Tam Boyutta Gör Apple, 12 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak Wonderlust etkinliğinde yeni nesil iPhone’lar ve Apple Watch’lara odaklanacak. Yeni nesil iPad Air gibi diğer beklenen cihazları da Ekim ayında tanıtacak. Ancak, Wonderlust etkinliği gibi özel bir etkinlik yayınlamak yerine basın sayfası üzerinden tanıtacak.

Yeni iPad Air basın sayfasından tanıtılacak

Yeni iPad Air modelinin yakında tanıtılması beklenirken, iPad Pro’ların gelecek yıla kadar çıkmayacağı söyleniyor. Apple’ın Ekim ayında bir lansman düzenlemek yerine bu yılın başlarında M2 Pro ve M2 Max çipli MacBook Pro’yu tanıttığı şekilde bir tanıtım yapması bekleniyor.

Apple M2 çip ile güncellenecek

Yeni iPad Air, muhtemelen Apple M2 çipiyle donatılacak ve WiFi 6E, Bluetooth 5.3 desteği kazanacak. Tasarımda ufak değişiklikler olabilir, daha çok donanımsal olarak güçlendirilecek. Apple, en son Mart 2022’de güncellenmiş iPad Air’ı tanıttı. M1 çip, 5G, Center Stage desteğiyle 12MP ön kamera, USB-C portu, yeni renk seçenekleriyle gelmişti.

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Wonderlust etkinliğinde neler tanıtılacak?

Apple, 12 Eylül'de iPhone 15 serisi ile birlikte Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelini tanıtacak. Etkinlikten bir süre sonra iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, belki macOS 14 Sonoma final sürümü yayınlanacak.

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Apple, yeni iPad'ler için özel etkinlik düzenlemeyecek