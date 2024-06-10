MacOS Sequoia ile iPhone kontrol altında

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir farklı Android telefon üreticilerinin özellikle Windows 11 platformunda uygulama kullanımı dahil telefonların pek çok özelliğine erişebildiği teknolojinin benzerini macOS Sequoia ile iPhone modellerinde de görebileceğiz.

macOS Sequoia ile tam kontrol

Apple özellik hakkında tam detay vermese de macOS Sequoia ile Mac bilgisayarların ekranlarına iPhone’ununuzu yansıtabileceksiniz. Bu yansıtma tam bir kontrol sunuyor ve Mac cihazınızdan telefondaki uygulamaları açma, metin girişi yapma gibi fonksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.

iOS 18 ne zaman çıkacak? 2 sa. önce eklendi

Bu sayede kullanıcılar örneğin bir uygulamanın iPhone üzerinde canlı demosunu sunumda kullanabilecek ya da içerik üreticileri video hazırlarken ekstradan telefonun ekranını kaydetmek zorunda kalmayacak. Telefondaki bildirimleri aynen Mac cihazlara da yansıtan bu özellik açıkken iPhone kilitli olacak ve herhangi bir kullanıcı telefona erişemeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

MacOS Sequoia ile iPhone erişimi kolaylaşıyor