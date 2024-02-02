Apple düşüşe dur dedi ancak iPhone satışları endişe yaratıyor

Mac satışları çeyrek boyunca tahminlere paralel olarak yüzde 1'den az artarak 7,7 milyar dolara ulaştı. Eylül çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 34 düşüş gösteren ürün grubu için bu önemli bir toparlanma. iPad satışları çeyrek boyunca yüzde 25 düşerek 7.02 milyar dolara geriledi ki bun anlaşılır bir durum zira firma ilk kez 2023 yılında yeni bir iPad modeli piyasaya sürmedi. Şirketin "Diğer Ürünler" olarak adlandırılan giyilebilir ürünler işi, AirPods kulaklıkları ve Apple Watch'u içeriyor. Bu iş kolu da zor bir çeyrek geçirdi ve satışları bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldı.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.