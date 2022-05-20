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    Xiaomi Mi Band 7'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı: İşte tanıtım tarihi

    Merakla beklenen Mi Band 7 sonunda tanıtılıyor. Xiaomi yeni akıllı bilekliğinin tasarımını gözler önüne seren ilk resmi basın görsellerini paylaştı ve cihazın lansman tarihini açıkladı.
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    Xiaomi Mi Band 7'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı
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    Xiaomi önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı bileklik piyasaya sürecek. Çinli şirket Mi Band 7 adı altında çıkış yapacak cihazın ilk resmi basın görsellerini yayınladı. Aynı zamanda akıllı bilekliğin özellikleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı.

    Xiaomi Mi Band 7 büyütülmüş ekranla karşımıza çıkacak. Hatırlayacağınız üzere şirket Mi Band 6'da 1.56 inçlik bir ekrana yer vermişti. Yeni model 1.62 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.

    Xiaomi Mi Band 7'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı
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    Fiyat etiketi de sızdırıldı

    Xiaomi Mi Band 7'nin diğer özellikleri henüz netleşmiş değil. Ancak bu konuda bazı söylentiler var. Daha önceki raporlarda cihazın kalp atış hızı ve SpO2 sensörleri, yerleşik GPS, 250 mAh kapasiteli pil ve Zepp OS işletim sistemiyle geleceği bildirilmişti.

    Xiaomi Mi Band 7'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı
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    Xiaomi Mi Band 7'nin tanıtımı 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. En çok merak edilen şeylerden biri de fiyat etiketi. Gelen bilgiler NFC özellikli versiyonunun 40 dolar karşılığında satışa sunulacağı yönünde. NFC'siz modelin fiyatı ise 7 ila 10 dolar daha düşük olacak.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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    xiaomi, akıllı bileklik ve
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