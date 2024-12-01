Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aralık ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

    Netflix'in önümüzdeki Aralık ayında platforma ekleyeceği dizi ve filmler belli oldu. Peki Netflix'te önümüzdeki ay hangi içerikler olacak? İşte detaylar...     
    Aralık ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Hem Türkiye hem de Dünya çapında milyonlarca aboneye sahip olan Netflix'in Aralık ayında yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte filmler ve diğer içerikler dahil olmak üzere Netflix Aralık 2024 takvimi...

    Netflix: Aralık ayında eklenecek dizi ve filmler

    Netflix'in Aralık ayı için yayınladığı listeye baktığımızda, hem dizi/film hem de belgesel içerikleri olmak üzere 50'den fazla yapımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasından Tomorrow and I, Black Doves, Virgin River 6. Sezon ve One Hundred Years of Solitude Aralık ayında erişilebilir olacak. Üstelik yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada popüler olanSquid Game, ikinci sezonuyla Aralık’ta geri dönüyor.

    İşte Aralık ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler;

    Netflix Dizileri

    • Tomorrow and I / Yarın ve Ben (4 Aralık 2024) 
    • Black Doves (5 Aralık 2024) 
    • BEASTARS: Final Sezonu: 1. Kısım (5 Aralık 2024) 
    • One Hundred Years of Solitude / Yüzyıllık Yalnızlık: 1. Kısım (11 Aralık 2024) 
    • Queer Eye 9. Sezon (11 Aralık 2024) 
    • No Good Deed (12 Aralık 2024) 
    • 1992 (13 Aralık 2024)
    • Aaron Rodgers: Bir Amerikan Futbolu Efsanesi (17 Aralık 2024) 
    • Virgin River 6. Sezon (19 Aralık 2024)
    • Squid Game: 2. Sezon (26 Aralık 2024)

    Netflix Filmleri

    • That Christmas / Bir Zamanlar Noel’de (4 Aralık 2024)
    • Camp Crasher / Kamp Annesi (6 Aralık 2024)
    • Carry-On / Kabin Bagajı (13 Aralık 2024) 
    • The Six Triple Eight / 6888. Tabur (20 Aralık 2024) 

    Netflix Belgeselleri

    • Churchill at War / Churchill Savaşta (4 Aralık 2024)
    • Orkestradaki Tek Kız / The Only Girl in the Orchestra (4 Aralık 2024)
    • Gelmiş Geçmiş En Büyük Soygun (6 Aralık 2024) 
    • Polo (10 Aralık 2024)
    • The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga / Tupelo Kralları: Gerçek Bir Suç Öyküsü (11 Aralık 2024)

    Netflix Gösterisi

    • Sabrina Carpenter ile Saçma Bir Noel (7 Aralık 2024) 

    Netflix Komedi Özel

    • Fortune Feimster: Crushing It (3 Aralık 2024) 
    • Jamie Foxx: What Had Happened Was… (10 Aralık 2024)

    Netflix Çocuk ve Aile

    • Jentry Chau Canavarlara Karşı (05 Aralık 2024) 
    • The Dragon Prince / Ejderhalar Prensi: 7. Sezon (19 Aralık 2024) 

    Netflix Lisanslı İçerik

    • Babil (23 Aralık 2024) 
    • New Amsterdam: 5. Sezon (31 Aralık 2024) 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benim hocam ayt kimya video ders notları pdf plastik yutarsak ne olur engelleyen kişiye sms gider mi megane 2 yağlı kasnak arıza belirtileri 18 yaşında saç dökülmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız