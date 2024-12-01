Aralık ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

- Netflix: Aralık ayında eklenecek dizi ve filmler
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- Netflix Lisanslı İçerik
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Netflix: Aralık ayında eklenecek dizi ve filmler
Netflix'in Aralık ayı için yayınladığı listeye baktığımızda, hem dizi/film hem de belgesel içerikleri olmak üzere 50'den fazla yapımla karşılaşıyoruz. Bunlar arasından Tomorrow and I, Black Doves, Virgin River 6. Sezon ve One Hundred Years of Solitude Aralık ayında erişilebilir olacak. Üstelik yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada popüler olanSquid Game, ikinci sezonuyla Aralık’ta geri dönüyor.
İşte Aralık ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler;
Netflix Dizileri
- Tomorrow and I / Yarın ve Ben (4 Aralık 2024)
- Black Doves (5 Aralık 2024)
- BEASTARS: Final Sezonu: 1. Kısım (5 Aralık 2024)
- One Hundred Years of Solitude / Yüzyıllık Yalnızlık: 1. Kısım (11 Aralık 2024)
- Queer Eye 9. Sezon (11 Aralık 2024)
- No Good Deed (12 Aralık 2024)
- 1992 (13 Aralık 2024)
- Aaron Rodgers: Bir Amerikan Futbolu Efsanesi (17 Aralık 2024)
- Virgin River 6. Sezon (19 Aralık 2024)
- Squid Game: 2. Sezon (26 Aralık 2024)
Netflix Filmleri
- That Christmas / Bir Zamanlar Noel’de (4 Aralık 2024)
- Camp Crasher / Kamp Annesi (6 Aralık 2024)
- Carry-On / Kabin Bagajı (13 Aralık 2024)
- The Six Triple Eight / 6888. Tabur (20 Aralık 2024)
Netflix Belgeselleri
- Churchill at War / Churchill Savaşta (4 Aralık 2024)
- Orkestradaki Tek Kız / The Only Girl in the Orchestra (4 Aralık 2024)
- Gelmiş Geçmiş En Büyük Soygun (6 Aralık 2024)
- Polo (10 Aralık 2024)
- The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga / Tupelo Kralları: Gerçek Bir Suç Öyküsü (11 Aralık 2024)
Netflix Gösterisi
- Sabrina Carpenter ile Saçma Bir Noel (7 Aralık 2024)
Netflix Komedi Özel
- Fortune Feimster: Crushing It (3 Aralık 2024)
- Jamie Foxx: What Had Happened Was… (10 Aralık 2024)
Netflix Çocuk ve Aile
- Jentry Chau Canavarlara Karşı (05 Aralık 2024)
- The Dragon Prince / Ejderhalar Prensi: 7. Sezon (19 Aralık 2024)
Netflix Lisanslı İçerik
- Babil (23 Aralık 2024)
- New Amsterdam: 5. Sezon (31 Aralık 2024)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.