Xiaomi Mi Band 7'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı: İşte tanıtım tarihi

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Xiaomi önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı bileklik piyasaya sürecek. Çinli şirket Mi Band 7 adı altında çıkış yapacak cihazın ilk resmi basın görsellerini yayınladı. Aynı zamanda akıllı bilekliğin özellikleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Xiaomi Mi Band 7 büyütülmüş ekranla karşımıza çıkacak. Hatırlayacağınız üzere şirket Mi Band 6'da 1.56 inçlik bir ekrana yer vermişti. Yeni model 1.62 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.

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Fiyat etiketi de sızdırıldı

Xiaomi Mi Band 7'nin diğer özellikleri henüz netleşmiş değil. Ancak bu konuda bazı söylentiler var. Daha önceki raporlarda cihazın kalp atış hızı ve SpO2 sensörleri, yerleşik GPS, 250 mAh kapasiteli pil ve Zepp OS işletim sistemiyle geleceği bildirilmişti.

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Xiaomi Mi Band 7'nin tanıtımı 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. En çok merak edilen şeylerden biri de fiyat etiketi. Gelen bilgiler NFC özellikli versiyonunun 40 dolar karşılığında satışa sunulacağı yönünde. NFC'siz modelin fiyatı ise 7 ila 10 dolar daha düşük olacak.

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Xiaomi Mi Band 7'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı