 Ocak'a kadar süre verdi. Bu, Apple'ın geçtiğimiz hafta durdurduğu Apple Watch satışlarına web sitesinde ve ABD'deki Apple Store'larda devam edebileceği anlamına geliyor.

Apple, temyiz başvurusunda satış yasağının acilen kaldırılmasını, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar yaşayacağını, halihazırda yenilenmiş sürümler üzerinde çalıştığı için bunları ITC’nin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

Apple, satışı yasaklanan Apple Watch için temyize gitti 14 sa. önce eklendi

Apple, yaptığı açıklamada Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin halihazırda ülkede satışına başladığını söyledi. Apple, “ABD Federal Daire Temyiz Mahkemesi'nin, tam temyiz başvurumuza kadar emri durdurma talebimizi değerlendirirken hariç tutma kararını durdurmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Apple'ın Watch bölümü yılda yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde ediyor. Ekim ayında ITC, Apple'ın Masimo adlı Kaliforniya merkezli başka bir şirkete ait iki patenti ihlal ettiğine karar verdi. Her iki patent de Apple'ın 2020'den bu yana Watch'un çoğu modeline dahil ettiği kan-oksijen sensörüne dayanıyordu. Ürünlerin satışının yasaklanması ise 26 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Süreç zarfında Apple, yazılım güncellemesiyle ihlali ortan kaldıracağını söyledi. Hem ITC hem de Masimo, yazılım ile ihlalin giderilemeyeceğini belirtti. Apple şu anda akıllı saatindeki kan oksijen sensörlerini yeniden tasarlamayı araştırıyor.

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