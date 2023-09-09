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    Apple, yeni iPad'ler için özel etkinlik düzenlemeyecek

    Apple'ın iPhone 15 Wonderlust etkinliğinden sonra Ekim ayında bir etkinlik düzenlemesi bekleniyordu. Ancak, yenilenen iPad Air modeli dahil yeni ürünler basın bülteni aracılığıyla tanıtılabilir.
    Apple Ekim etkinliği iPad Air Tam Boyutta Gör
    Apple, 12 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak Wonderlust etkinliğinde yeni nesil iPhone’lar ve Apple Watch’lara odaklanacak. Yeni nesil iPad Air gibi diğer beklenen cihazları da Ekim ayında tanıtacak. Ancak, Wonderlust etkinliği gibi özel bir etkinlik yayınlamak yerine basın sayfası üzerinden tanıtacak.

    Yeni iPad Air basın sayfasından tanıtılacak

    Yeni iPad Air modelinin yakında tanıtılması beklenirken, iPad Pro’ların gelecek yıla kadar çıkmayacağı söyleniyor. Apple’ın Ekim ayında bir lansman düzenlemek yerine bu yılın başlarında M2 Pro ve M2 Max çipli MacBook Pro’yu tanıttığı şekilde bir tanıtım yapması bekleniyor.

    Apple M2 çip ile güncellenecek

    Yeni iPad Air, muhtemelen Apple M2 çipiyle donatılacak ve WiFi 6E, Bluetooth 5.3 desteği kazanacak. Tasarımda ufak değişiklikler olabilir, daha çok donanımsal olarak güçlendirilecek. Apple, en son Mart 2022’de güncellenmiş iPad Air’ı tanıttı. M1 çip, 5G, Center Stage desteğiyle 12MP ön kamera, USB-C portu, yeni renk seçenekleriyle gelmişti.

    Wonderlust etkinliğinde neler tanıtılacak?

    Apple, 12 Eylül'de iPhone 15 serisi ile birlikte Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelini tanıtacak. Etkinlikten bir süre sonra iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, belki macOS 14 Sonoma final sürümü yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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