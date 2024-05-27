iOS 18 ile iPhone’lara 10 yeni yapay zeka özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın en sonunda WWDC 2024'te yapay zeka alanına giriş yapacak ve burada iOS ve diğer işletim sistemleri özelinde bir dizi üretken yapay zeka özellikleri tanıtacak. Ancak son gelen bilgiler Apple’ın devrimsel ve gösterişli özelliklere çok odaklanmayacağını gösteriyor. Bunun yerinde teknoloji devi, daha işlevsel ve akıllı çözümlere odaklanabilir.

Apple hakkındaki paylaşımları ve içgörüleri ile bilinen Mark Gurman'ın son bültenine göre, sesli notları yazıya dökme ya da otomatik olarak oluşturulan emoji gibi temel yapay zeka özelliklerini göreceğiz. Ayrıca Gurman’a göre Apple, etkinlikte OpenAI ile bir ortaklık da duyurabilir. Öte yandan Apple’ın aynı zamanda Gemini için Google ile ve son dönemlerde öne çıkan diğer yapay zeka şirketi Anthropic ile de görüşmeleri devam ettirdiği söyleniyor.

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özelikleri

Aktarılanlara göre iOS 18, "akıllı özet" (smart recap) özelliği ile bildirimler, mesajlar, web sayfaları, haberler, belgeler, notlar ve diğer medya biçimleri gibi şeyleri adından da anlaşılacağı üzere özetleyecek. Bu özelliğin nasıl çalışacağı belirsiz ancak yakın zamanda duyurulan Windows Recall’u anımsatıyor.

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Yeni işletim sistemiyle gelen bir diğer özellik ise sesli notların yapay zeka tarafından oluşturulan transkriptleri olacak. Bu hem profesyoneller hem de öğrenciler (dersleri kaydedenler) için kullanışlı olabilir. Ayrıca Siri'nin Apple Watch için tasarlanmış, "hareket halindeki görevler" için optimize edilmiş daha gelişmiş sürümünün gelmesi de bekleniyor. Bunlara ek olarak şu özelliklerin de gelmesi bekleniyor;

Spotlight'ta daha hızlı ve daha güvenilir aramalar

Safari web araması

Yapay zeka tarafından üretilen emojiler

E-posta ve mesajlara yönelik yanıt önerileri

Fotoğraf düzenleme

Siri ile daha doğal etkileşimler

Xcode için geliştirici araçları

iOS 18 ile özelleştirme alanında da bazı eklemeler yapılması gündemde. Belirtilenlere göre kullanıcılar artık istedikleri uygulama simgesinin rengini kolaylıkla değiştirebilecek. Dolayısıyla sosyal medya uygulamaları için standart bir renk, finans uygulamaları için ayrı bir renk seçmek ilgilenen kullanıcılar için güzel olabilir. Aynı zamanda uygulama simgelerinin Android’deki gibi ekranın istenen yerine yerleştirilmesine de izin verilecek. Son olarak, Apple’ın iOS 18’de sunması beklenen yukarıdaki özelliklerin tamamını cihaz üzerinde çalıştırması bekleniyor. Tüm bunlar devrimsel veya etkileyici özellikler değiller anacak firma WWDC’de bulutta çalışan ve daha gelişmiş özellikler de tanıtabilir.

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