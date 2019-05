Apple; yoluna hız kesmeden devam ediyor

Bir firma düşün ki ürün gamında 3 adet masaüstü bilgisayar, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 telefon, 3 çeşit müzik çalar, 2 senede bir yenilenen işletim sistemi olsun. Bir de bu durumun tam zıttını düşünün; onlarca masaüstü bilgisayar, onlarca dizüstü bilgisayar. Hangisi daha cazip geliyor ? Enerjinizin tamamını iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar ürüne mi ayırmak, yoksa kullanıcılar için çok daha fazla seçenek mi oluşturmak ?

13 sene önce iflasın eşiğinden Steve Jobs ve kadrosunun başarıya ulaşacağı yönetim organizasyonunun temeli buydu; kullanıcının aklına çok karıştırmayacak ancak yeterli alternatifi oluşturacak az sayıda ürüne odaklanmak. Steve Jobs; Business Week dergisine verdiği bir röportaj da felsefesini şu cümlelerle anlatıyordu;

"Organizasyon açık ve net, anlaşılması kolay ve daha hesap sorulabilir. Sadece herşey daha basitleşti. Bu, her zaman benim ilkelerimden biri olmuştur; odaklanma ve basitlik."

Apple; 13 senedir odaklanma ve basitliği ilke haline getirmiş bir yönetici ile yoluna devam ediyor. Cupertino'lu bu yönetim organizasyonuyla müzik piyasasına iPod ile yaptıkları etkiyi, 2007 yılında iPhone ile telefon pazarında gerçekleştirmek için harekete geçti; netbook'ların "olmadığını" söyleyip iPad ile Macbook Air'i ortaya çıkardı. Her attığı adımla Apple, teknoloji dünyasının en çok tartışılan firması durumuna gelmeyi başardı.

Apple'ın başındaki iki önemli isim; Steve Jobs ve adı bir dönem HP'nin tepe yöneticiliği için geçen Tim Cook

Bu yılın başında Apple, Microsoft'u geride bırakarak Amerika'nın en değerli ikinci firması diğer bir deyişle Silikon Vadisinin en değerli firması olmayı başarmıştı. Firma, Microsoft'tan devraldığı koltuğu kimseler bırakmayacak gibi görünüyor. Neden mi ? Çünkü New York'un teknoloji borsası NASDAQ'da işlem gördüğü her gün neredeyse değerine değer katıyor; geride bıraktığımız her çeyrekte rekorlarla dolu mali sonuçlar açıklıyor. Kısacası Apple; bir bilgisayar firması olarak başladığı hayatına teknoloji devi olarak devam ediyor ve her geçen gün önemli bir başarının altına daha imza atıyor. Bu haberimizde de Apple'la ilgili son dönemde gerçekleşen bir kaç önemli noktaya deyineceğiz.

Apple, artık dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi...

Apple'ın 2010 mali yılının 4.çeyreğinde 14.1 milyon iPhone satışı yaptığını sizlere önceki haberlerimizde aktarmıştık. Özellikle antennagate ismiyle anılan anten sorununa rağmen yapılan 14.1 milyonluk iPhone satışı birçok kullanıcı açısından beklenmedik bir sonuçtu. 2007 yılından bu yana artarak devam eden iPhone rüzgarı bu beklenmedik sonuçla birleşince; Apple'ın yeni bir ünvanı daha oldu; dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi...

Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından IDC'nin yayınladığı son araştırma raporuna göre Apple, 14.1 milyonluk satış yaptığı 2010 takvim yılının 3.çeyreğinde; geçtiğimiz dönemde Sony Ericsson'u geride bırakıp 4.lük koltuğuna oturan RIM'i geçerek; telefon pazarında dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi olmayı başardı. Firma, geçtiğimiz senenin aynı döneminde yaptığı 7,4 milyonluk iPhone satışıyla pazarda sahip olduğu %2.5'lik pazar payını, 14.1 milyonluk satış ile %4.1'e yükseltti.

Araştırmanın verilerine göre pazarda Nokia, 110 milyonluk telefon satışıyla hala lider durumda ancak pazar payı %36.5'den %32.4'e geriledi. İkinci dev; Kore'li Samsung 71.4 milyonluk satış ile pazar payını %20.3'den %21'e çıkartarak Nokia'a biraz daha yaklaşırken; pazarın en büyük üçüncü oyuncusu Koreli LG ise satışlarında meydana gelen yaklaşık %10'luk düşüşe engel olamayarak pazar payını %10.6'dan %8.3'e düşürdi. Koltuğunu Apple'a kaptıran Research In Motion ise geçtiğimiz senenin aynı döneminde gerçekleştirdiği 8.5 milyon adet Blackberry satış sayısını 12.4 milyona yükselterek; pazar payını %2.9'dan %3.5'e çıkardı ancak pazarda 5.sıraya geriledi.

