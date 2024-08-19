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    Anlık Bildirim

    iPhone'lara sürpriz güncelleme: iOS 17.6.2 geliyor

    Apple, iOS 18 ve Apple Intelligence'lı iOS 18.1 beta sürümlerin yanı sıra iOS 17'de kalanlara güncelleme sunmaya devam ediyor. Apple'ın iOS 17.6.2 sürümü hazırladığı söyleniyor.
    apple iphone ios 17.6.2 güncellemesi yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Apple, Ağustos ayı başlarında iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı ve iCloud ileri düzey veri koruması özelliğine ilişkin bir sorunu giderdi. Şirket ardından iOS 17.6 sürümünün imzalarını kapattı. Apple’ın yakında iOS 17.6.2 güncellemesini sunacağı söyleniyor. Bu bilgi, isabetli tahminlerde bulunan bir X hesabından geldi.

    iOS 17.6.2, hata düzeltmeleri ve güvenliğe odaklanacak

    iOS 17.6.2’nin ufak bir güncelleme olacağı ve iPhone’lar için hata düzeltmeleri, güvenlik yamaları ve iyileştirmeler içereceği söyleniyor. Güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

    Apple, bu yıl yeni iOS sürümünde betayı ikiye ayırdı. Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar için yayınlanan iOS 18 beta ile birlikte Apple Intelligence yani yapay zeka özellikleri sunan iOS 18.1 beta sürümleri yayınlanıyor. iOS 18, iPhone XS/XR ve daha yeni model kullananlara Eylül’de sunulacak. Ancak, işletim sisteminin dikkat çeken Apple Intelligence tabanlı yeni özellikleri bir sonraki güncellemeyle (muhtemelen iOS 18.2) sunulacak. Apple Intelligence şu anda betada ve cihazın dili İngilizce, bölgeyi ABD olarak ayarlanırsa kullanılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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