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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek

    Dün iPhone 12 serisini tanıtan teknoloji devi Apple, yeni iPhone, iPad veya Mac alan kullanıcılara 3 aylık Apple Arcade üyeliği vereceğini duyurdu.
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    iPad
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple, 22 Ekim tarihinden sonra ürünlerini satın alacak müşterileri için özel bir promosyon duyurdu. Yeni bir iPhone, iPad, Mac, iPod Touch ve Apple TV satın alan herkes hediye olarak üç aylık bir Apple Arcade aboneliğine sahip olacak. Bu promosyonun sınırlı bir süre için geçerli olduğunu da söyleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor"

    100'den fazla oyuna ücretsiz erişim

    Daha önce şirket yalnızca bir aylık deneme süresi teklif ediyordu. Normal şartlarda aylık 34.99 TL ile ücretlendirilen Apple Arcade aboneliğiyle müşteriler 100'den fazla farklı oyuna reklamsız veya uygulama içi satın alımlar olmadan ücretsiz erişebiliyorlar. MacRumors, şirketin yıllık Apple TV Plus programını da koruyacağını belirtmiş. Her iki hizmet, cihazı satın aldıktan sonra üç ay içinde etkinleştirilebilecekler.

    Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek
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    Apple 13 Ekim tarihinde yeni iPhone serisini tanıttı: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Şirket tüm bu modellerin kutusundan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacağını açıkladı. Apple bu kararı çevresel kaygılar nedeniyle aldığını belirtmiş olsa da, kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadığını da belirtmemiz gerek.



    https://www.apple.com/newsroom/2020/10/apple-announces-iphone-12-and-iphone-12-mini-a-new-era-for-iphone-with-5g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    onboardx 1 hf.
    Apple Arcade en güzel tablette oynanır bana kalırsa birde Xbox kontrolcüsü olacak.
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    DH Misafiri 1 hf.
    6 aylık versede type c adaptörünün parası çıkardı
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    SeniorGrandMaster 1 hf.
    kutusundan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayan bu ürünleri astronomik fiyatlarla alanlar öne çıksın. Bir de biz öpelim.
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    Six Feet Under. 1 hf.
    Yaparsa Apple yapar. Helal olsun.
    Yanıtla +2
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    eyoruk 1 hf. (düzenlendi)
    Arasak henüz almış kişilere verirler mi acaba
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    monacomen 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    yorumculuklar 1 hf.
    Aman aman bir oyun bulamadım ya oceanhorn 2 güzel fakat iPhone 11 deli gibi ısınıp 15 dk da oyun kasmaya başlıyor. Mini metro oynadım baya fakat başka bir şey bulamadım platformda.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Ömerayhan 1 hf. yorumculuklar
    Apple arcade oynanacaksa bir xbox veya ps4 kontrolcüsü ile telefonun arkasına takılan soğutuculardan gerek bence.

    Elimde tutmayacaksın terlemeyecek telefon da ısınmayacak ekran da 6 inç çok küçük değil biraz masraf ama güzel gider :d
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    iDoctor 1 hf.
    Bundan yararlanmak için cihazı Apple Store'dan mı almamız gerekiyor. E-ticaret sitelerinden alanlar yararlanabiliyor mu?
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    cand. 1 hf. iDoctor
    Herkes yararlanıyordur cihazı aktif edince başlar büyük ihtimalle
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