Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek

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Apple, 22 Ekim tarihinden sonra ürünlerini satın alacak müşterileri için özel bir promosyon duyurdu. Yeni bir iPhone, iPad, Mac, iPod Touch ve Apple TV satın alan herkes hediye olarak üç aylık bir Apple Arcade aboneliğine sahip olacak. Bu promosyonun sınırlı bir süre için geçerli olduğunu da söyleyelim.

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100'den fazla oyuna ücretsiz erişim

Daha önce şirket yalnızca bir aylık deneme süresi teklif ediyordu. Normal şartlarda aylık 34.99 TL ile ücretlendirilen Apple Arcade aboneliğiyle müşteriler 100'den fazla farklı oyuna reklamsız veya uygulama içi satın alımlar olmadan ücretsiz erişebiliyorlar. MacRumors, şirketin yıllık Apple TV Plus programını da koruyacağını belirtmiş. Her iki hizmet, cihazı satın aldıktan sonra üç ay içinde etkinleştirilebilecekler.

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Apple 13 Ekim tarihinde yeni iPhone serisini tanıttı: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Şirket tüm bu modellerin kutusundan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacağını açıkladı. Apple bu kararı çevresel kaygılar nedeniyle aldığını belirtmiş olsa da, kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadığını da belirtmemiz gerek.

https://www.apple.com/newsroom/2020/10/apple-announces-iphone-12-and-iphone-12-mini-a-new-era-for-iphone-with-5g/

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