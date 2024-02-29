Araçlar ve yollar ULAK'ın V2X teknolojisi ile akıllanacak

Tam Boyutta Gör Yerli ve milli teknolojiler geliştirilen ULAK, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2024) bağlantılı araç çözümü V2X’i tanıttı. V2X ile Türkiye’de otomobiller ve yollar akıllanacak.

V2X adı verilen altyapı çözümü ile araçların ve yolların 4G ve 5G ağı üzerinden iletişim kurması sağlanacak. Bu sayede trafik güvenliğinin artırılması, trafik optimizasyonu ile zaman kaybının ve CO2 emisyonunun azaltılması, enerji verimliliği sağlanması, seyahat konforunun artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması gibi bir dizi fayda elde edilecek.

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Araçlar ve yollar iletişim kuracak

V2X’in özellikleri hakkında açıklamalarda bulunan ULAK Haberleşme AŞ Merkezi Yazılımlar Direktörü Alper Sınav, şunları söyledi:

"V2X, özellikle otonom araçlara yaklaşmaya başladığımız bu dönemde trafik güvenliği ve yönetimini, enerji verimliliğini ve katma değerli servisleri sağlamak için oluşturulmuş bir teknoloji. ULAK olarak bu teknolojinin araç üzerindeki ve yol kenarındaki sistemlerini yapıyoruz. Araç üstündeki sistemler araçların birbiriyle ve yolla konuşmasını sağlıyor, yol kenarındaki sistemler ise hem bir merkezden hem de araçlardan aldıkları bilgiyi diğer araçlarla ya da kendi aralarında paylaşıyorlar, yoldan gelen dataları toplayarak bir merkeze de gönderebiliyorlar. Bu da yolun akıllı hale gelmesini sağlıyor. Yol kenarındaki tabelalar ya da merkezden yoldaki çalışma, olası kaza, yol kapanması, hava durumu, afet durumu gibi bilgiler araç daha oraya gelmeden araçlara bildiriliyor ve sürücüler uyarılıyor."

Tam Boyutta Gör Geliştirilen sistem ilk etapta araçlardan bilgi toplayabilir hale geldi. Sonraki aşamada ise yollara da bu sistem döşenerek araçlara bilgi gönderilecek. Sistemin araç üstü senaryoları Anadolu Isuzu ile test edildi.

Afet durumlarında güvenli ulaşım sağlayacak

Kamu güvenliği için de bu sistemlerin kullanılmasının mümkün olduğunu dile getiren Sınav, özellikle afet durumlarında insanların güvenli yollara yönlendirilmesi, ihtiyaçların doğru yollardan taşınması gibi bir dizi fayda elde edilebileceğini vurguladı. Sınav, "Yollarımızı akıllı hale getirebilirsek tehlike durumunda insanların daha kolay sevk edilmesini sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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Araçlar ve yollar ULAK'ın V2X teknolojisi ile akıllanacak