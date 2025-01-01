Apple, yeni nesil CarPlay için verdiği sözü unuttu

Şu ana kadar gördüğümüz tek yenilik, Polestar, Porsche ve Lincoln gibi markaların bazı modellerinde navigasyon bilgileri gibi özelliklerin gösterge panelinde görünmesi oldu. Örneğin, 2024 Lincoln Nautilus gibi geniş ekranlara sahip araçlar bile Apple’ın hayal ettiği gösterge panelini kapsayan bir deneyimi sunmaktan oldukça uzak.
Apple, üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğu bir sektörü altüst etme gibi bir vizyona sahip. Şirketin müzik ve telekom sektörlerindeki başarıları göz önüne alındığında bunu yapma konusunda pek çok kişiden daha iyi bir geçmişe sahip olduğu kabul edilebilir ancak otomotiv sektörü pek çok açıdan kırılması zor bir ceviz gibi görünüyor.
CarPlay'in bilgi-eğlence sistemleri için güçlü bir platform olduğu açık olsa da bu, bir devrim olmaktan çok otomobil üreticilerine yazılımı çok daha ciddiye almaları için ilham bir uygulama oldu. Ayrıca otomobil üreticileri, araç içindeki ekranların tüm kontrollerini başkasına devretmek istemiyor.