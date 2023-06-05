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    TSMC, yapay zeka desteğiyle birlikte 2nm üretimine hazırlanıyor

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yeni nesil gelişmiş üretim süreci için hazırlıkları sürdürüyor. Firma, yapay zeka ile 2nm üretiminde gelişimi hedefliyor.
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    TSMC, yapay zeka desteğiyle birlikte 2nm üretimine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Son raporlar, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) yeni nesil süreç teknolojisine doğru önemli adımlar attığını gösteriyor. TSMC'nin 2nm deneme üretimi için hazırlık çalışmalarına başladığı ve enerji verimliliğini artırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve deneme üretim verimliliğini hızlandırmak için gelişmiş bir yapay zeka sistemi kurmayı planladığı bildiriliyor.

    Sektördeki uzmanlar, TSMC'nin 2nm seri üretime geçmesinin ardından Apple ve Nvidia gibi büyük oyuncuların ilk müşteriler arasında yer alacağını ve Samsung ve Intel gibi rakipleri karşısındaki liderliğini sağlamlaştıracağını öngörüyor.

    TSMC, 2nm'ye hazırlanıyor

    TSMC, yapay zeka desteğiyle birlikte 2nm üretimine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, söylentiler hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da 2nm teknolojisinin geliştirilmesinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve seri üretime 2025 yılında başlanmasının beklendiğini vurguladı. Kaynaklar, TSMC'nin 2nm deneme üretimi için ön hazırlıklara başlamak üzere mühendisleri Zhuke araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) tesisine gönderdiğini ortaya koyuyor. Şirket, Zhuke Baoshan Wafer Fab 20'de küresel seri üretime öncülük etmek üzere 1.000'den fazla uzmandan oluşan özel bir Ar-Ge ekibi kurmayı planlıyor. Altı aşamadan oluşması planlanan bu gelişmiş üretim üssü, gelecekte TSMC'nin birincil 2nm tesisi olarak hizmet verecek.

    TSMC'nin ilk 2nm araştırma ve geliştirme çalışmaları için Zhuke'de küçük ölçekli bir deneme üretim hattı kurmayı planlıyor. Bu yıl için hedef, yaklaşık 1.000 adetlik deneme üretimi gerçekleştirmek, ardından 2024'te risk üretimine ve 2025'te seri üretim geçmek hedefleniyor. TSMC'nin 2nm teknolojisi, 3nm teknolojisine kıyasla sistem performansını önemli ölçüde artırması beklenen yeni GAA transistör mimarisinden yararlanacak.

    Daha küçük transistörler daha yüksek performans, daha yüksek verimlilik, tek bir çip üzerinde daha fazla transistör, daha az ısı üretimi ve potansiyel maliyet düşüşü gibi avantajlarla geliyor. Bu gelişmeler daha hızlı veri işleme, gelişmiş enerji verimliliği, artan işlevsellik, daha iyi termal yönetim ve çip üretiminde maliyet tasarrufu sağlıyor. Yapay zeka patlamasının yaşandığı günümüzde tüm bu kalemler çok önemli.

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