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    İkinci el otomobil satışında fırsatçılığı bitirecek düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

    Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışında fırsatçılığın önünü kesecek yeni düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Düzenlemenin ikinci el sıfır araba ilanlarını ortadan kaldıracağı belirtiliyor.
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    İkinci el otomobil satışı resmi gazete

    Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmişti. Bugün karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    6 ay ve 6 bin kilometre şartı

    2. el otomobil ticaretiyle uğraşanlar, aracın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışını yapamayacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak. Bakanlığın bu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisinin olduğu belirtildi. Hal hazırda kendi adlarına tescil taşıtların 15 Eylül 2022’ye kadar satılmasına izin verilecek. Söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022’ye kadar gerçekleşmemesi durumunda bu taşıtların pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km. geçmediği sürece yapılamayacak.

    İkinci el sıfır ilanları kalkacak

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıklamasına göre, yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el araba ilanları arasında “sıfır ikinci el” terimine rastlamayacağız. Yeni araçların alınıp hiç kullanılmadan yüksek fiyatlara satılmasının önüne geçilecek. Aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan taleplerle ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldığı belirtildi.

    Yeni düzenleme, kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türlerini kapsamıyor. Yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getiriliyor.

    Şikayetler hemen işleme alınacak

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada denetimlerin sıkışlaştırılacağı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin ivedilikle işleme alınacağı da belirtildi. Düzenleme ile halihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Umarız, ikinci el araç satışına yönelik yeni düzenleme fiyatları aşağı çeker.

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    ikinci el otomobil, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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