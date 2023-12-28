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    Apple Watch'un satış yasağı durduruldu, şimdilik

    ABD’de satışı yasaklanan Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin ithalat yasağı geçici olarak durduruldu. Bundan sonra ne olacağı ITC'nin vereceği cevaba bağlı olacak.
    Apple Watch'un satış yasağı durduruldu, şimdilik Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelleri patent ihlali nedeniyle ABD’de yasaklanmıştı. Apple ise bu kararı kısa bir süre önce temyize götürmüştü. Şimdi ise federal temyiz mahkemesi Apple'ın Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerini ithal etmeye devam edebileceğini söyledi. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) vereceği cevaba bağlı olacak.

    Apple Watch yasağı şimdilik durduruldu

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, mahkemenin almış olduğu karar geçici. Mahkeme ITC'ye Apple'ın temyiz süreci boyunca yasağın daha uzun süreli olarak durdurulmasına ilişkin talebine yanıt vermesi için 10 Ocak'a kadar süre verdi. Bu, Apple'ın geçtiğimiz hafta durdurduğu Apple Watch satışlarına web sitesinde ve ABD'deki Apple Store'larda devam edebileceği anlamına geliyor.

    Apple, temyiz başvurusunda satış yasağının acilen kaldırılmasını, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar yaşayacağını, halihazırda yenilenmiş sürümler üzerinde çalıştığı için bunları ITC’nin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

    Apple, yaptığı açıklamada Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin halihazırda ülkede satışına başladığını söyledi. Apple, “ABD Federal Daire Temyiz Mahkemesi'nin, tam temyiz başvurumuza kadar emri durdurma talebimizi değerlendirirken hariç tutma kararını durdurmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

    Apple'ın Watch bölümü yılda yaklaşık 17 milyar dolar gelir elde ediyor. Ekim ayında ITC, Apple'ın Masimo adlı Kaliforniya merkezli başka bir şirkete ait iki patenti ihlal ettiğine karar verdi. Her iki patent de Apple'ın 2020'den bu yana Watch'un çoğu modeline dahil ettiği kan-oksijen sensörüne dayanıyordu. Ürünlerin satışının yasaklanması ise 26 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Süreç zarfında Apple, yazılım güncellemesiyle ihlali ortan kaldıracağını söyledi. Hem ITC hem de Masimo, yazılım ile ihlalin giderilemeyeceğini belirtti. Apple şu anda akıllı saatindeki kan oksijen sensörlerini yeniden tasarlamayı araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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