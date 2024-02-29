Araçlar ve yollar ULAK'ın V2X teknolojisi ile akıllanacak

V2X adı verilen altyapı çözümü ile araçların ve yolların 4G ve 5G ağı üzerinden iletişim kurması sağlanacak. Bu sayede trafik güvenliğinin artırılması, trafik optimizasyonu ile zaman kaybının ve CO2 emisyonunun azaltılması, enerji verimliliği sağlanması, seyahat konforunun artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması gibi bir dizi fayda elde edilecek.
Araçlar ve yollar iletişim kuracak
V2X’in özellikleri hakkında açıklamalarda bulunan ULAK Haberleşme AŞ Merkezi Yazılımlar Direktörü Alper Sınav, şunları söyledi:
"V2X, özellikle otonom araçlara yaklaşmaya başladığımız bu dönemde trafik güvenliği ve yönetimini, enerji verimliliğini ve katma değerli servisleri sağlamak için oluşturulmuş bir teknoloji. ULAK olarak bu teknolojinin araç üzerindeki ve yol kenarındaki sistemlerini yapıyoruz. Araç üstündeki sistemler araçların birbiriyle ve yolla konuşmasını sağlıyor, yol kenarındaki sistemler ise hem bir merkezden hem de araçlardan aldıkları bilgiyi diğer araçlarla ya da kendi aralarında paylaşıyorlar, yoldan gelen dataları toplayarak bir merkeze de gönderebiliyorlar. Bu da yolun akıllı hale gelmesini sağlıyor. Yol kenarındaki tabelalar ya da merkezden yoldaki çalışma, olası kaza, yol kapanması, hava durumu, afet durumu gibi bilgiler araç daha oraya gelmeden araçlara bildiriliyor ve sürücüler uyarılıyor."
Afet durumlarında güvenli ulaşım sağlayacak
Kamu güvenliği için de bu sistemlerin kullanılmasının mümkün olduğunu dile getiren Sınav, özellikle afet durumlarında insanların güvenli yollara yönlendirilmesi, ihtiyaçların doğru yollardan taşınması gibi bir dizi fayda elde edilebileceğini vurguladı. Sınav, "Yollarımızı akıllı hale getirebilirsek tehlike durumunda insanların daha kolay sevk edilmesini sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz." diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.