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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yeni Mac mini'lerdeki pembe piksel sorununa çözüm arıyor

    Apple son zamanlarda kullanıcılar tarafından bildirilen ve yeni Mac mini modellerinde ekranda pembe piksellere neden olan hatayı kabul etti ve çözmeye çalışıyor.
    22 Şubat 2021, 18:00 (1 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, yeni Mac mini'lerdeki pembe piksel sorununa çözüm arıyor
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    Birkaç ay önce, Apple'ın forumları, Reddit ve MacRumors'daki kullanıcılar, tescilli bir M1 işlemciye sahip Mac mini'lerdeki pembe piksel sorunundan şikayet etmeye başladı. Bununla ilgili veriler geçen yıl Kasım ayında yayınlanmıştı.

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    Kullanıcılar Mac mini'lerini HDMI veya Thunderbolt ile monitöre bağladıklarında, ekranda pembe piksellerin oluştuğunu raporlamışlardı. Sorunun cihazın daha çok HDMI aracılığıyla bağlanması durumunda ortaya çıktığı bildiriliyor. Aynı zamanda şirket, MacRumors verilerinden yola çıkarak sorunu kabul etti ve düzeltmek için bir çözüm üzerinde çalışıyor.

    Apple, yeni Mac mini'lerdeki pembe piksel sorununa çözüm arıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple geçici çözüm önermişti

    Apple çözümle ilgili henüz bir tarih vermedi ancak macOS Big Sur 11.3 sürümü ile birlikte arızanın giderilmesi bekleniyor. Şimdiye kadar, sorunu çözmek için aşağıdaki geçici çözüm önerilmişti:

    1. - Mac mini'nizi uyku moduna geçirin;
    2. - İki dakika bekleyin ve Mac mini'nizi açın;
    3. - Monitör kablosunu Mac mini'den çıkarıp yeniden takın;
    4. - Ekran çözünürlüğünü değiştirin (Sistem Tercihleri -> Monitörler).

    Sorunun tekrar etmesi durumunda ise yukarıdaki adımları yeniden uygulamanız gerekiyor.



    https://www.macrumors.com/2021/02/21/pink-squares-external-display-m1-mac-mini/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    balyozla vurun sorun kalmaz.
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