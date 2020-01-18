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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar

    Havada uçarken daha iyi manevra kabiliyetli dronlar yaratmayı amaçlayan Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni bir projeyle güvercin kanadına benzer kanatları olan drone yaptılar.
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    havacılık
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar
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    Stanford Üniversitesi mühendisleri tarafından tasarlanan PigeonBot adı verilen drone, kanatlarını uzatabilir, bükebilir ve kuşlara benzer şekilde hareket edebilir. Drone'ları daha az sert ve daha kuş benzeri hale getirerek, daha küçük alanlarda manevra yapabilir ve daha şiddetli rüzgarlarla başa çıkabilir hale getirilebilir.

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    Araştırmacılar güvercinlerin kanatlarını nasıl kontrol ettiklerini belirlemek için ölü güvercinlerin kanatlarını incelediler. Deneyleri ile bilek ve parmak eklemlerinin açılarını, uçuşta kullanılan tüylerin hizalanmasını etkilediğini öğrendiler. Sonuç olarak uçuş tüylerinin açısı kanadın şeklini belirleyeceği tespitine ulaştılar. Bu bulgulara dayanarak, araştırma ekibi, sahte bilekleri ve parmakları olan güvercin kadavralarında görüldüğü gibi kanat şeklini değiştirebilen, gerçek güvercin tüylerine sahip bir robot inşa etti.

    Araştırmacılar, kanatların farklı koşullarda nasıl tepkiler vereceğini  görmek için robotu bir rüzgar tünelinde uçurdular. Kuvvetli rüzgarlarda, düzgün bir şekilde hizalanmış tüyler, kanat tüylerinin parçalanmasını önleyen mikroskobik kancalarla bir arada dururlar ve sorunsuz olarak testten geçtiler.

    Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte, alışılmışın dışında farklı yaklaşımlar da gün geçtikçe hayatımıza giriyor. Bu yeni güvercin kanatlı drone da, şüphesiz ki sektöre farklı bir bakış açısı getireceğine ve gelecekte bu tarz tasarımlara sahip drone sayısında artışlar olacağa benziyor.



    https://www.engadget.com/2020-01-17-pigeonbot-drone.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    bizim türkler deme. sen kendi içinde bu milletin ferdi olduğunu kabul etseydin kendi milletinle alay etmezdin o yüzden sen git kendi milletin ne ise onların sayfalarına yorum at.
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    1BilimAdamı 3 gün
    Alman Festo yıllardır yapıyor bu tarz ama amerikanlar herşeyde ilkmiş gibi pazarlamayı çok seviyor.
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    emir_sezer 3 gün
    şerefsizim benim aklıma gelmişti diyenleri görelim
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    Osiris34 3 gün
    Şahinler bunu avlamasa bari
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    TheJudgé 4 gün
    Şimdi bizim Türkler drone yapıcam diye güvercin avlayıp tüylerini toplamaya kalkar :D
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    monacomen 3 gün yeni yorumcu TheJudgé
    Videoya bakınca Stanford Üniversitesi asıl gerçek yolunmuş güvercin tüyü kullanmış...
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