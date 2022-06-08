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    watchOS 9 ile klavye kullanmak kolaylaşıyor

    WWDC 2022’de duyurulan Apple Watch işletim sisteminin yeni sürümü watchOS 9, birçok yenilik ile geliyor. Bu yeniliklerden biri, Watch Series 7’de yazı yazmayı kolaylaştırıyor.
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    Apple, watchOS 9 ile yazı yazmayı kolaylaştırıyor
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    Apple’ın WWDC 2022 etkinliği, Apple cihazlarının yeni işletim sistemlerini kullanıcılara göstermişti. Akıllı saat pazarının lideri Apple Watch serisi ise işletim sisteminin yeni versiyonu watchOS 9 ile kullanıcıları heyecanlandırdı. Birçok yenilik ile gelen watchOS 9, Apple Watch Series 7 kullanıcılarının klavye kullanımını kolaylaştırıyor.

    Apple Watch Series 7 ile yazı yazmak kolaylaşıyor

    Geçtiğimiz yıl duyurulan Apple Watch Series 7, iddialarda olduğu gibi yenilenen bir tasarım ile gelmemişti. Ancak cihaz, daha ince çerçeveler sunmuştu ve böylece ekran boyutunu genişletmişti. Geniş ekranı sayesinde tam boyut klavyeye erişim kazanan Apple Watch Series 7, watchOS 9 ile bu özelliğini güçlendiriyor.watchOS 9 ile yeni Apple Watch’un klavyesi tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi önerilen kelimeler için bir sekme içeriyor. Böylece yazı yazarken kullanıcıların önerilen kelimeleri kullanarak yazma hızı artıyor.

    Bu özellik, şimdilik Apple Watch Series 7 kullanıcılarına özel olarak sunulmuş durumda ancak yılın sonlarına doğru tanıtılacak Watch Series 8 de bu özelliği destekleyecektir. Bakalım Apple Watch Series 8, watchOS 9’a ne gibi özellikler getirecek.

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