Diğer firmalarla kıyasladığımızda Apple'ın bu başarısının takdirlik olduğu aşikar. Bu yorumu getirmemizin nedeni oldukça basit; diğer firmaların alt segmente hitap eden telefonlarının da yer aldığı geniş ürün gamına sahip olmasına rağmen Apple'ın sadece 8GB'lık iPhone 3Gs ile 16 ve 32GB'lık iPhone 4 sayesinde dünyanın en büyük 4.üreticisi olması.

Microsoft'la yarışta son durum

Apple'ın son dönemde elde ettiği başarılar; 4.telefon üreticisi olmasından ibaret değil. Geçtiğimiz dönemde Microsoft'u piyasa değeri açısında geçmeyi başaran Apple, son olarak Redmond'lı yazılım devini gelir anlamında da geride bırakarak; teknoloji dünyasında her alanda lider olmaya bir adım daha yaklaştı.

İki büyük isim; Bill Gates ve Steve Jobs

Dün açıklanan 2011 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarına göre Microsoft, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artışla, 16.20 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet karını %59'luk artış ile 7,12 milyar dolar yükselten firma; çeyrekte elde ettiği net karı ise 5.41 milyar dolar açıkladı. Apple'da aynı dönemde sona eren 2010 mali yılının 4.çeyreğinde 20 milyar dolar gelir elde ederken; çeyrekte elde ettiği net karı 4.3 milyar dolar olarak açıklamıştı.

2010 takvim yılının ikinci çeyreğine kadar olan yaklaşık 10 senelik süreçte Apple ve Microsoft'un gelirlerinin karşılaştırılması

Her iki firmanın mali sonuçlarını kıyasladığımızda Apple; kar anlamında rakibinin gerisinde kalırken; gelir anlamında %25'lik bir farkla rakibini geçmeyi başardı. Piyasa değerine baktığımızdaysa son durumun Apple'ın için 278.9 milyar dolar; 227.4 milyar dolar olduğunu görüyoruz.

Nakit zengini Apple

Apple'ın piyasa değeri ve gelirleri artıyor; bununla bağlantılı olarak firmanın nakit para rezervi de her geçen gün artıyor. Son çeyrekle birlikte 50 milyar dolara yükselen nakit parasını Apple'ın nasıl değerlendireceği merak onusu. Firmanın son çeyrek sonuçlarını açıkladığı konferansta Steve Jobs; bu konudaki soruya şu cevabı vererek; gelecekte yeni satın almalar olabileceğinin işaretine vermişti;

?Sahip olduklarımızı ihtiyacımız olana kadar koruma taraftarıyız. Çünkü önümüzdeki dönemde bir veya daha fazla stratejik fırsatın olacağı kanaatindeyiz.?

Steve Jobs'un bu açıklamalarından sonra Apple'ın hedefindeki firmaların ne olabileceğiyle ilgili ortaya birçok spekülasyon atıldı. Örneğin EA, Facebook, Netflix bunlardan birkaçı. Fakat Barron's 'da yayınlanan bir makaledeyse Apple?ın hedefinde Adobe (piyasa değeri 14.29 milyar dolar), Steve Jobs'un en büyük hissedarı olduğu Disney ya da Sony (piyasa değeri yaklaşık 34 milyar dolar) olabileceği yazıldı. Elbette bu isimlerin neredeyse hepsinin spekülatif isimler olduğu aşikar.. Bu yüzden Apple cephesinden herhangi bir resmi doğrulama ya da en azından firmaya çok yakın isimlerden bilgi gelmediği sürece; isimlere takılmamakta fayda var.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Seeking Alpha'dan Stephan Rosenman'ın yaptığı analize göre; Apple, eğer 50 milyar dolarlık nakit parasını korumaya devam ederse; 2012 yılının ikinci yarısında 100 milyar dolar nakit parası olan dev bir firma olarak büyük bir başarının altına imza atacak.

Küçük bir not; Apple'ın gerçekleştirdiği ekonomik büyümeyle bağlantılı olarak istihdam ettiği çalışan sayısı da hızla artıyor. 2008 yılında 28,000; 2009 yılındaysa 34,300'e yükselen çalışan sayısı; 2010 yılında 46,600'e yükseldi. Bu çalışanların yaklaşık 26,000'i geçtiğimiz seneye göre sayısı 273'den 317'e yükselen Apple Store'larda istihdam ediliyor.

30 seneyi aşkın süredir teknoloji dünyasının önemli oyuncuları arasında yer alan Apple; her geçen gün gerek ekonomik verilerle gerekse satış sayılarıyla önemli işler başarıyor. Apple Computer olarak çıktığı yola Apple Inc olarak devam eden firma, ivmesini korumaya devam edip güzel günler yaşamaya devam edecek mi yoksa bu ivme tersine dönecek mi ? Bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz...