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    Apple, akıllı saatlerinden “Kanda Oksijen” özelliğini kaldırıyor

    Apple, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2’daki satış yasağının sonlanması için iki cihazından da Kanda Oksijen” özelliğini kaldırıyor gibi görünüyor. Ancak resmi bir onay henüz verilmiş değil.
    Apple, akıllı saatlerinden “Kanda Oksijen” özelliğini kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    "Kanda Oksijen" ölçme özelliği yeni Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 cihazlarından kalkmak üzere. Apple'ın kendisi bir açıklama yapmamış olsa da ilgili patentin sahibi Masimo'dan gelen bilgiler özelliğin cihazlardan kaldırılacağını ortaya koyuyor.

    Apple'a karşı patent anlaşmazlığı yaşayan Masimo'nun temyiz mahkemesi hakimine gönderdiği mektuba göre Apple, ABD'de sattığı Apple Watch ünitelerinden Kanda Oksijen uygulamasını kaldırarak yasağı delebilecek. Mektuba göre, Apple'ın yeni tasarımını, Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) iki cihaza yönelik uyguladığı ithalat yasağının kapsamı dışında kalıyor.

    Apple, yasaktan kaçınmak için özelliği kaldırıyor

    Apple’ın ABD Gümrük ve Sınır Koruma’ya (CBP) yeniden tasarlanan Watch ürünlerinin kesinlikle nabız oksimetresi işlevi içermediğini taahhüt ettiği belirtiliyor. Aynı şekilde Masimo'nun mektubunda da buna dikkat çekiliyor. Öte yandan ITC’nin de aynı fikirde olması gerekiyor. Apple'ın değiştirilmiş Watch Series 9 ve Ultra 2 ünitelerini halihazırda ABD'deki lokasyonlarına gönderdiği söyleniyor, ancak mağazalara üst düzey yetkililerden yeşil ışık alana kadar yeni versiyonları açmamaları veya satmamaları söylendi.

    Ekim ayında ITC, Apple'ın Apple Watch'taki kan oksijen fonksiyonlarıyla ilgili Masimo patentlerini ihlal ettiğine dair önceki bir kararı onamıştı. Bu karar Apple'ın ABD'de Watch Series 9 ve Ultra 2 satışlarını kendi web sitesi ve Apple Store'lar aracılığıyla durdurmasına yol açtı. Aralık ayı sonunda ITC kararının acil olarak geçici olarak durdurulması, Apple'ın giyilebilir cihazları ABD'de tekrar satmaya başlamasını sağladı.

    Belirsizlik hâkim

    Öte yandan kaldırıldığı belirtilen “Kanda Oksijen” özelliğinin sadece yeni cihazlar için mi yoksa halihazırda satılmış veya satışa sunulmuş ürünler için de geçerli olup olmadığı belirsiz. 9to5 Mac'e göre Apple'ın bu kararı, halihazırda nabız oksimetre özellikli bir Apple Watch'a sahip olanları etkilemeyecek.

    Masimo Global İletişim Direktörü Matt Whewell, yaptığı açıklamada, "Apple'ın yeniden tasarlanan saatinin nabız oksimetresi içermediğini iddia etmesi, hesap verebilirliğe yönelik olumlu bir adımdır" dedi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/1/15/24034324/apple-watch-ban-us-customs-decision https://www.engadget.com/apple-will-remove-blood-oxygen-app-from-watch-series-9-and-ultra-2-to-evade-us-import-ban-194517839.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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