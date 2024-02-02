Apple düşüşe dur dedi ancak iPhone satışları endişe yaratıyor

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz günügelir ve kazanç tahminlerini aşan mali ilk çeyrek (Q1 2024) kazançlarını açıkladı ancak en önemli pazarlarından biri olan Çin'deki satışlarında yüzde 13'lük bir düşüş gösterdi. Çin’de zayıflayan iPhone satışlarından dolayı Apple’ın hisseleri yüzde 4’ten fazla düştü. Öte yandan Apple, bir yılı aşkın süredir düşüşte olan gelir serisini sonlandırdı.

iPhone satışları endişelendiriyor

Tam Boyutta Gör Apple, ilgili üç aylık dönemde 119,6 milyar dolar gelir elde ederken 33,9 milyar dolar net gelir elde etti. Firmanın gelirlerinin büyük bir kısmını iPhone satışları oluşturdu. Apple, üç aylık dönemde iPhone satışlarından 69,7 milyar dolar, Mac satışlarında 7,78 milyar dolar, iPad satışlarından 7 milyar dolar, servis tarafından 23,12 milyar dolar ve diğer ürün gelirlerinden 12 milyar dolar gelir elde etti.

Tam Boyutta Gör Ancak en önemlisi Apple, aralık çeyreğinde yüzde 2'lik bir satış büyümesi kaydederek dört çeyrektir devam eden yıllık gelir düşüşü serisini sonlandırdı. Bununla birlikte küresel olarak iPhone gelirleri yüzde 6 oranında arttı. iPhone 15 satışları tam anlamıyla ilk defa bu çeyrekte etki etti. Apple'ın kârlı hizmet birimi çeyrek boyunca yüzde 11 artış yakaladı. Apple, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 düşüş gösteren Çin hariç tüm bölgelerde satış artışı gösterdi ve bu da Apple'ın üçüncü en büyük pazarında talebin azaldığı yönündeki korkuları körüklüyor.

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Mac satışları çeyrek boyunca tahminlere paralel olarak yüzde 1'den az artarak 7,7 milyar dolara ulaştı. Eylül çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 34 düşüş gösteren ürün grubu için bu önemli bir toparlanma. iPad satışları çeyrek boyunca yüzde 25 düşerek 7.02 milyar dolara geriledi ki bun anlaşılır bir durum zira firma ilk kez 2023 yılında yeni bir iPad modeli piyasaya sürmedi. Şirketin "Diğer Ürünler" olarak adlandırılan giyilebilir ürünler işi, AirPods kulaklıkları ve Apple Watch'u içeriyor. Bu iş kolu da zor bir çeyrek geçirdi ve satışları bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldı.

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Apple düşüşe dur dedi ancak iPhone satışları endişe yaratıyor