İkinci el otomobil satışında fırsatçılığı bitirecek düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmişti. Bugün karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el otomobil pazarına yönelik 'stokçuluk' açıklaması 2 ay önce eklendi

6 ay ve 6 bin kilometre şartı

2. el otomobil ticaretiyle uğraşanlar, aracın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışını yapamayacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak. Bakanlığın bu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisinin olduğu belirtildi. Hal hazırda kendi adlarına tescil taşıtların 15 Eylül 2022’ye kadar satılmasına izin verilecek. Söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022’ye kadar gerçekleşmemesi durumunda bu taşıtların pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km. geçmediği sürece yapılamayacak.

İkinci el sıfır ilanları kalkacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıklamasına göre, yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el araba ilanları arasında “sıfır ikinci el” terimine rastlamayacağız. Yeni araçların alınıp hiç kullanılmadan yüksek fiyatlara satılmasının önüne geçilecek. Aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan taleplerle ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldığı belirtildi.

Yeni düzenleme, kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türlerini kapsamıyor. Yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getiriliyor.

Şikayetler hemen işleme alınacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada denetimlerin sıkışlaştırılacağı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin ivedilikle işleme alınacağı da belirtildi. Düzenleme ile halihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Umarız, ikinci el araç satışına yönelik yeni düzenleme fiyatları aşağı çeker.

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İkinci el otomobil satışına düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı