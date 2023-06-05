TSMC, yapay zeka desteğiyle birlikte 2nm üretimine hazırlanıyor

Sektördeki uzmanlar, TSMC'nin 2nm seri üretime geçmesinin ardından Apple ve Nvidia gibi büyük oyuncuların ilk müşteriler arasında yer alacağını ve Samsung ve Intel gibi rakipleri karşısındaki liderliğini sağlamlaştıracağını öngörüyor.
TSMC, 2nm'ye hazırlanıyor
TSMC'nin ilk 2nm araştırma ve geliştirme çalışmaları için Zhuke'de küçük ölçekli bir deneme üretim hattı kurmayı planlıyor. Bu yıl için hedef, yaklaşık 1.000 adetlik deneme üretimi gerçekleştirmek, ardından 2024'te risk üretimine ve 2025'te seri üretim geçmek hedefleniyor. TSMC'nin 2nm teknolojisi, 3nm teknolojisine kıyasla sistem performansını önemli ölçüde artırması beklenen yeni GAA transistör mimarisinden yararlanacak.
Daha küçük transistörler daha yüksek performans, daha yüksek verimlilik, tek bir çip üzerinde daha fazla transistör, daha az ısı üretimi ve potansiyel maliyet düşüşü gibi avantajlarla geliyor. Bu gelişmeler daha hızlı veri işleme, gelişmiş enerji verimliliği, artan işlevsellik, daha iyi termal yönetim ve çip üretiminde maliyet tasarrufu sağlıyor. Yapay zeka patlamasının yaşandığı günümüzde tüm bu kalemler çok önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)