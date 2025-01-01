Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, yeni nesil CarPlay için verdiği sözü unuttu

    Apple'ın ilk olarak 2022'de duyurduğu ve web sayfasında 2024'te geleceğini söylemeye devam ettiği yeni nesil CarPlay ortalıkta yok. Ve ufukta hala yeni nesil CarPlay'e sahip bir otomobil de yok.
    Apple, yeni nesil CarPlay için verdiği sözü unuttu Tam Boyutta Gör
    2022 yılında duyurulan ve 2024'te piyasaya sürüleceği vaat edilen yeni nesil CarPlay, hâlâ merakla bekleniyor. 2025’in ilk gününe girmemize rağmen Apple’ın iddialı teknolojisine sahip bir araç ufukta görünmüyor. Apple’ın CarPlay sayfasında hala “2024'te geleceği” belirtilen bu güncelleme, şimdiye kadar elle tutulur bir gelişme göstermedi.

    Yeni CarPlay yolda kaldı

    Şu ana kadar gördüğümüz tek yenilik, Polestar, Porsche ve Lincoln gibi markaların bazı modellerinde navigasyon bilgileri gibi özelliklerin gösterge panelinde görünmesi oldu. Örneğin, 2024 Lincoln Nautilus gibi geniş ekranlara sahip araçlar bile Apple’ın hayal ettiği gösterge panelini kapsayan bir deneyimi sunmaktan oldukça uzak.

    Apple, yeni nesil CarPlay için verdiği sözü unuttu Tam Boyutta Gör
    Porsche ve Aston Martin, yeni CarPlay’i araçlarına entegre edeceklerini duyurmuştu, ancak her iki marka da bu güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir takvim açıklamaktan kaçınıyor. Diğer taraftan, Apple’ın desteğini alacağı belirtilen birçok otomobil üreticisi, yazılım için hâlâ belirsiz bir tavır sergiliyor. Hatta bazıları, bu entegrasyona daha sert bir dille kapıyı kapattı. Örneğin, Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, Apple’ın tüm ekranları kontrol etmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade etti. General Motors (GM) ve Rivian gibi şirketler, yalnızca Apple’ın CarPlay’ine değil, Google’ın Android Auto yazılımına da karşı bir duruş sergiliyor.

    Apple, üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğu bir sektörü altüst etme gibi bir vizyona sahip. Şirketin müzik ve telekom sektörlerindeki başarıları göz önüne alındığında bunu yapma konusunda pek çok kişiden daha iyi bir geçmişe sahip olduğu kabul edilebilir ancak otomotiv sektörü pek çok açıdan kırılması zor bir ceviz gibi görünüyor.

    CarPlay'in bilgi-eğlence sistemleri için güçlü bir platform olduğu açık olsa da bu, bir devrim olmaktan çok otomobil üreticilerine yazılımı çok daha ciddiye almaları için ilham bir uygulama oldu. Ayrıca otomobil üreticileri, araç içindeki ekranların tüm kontrollerini başkasına devretmek istemiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    call of duty advanced warfare türkçe yama atasun optik numaralı gözlük modelleri kıyafetten sigara kokusu nasıl geçer 13 janta 14 lastik olur mu sin sonsuz nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız