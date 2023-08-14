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    Apple Watch X ciddi tasarım değişiklikleriyle gelebilir: İşte son detaylar

    Apple Watch X yolda. Apple'ın Apple Watch kasasını küçültmek için manyetik saat kayışı eklentilerini düşündüğü bildirilirken, söylentilere göre yeni saatte microLED ekran gibi yenilikler bulunacak.
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    Apple Watch X ciddi tasarım değişiklikleriyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Apple Watch serisi birkaç nesildir büyük tasarım değişikliklerine uğramadı ve yapılan değişiklikler de minimal ölçüde kaldı. Ancak görünüşe göre ufukta ciddi değişiklikleri içeren Apple Watch X (İsimlendirme farklı olabilir) modeli bulunuyor. Öte yandan Apple Watch X akıllı saatinin bu yıl çıkmayacağı söyleniyor.

    Apple Watch X geliyor

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, manyetik saat kayışı bağlantı noktaları, kan basıncı sensörü ve microLED ekrana sahip daha ince bir "Apple Watch X" üzerinde çalışıyor. Watch X modelinin 2024’ün sonlarında veya 2025 yılında çıkacağı ve seri genelindeki en büyük tasarımsal değişikliği içereceğiz belirtiliyor. Bununla birlikte bu eylül ayındaki Apple etkinliğinde Watch Series 9 ailesini ve ikinci nesil Watch Ultra modelini göreceğiz. Bu saatler hakkında çok fazla bilgi yok ancak önceki nesle göre dev değişiklikler beklemiyoruz.

    Öte yandan şimdiye kadarki tüm Apple Watch'ların eski mekanik bağlantıları, müşterilerin eski kordonlarını yıllarca yeniden kullanabilmelerini sağladı. Fakat Apple, mevcut kayış sisteminin fazla yer kapladığını ve bunun daha büyük piller veya diğer dahili bileşenler için kullanılabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Apple şu anda manyetik bir kordon takma sistemi düşünüyor, ancak bunun Apple Watch X'te hazır olup olmayacağı veya mevcut olup olmayacağı şu anda belirsiz. Apple Watch X, Apple'ın mevcut OLED ekranların renk ve netliğini geride bırakan microLED ekran teknolojisini tanıtmasıyla da aynı zamana denk gelebilir. Ayrıca kan basıncı izleme özelliğine sahip ilk Apple Watch da olabilir.

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