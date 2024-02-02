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    Anlık Bildirim

    Apple düşüşe dur dedi ancak iPhone satışları endişe yaratıyor

    Apple, yıl boyunca düşen gelirlerine dur dedi. Akıllı telefonlara yönelik küresel talebin azalması kazançları düşürmedi ancak yatırımcılar Çin'de düşen satışlardan endişeli.
    Apple düşüşe dur dedi ancak iPhone satışları endişe yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz günügelir ve kazanç tahminlerini aşan mali ilk çeyrek (Q1 2024) kazançlarını açıkladı ancak en önemli pazarlarından biri olan Çin'deki satışlarında yüzde 13'lük bir düşüş gösterdi. Çin’de zayıflayan iPhone satışlarından dolayı Apple’ın hisseleri yüzde 4’ten fazla düştü. Öte yandan Apple, bir yılı aşkın süredir düşüşte olan gelir serisini sonlandırdı.

    iPhone satışları endişelendiriyor

    Apple düşüşe dur dedi ancak iPhone satışları endişe yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, ilgili üç aylık dönemde 119,6 milyar dolar gelir elde ederken 33,9 milyar dolar net gelir elde etti. Firmanın gelirlerinin büyük bir kısmını iPhone satışları oluşturdu. Apple, üç aylık dönemde iPhone satışlarından 69,7 milyar dolar, Mac satışlarında 7,78 milyar dolar, iPad satışlarından 7 milyar dolar, servis tarafından 23,12 milyar dolar ve diğer ürün gelirlerinden 12 milyar dolar gelir elde etti.
    Apple düşüşe dur dedi ancak iPhone satışları endişe yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak en önemlisi Apple, aralık çeyreğinde yüzde 2'lik bir satış büyümesi kaydederek dört çeyrektir devam eden yıllık gelir düşüşü serisini sonlandırdı. Bununla birlikte küresel olarak iPhone gelirleri yüzde 6 oranında arttı. iPhone 15 satışları tam anlamıyla ilk defa bu çeyrekte etki etti. Apple'ın kârlı hizmet birimi çeyrek boyunca yüzde 11 artış yakaladı. Apple, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 düşüş gösteren Çin hariç tüm bölgelerde satış artışı gösterdi ve bu da Apple'ın üçüncü en büyük pazarında talebin azaldığı yönündeki korkuları körüklüyor.

    Mac satışları çeyrek boyunca tahminlere paralel olarak yüzde 1'den az artarak 7,7 milyar dolara ulaştı. Eylül çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 34 düşüş gösteren ürün grubu için bu önemli bir toparlanma. iPad satışları çeyrek boyunca yüzde 25 düşerek 7.02 milyar dolara geriledi ki bun anlaşılır bir durum zira firma ilk kez 2023 yılında yeni bir iPad modeli piyasaya sürmedi. Şirketin "Diğer Ürünler" olarak adlandırılan giyilebilir ürünler işi, AirPods kulaklıkları ve Apple Watch'u içeriyor. Bu iş kolu da zor bir çeyrek geçirdi ve satışları bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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