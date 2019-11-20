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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor

    Apple, Windows için yeni nesil multimedya uygulamaları oluşturacak yazılım mühendisleri arıyor. Şirketin LinkedIn'deki iş ilanı bu konuda bazı ipuçları verdi.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor
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    Apple, macOS'a yaptığı en son güncellemede, iTunes medya oynatıcısını Music, Apple TV ve Podcast'ler olmak üzere üç farklı uygulamaya ayırmıştı. Ancak iTunes'un Windows 10 sürümü hala aynı şekilde duruyor. Görünüşe bakılırsa bu durum yakında değişecek.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar"

    Apple, LinkedIn platformunda yeni bir iş ilanı yayınladı. Şirket "Windows için yeni nesil medya uygulamaları oluşturmaya" yardımcı olacak yazılım mühendisleri arıyor. Zira şu an Windows 10 kullanıcıları Apple TV+ ve Apple Music gibi hizmetlerin web sürümlerini kullanmak zorunda kalıyorlar ki bu pek kullanışlı değil.

    Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor
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    Üç farklı Windows uygulaması gelebilir

    İş ilanındaki pozisyonlara bakılırsa Apple tıpkı macOS Catalina’da yaptığı gibi üç ayrı Windows uygulaması sunabilir. Şirket adaylar için UWP (Evrensel Windows Platformu) deneyiminini büyük bir artı olacağını söylüyor. Bu da Apple'ın uygulamaları Xbox One ve diğer Microsoft cihazlarına taşımayı planladığını gösteriyor.



    https://www.linkedin.com/jobs/view/1541300853 Yorum Yaz
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    ozakin70 1 gün
    Bunun haber olmadan bulunup piyasaya sürülmesi lazım, haber olduğunda masaya çıkarıp vurmaları gerek programı...
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    oktayakgoz 1 gün
    Koskoca apple da windowsa program yazacak adam mı yokmuş yaw
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