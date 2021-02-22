Apple, yeni Mac mini'lerdeki pembe piksel sorununa çözüm arıyor

Tam Boyutta Gör

Birkaç ay önce, Apple'ın forumları, Reddit ve MacRumors'daki kullanıcılar, tescilli bir M1 işlemciye sahip Mac mini'lerdeki pembe piksel sorunundan şikayet etmeye başladı. Bununla ilgili veriler geçen yıl Kasım ayında yayınlanmıştı.

İlginizi Çekebilir

Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı

Ayrıca Bkz. "Android 12'nin arayüz rengi, duvar kağıdına göre değişebilecek"

Kullanıcılar Mac mini'lerini HDMI veya Thunderbolt ile monitöre bağladıklarında, ekranda pembe piksellerin oluştuğunu raporlamışlardı. Sorunun cihazın daha çok HDMI aracılığıyla bağlanması durumunda ortaya çıktığı bildiriliyor. Aynı zamanda şirket, MacRumors verilerinden yola çıkarak sorunu kabul etti ve düzeltmek için bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Tam Boyutta Gör

Apple geçici çözüm önermişti

Apple çözümle ilgili henüz bir tarih vermedi ancak macOS Big Sur 11.3 sürümü ile birlikte arızanın giderilmesi bekleniyor. Şimdiye kadar, sorunu çözmek için aşağıdaki geçici çözüm önerilmişti:

- Mac mini'nizi uyku moduna geçirin; - İki dakika bekleyin ve Mac mini'nizi açın; - Monitör kablosunu Mac mini'den çıkarıp yeniden takın; - Ekran çözünürlüğünü değiştirin (Sistem Tercihleri -> Monitörler).

Sorunun tekrar etmesi durumunda ise yukarıdaki adımları yeniden uygulamanız gerekiyor.

https://www.macrumors.com/2021/02/21/pink-squares-external-display-m1-mac-mini/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.