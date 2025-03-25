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    Resmen doğrulandı: Indiana Jones PlayStation 5'e geliyor

    MachineGames'in son oyunu Indiana Jones and the Great Circle, Playstation oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte açıklanan çıkış tarihi ve daha fazlası...   
    Resmen doğrulandı: Indiana Jones PlayStation 5'e geliyor Tam Boyutta Gör
    MachineGames tarafından geliştirilen ve Aralık 2024'te Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapan Indiana Jones and the Great Circle, olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi ise sevilen yapım, Microsoft'un çoklu platform stratejisine katılıyor. Indiana Jones and the Great Circle 17 Nisan'da Playstation 5'e geliyor. 

    Indiana Jones PlayStation 5'e geliyor

    Kaçıranlar için Microsoft, Sea of ​​Thieves ve Hi-Fi Rush gibi bazı birinci taraf oyunlarını çoktan Playstation 5'e taşıdı. Hatta Sea of ​​Thieves, Nisan ayında piyasaya sürülmesinden bu yana PS4 ve PS5'te en çok satan oyunlardan biri oldu. Yakın tarihte ise bu oyunlar arasına Forza Horizon 5 katılmıştı ve son örneği Indiana Jones and the Great Circle olacak.

    Yapılan resmi web sitesindeki duyuruya göre, Indiana Jones and the Great Circle, iki farklı sürümde geliyor: Standart ve Premium, tüm ön siparişler, oyunculara Traveling Suit Outfit ve Lion Tamer Whip oyun içi öğelerini içeren The Last Crusade Pack içeriyor. Premium Edition ise Temple of Doom Outfit, dijital bir sanat kitabı ve 2025'te piyasaya sürüleceği doğrulanan hikaye DLC'si The Order of Giants'a erişim sunuyor olacak. 

    Ayrıca Premium sürümüne sahip oyuncular 15 Nisan'da oyuna erişebilecek. Son olarak Bathesda, daha fazla ayrıntıya girmeden Indiana Jones and the Great Circle'ın PS5 Pro için ''görsel olarak optimize edildiğini'' söyledi. Bunun detayları ise muhtemelen lansmandan önceki birkaç hafta içinde paylaşılacak. Indiana Jones and the Great Circle, bugün itibarıyla PlayStation Store'da ön siparişe açıldı.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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