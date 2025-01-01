Apple, yeni nesil CarPlay için verdiği sözü unuttu

Tam Boyutta Gör 2022 yılında duyurulan ve 2024'te piyasaya sürüleceği vaat edilen yeni nesil CarPlay, hâlâ merakla bekleniyor. 2025’in ilk gününe girmemize rağmen Apple’ın iddialı teknolojisine sahip bir araç ufukta görünmüyor. Apple’ın CarPlay sayfasında hala “2024'te geleceği” belirtilen bu güncelleme, şimdiye kadar elle tutulur bir gelişme göstermedi.

Yeni CarPlay yolda kaldı

Şu ana kadar gördüğümüz tek yenilik, Polestar, Porsche ve Lincoln gibi markaların bazı modellerinde navigasyon bilgileri gibi özelliklerin gösterge panelinde görünmesi oldu. Örneğin, 2024 Lincoln Nautilus gibi geniş ekranlara sahip araçlar bile Apple’ın hayal ettiği gösterge panelini kapsayan bir deneyimi sunmaktan oldukça uzak.

Tam Boyutta Gör Porsche ve Aston Martin, yeni CarPlay’i araçlarına entegre edeceklerini duyurmuştu, ancak her iki marka da bu güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir takvim açıklamaktan kaçınıyor. Diğer taraftan, Apple’ın desteğini alacağı belirtilen birçok otomobil üreticisi, yazılım için hâlâ belirsiz bir tavır sergiliyor. Hatta bazıları, bu entegrasyona daha sert bir dille kapıyı kapattı. Örneğin, Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, Apple’ın tüm ekranları kontrol etmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade etti. General Motors (GM) ve Rivian gibi şirketler, yalnızca Apple’ın CarPlay’ine değil, Google’ın Android Auto yazılımına da karşı bir duruş sergiliyor.

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Apple, üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğu bir sektörü altüst etme gibi bir vizyona sahip. Şirketin müzik ve telekom sektörlerindeki başarıları göz önüne alındığında bunu yapma konusunda pek çok kişiden daha iyi bir geçmişe sahip olduğu kabul edilebilir ancak otomotiv sektörü pek çok açıdan kırılması zor bir ceviz gibi görünüyor.

CarPlay'in bilgi-eğlence sistemleri için güçlü bir platform olduğu açık olsa da bu, bir devrim olmaktan çok otomobil üreticilerine yazılımı çok daha ciddiye almaları için ilham bir uygulama oldu. Ayrıca otomobil üreticileri, araç içindeki ekranların tüm kontrollerini başkasına devretmek istemiyor.

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Apple, yeni nesil CarPlay için verdiği sözü unuttu