Apple, bu yıl iPhone’lara yapay zeka özelliklerinin geleceğini doğruladı

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz kısa zaman diliminde üç aylık finansal raporunu yayınladı. Firma bir önceki çeyrekte 119,6 milyar dolar gelir ve 33,9 milyar dolar net gelir açıkladı. Bu açıklamalar sırasında konuşan CEO Tim Cook, şirketin bu yıl içinde müşterilere sunulacak olan üretken yapay zeka yazılım özellikleri üzerinde çalıştığını belirtti.

iPhone’lara yapay zeka geleceği doğrulandı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde iOS 18’in ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacağına dair bir haber yayına almıştık ve Tim Cook’un söylemleri de bunlarla örtüşüyor. Cook'un birkaç kez üretken yapay zekadan bahsetse de kesin bir şey söylememesi, bu sonbaharda büyük bir sürümle karşılaşacağımızı doğruluyor gibi görünüyor. Cook yaptığı açıklamada, "İleriye baktığımızda, geleceği şekillendirecek bu ve diğer teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buna muazzam bir zaman ve çaba harcamaya devam ettiğimiz yapay zeka da dahil ve bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını bu yıl içinde paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Analistler açıklamalar sırasında daha fazla ayrıntı için Cook’e baskı yapma çalışsa da CEO detay vermekten kaçındı. Bununla birlikte söylemlerden anladığımız kadarıyla gerçekten büyük bir şey geliyor: “Ancak inanılmaz heyecan duyduğumuz ve bu yılın ilerleyen zamanlarında bahsedeceğimiz bazı şeylerimiz var."

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Gelişmiş fotoğraf düzenlemeden metin işleme geliştirmelerine kadar uzanan yapay zeka yazılım özellikleri, son aylarda Google ve Samsung'un akıllı telefonlarının en önemli satış noktası oldu. Apple'ın yaklaşan hamlelerini önceden haber vermesi nadir görülen bir durum, bu nedenle bunu şirketin bu yıl içinde yapay zekayı yazılım platformlarına (iOS, iPadOS ve macOS) entegre etmek için iddialı planları olduğunun bir işareti olarak kabul edebiliriz. Son olarak Cook, üretken yapay zekanın Apple için çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüğünü söylüyor.

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iPhone’lara bu yıl yapay zeka özelliklerinin geleceğini onaylandı