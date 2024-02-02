Apple, bu yıl iPhone’lara yapay zeka özelliklerinin geleceğini doğruladı

iPhone’lara yapay zeka geleceği doğrulandı
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde iOS 18’in ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacağına dair bir haber yayına almıştık ve Tim Cook’un söylemleri de bunlarla örtüşüyor. Cook'un birkaç kez üretken yapay zekadan bahsetse de kesin bir şey söylememesi, bu sonbaharda büyük bir sürümle karşılaşacağımızı doğruluyor gibi görünüyor. Cook yaptığı açıklamada, "İleriye baktığımızda, geleceği şekillendirecek bu ve diğer teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buna muazzam bir zaman ve çaba harcamaya devam ettiğimiz yapay zeka da dahil ve bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını bu yıl içinde paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
Analistler açıklamalar sırasında daha fazla ayrıntı için Cook’e baskı yapma çalışsa da CEO detay vermekten kaçındı. Bununla birlikte söylemlerden anladığımız kadarıyla gerçekten büyük bir şey geliyor: “Ancak inanılmaz heyecan duyduğumuz ve bu yılın ilerleyen zamanlarında bahsedeceğimiz bazı şeylerimiz var."
Gelişmiş fotoğraf düzenlemeden metin işleme geliştirmelerine kadar uzanan yapay zeka yazılım özellikleri, son aylarda Google ve Samsung'un akıllı telefonlarının en önemli satış noktası oldu. Apple'ın yaklaşan hamlelerini önceden haber vermesi nadir görülen bir durum, bu nedenle bunu şirketin bu yıl içinde yapay zekayı yazılım platformlarına (iOS, iPadOS ve macOS) entegre etmek için iddialı planları olduğunun bir işareti olarak kabul edebiliriz. Son olarak Cook, üretken yapay zekanın Apple için çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüğünü söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.