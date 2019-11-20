Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor

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Apple, macOS'a yaptığı en son güncellemede, iTunes medya oynatıcısını Music, Apple TV ve Podcast'ler olmak üzere üç farklı uygulamaya ayırmıştı. Ancak iTunes'un Windows 10 sürümü hala aynı şekilde duruyor. Görünüşe bakılırsa bu durum yakında değişecek.

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Apple, LinkedIn platformunda yeni bir iş ilanı yayınladı. Şirket "Windows için yeni nesil medya uygulamaları oluşturmaya" yardımcı olacak yazılım mühendisleri arıyor. Zira şu an Windows 10 kullanıcıları Apple TV+ ve Apple Music gibi hizmetlerin web sürümlerini kullanmak zorunda kalıyorlar ki bu pek kullanışlı değil.

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Üç farklı Windows uygulaması gelebilir

İş ilanındaki pozisyonlara bakılırsa Apple tıpkı macOS Catalina’da yaptığı gibi üç ayrı Windows uygulaması sunabilir. Şirket adaylar için UWP (Evrensel Windows Platformu) deneyiminini büyük bir artı olacağını söylüyor. Bu da Apple'ın uygulamaları Xbox One ve diğer Microsoft cihazlarına taşımayı planladığını gösteriyor.

https://www.linkedin.com/jobs/view/1541300853