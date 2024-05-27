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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile iPhone’lara 10 yeni yapay zeka özelliği geliyor

    Apple’ın geliştiricilere yönelik WWDC konferansı yaklaşırken firmanın duyuracağı yapay zeka özellikleri de netleşiyor. Son bilgilere göre iPhone’lara 10 yeni yapay zeka özelliği geliyor.
    iOS 18 ile iPhone’lara 10 yeni yapay zeka özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın en sonunda WWDC 2024'te yapay zeka alanına giriş yapacak ve burada iOS ve diğer işletim sistemleri özelinde bir dizi üretken yapay zeka özellikleri tanıtacak. Ancak son gelen bilgiler Apple’ın devrimsel ve gösterişli özelliklere çok odaklanmayacağını gösteriyor. Bunun yerinde teknoloji devi, daha işlevsel ve akıllı çözümlere odaklanabilir.

    Apple hakkındaki paylaşımları ve içgörüleri ile bilinen Mark Gurman'ın son bültenine göre, sesli notları yazıya dökme ya da otomatik olarak oluşturulan emoji gibi temel yapay zeka özelliklerini göreceğiz. Ayrıca Gurman’a göre Apple, etkinlikte OpenAI ile bir ortaklık da duyurabilir. Öte yandan Apple’ın aynı zamanda Gemini için Google ile ve son dönemlerde öne çıkan diğer yapay zeka şirketi Anthropic ile de görüşmeleri devam ettirdiği söyleniyor.

    iOS 18 ile gelecek yapay zeka özelikleri

    Aktarılanlara göre iOS 18, "akıllı özet" (smart recap) özelliği ile bildirimler, mesajlar, web sayfaları, haberler, belgeler, notlar ve diğer medya biçimleri gibi şeyleri adından da anlaşılacağı üzere özetleyecek. Bu özelliğin nasıl çalışacağı belirsiz ancak yakın zamanda duyurulan Windows Recall’u anımsatıyor.

    Yeni işletim sistemiyle gelen bir diğer özellik ise sesli notların yapay zeka tarafından oluşturulan transkriptleri olacak. Bu hem profesyoneller hem de öğrenciler (dersleri kaydedenler) için kullanışlı olabilir. Ayrıca Siri'nin Apple Watch için tasarlanmış, "hareket halindeki görevler" için optimize edilmiş daha gelişmiş sürümünün gelmesi de bekleniyor. Bunlara ek olarak şu özelliklerin de gelmesi bekleniyor;

    • Spotlight'ta daha hızlı ve daha güvenilir aramalar
    • Safari web araması
    • Yapay zeka tarafından üretilen emojiler
    • E-posta ve mesajlara yönelik yanıt önerileri
    • Fotoğraf düzenleme
    • Siri ile daha doğal etkileşimler
    • Xcode için geliştirici araçları

    iOS 18 ile özelleştirme alanında da bazı eklemeler yapılması gündemde. Belirtilenlere göre kullanıcılar artık istedikleri uygulama simgesinin rengini kolaylıkla değiştirebilecek. Dolayısıyla sosyal medya uygulamaları için standart bir renk, finans uygulamaları için ayrı bir renk seçmek ilgilenen kullanıcılar için güzel olabilir. Aynı zamanda uygulama simgelerinin Android’deki gibi ekranın istenen yerine yerleştirilmesine de izin verilecek. Son olarak, Apple’ın iOS 18’de sunması beklenen yukarıdaki özelliklerin tamamını cihaz üzerinde çalıştırması bekleniyor. Tüm bunlar devrimsel veya etkileyici özellikler değiller anacak firma WWDC’de bulutta çalışan ve daha gelişmiş özellikler de tanıtabilir.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/05/26/10-ai-features-coming-in-ios-18/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-05-26/apple-ios-18-macos-15-ai-features-project-greymatter-privacy-openai-deal-lwni63s3?srnd=undefined
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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