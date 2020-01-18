Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar

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Stanford Üniversitesi mühendisleri tarafından tasarlanan PigeonBot adı verilen drone, kanatlarını uzatabilir, bükebilir ve kuşlara benzer şekilde hareket edebilir. Drone'ları daha az sert ve daha kuş benzeri hale getirerek, daha küçük alanlarda manevra yapabilir ve daha şiddetli rüzgarlarla başa çıkabilir hale getirilebilir.

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Araştırmacılar güvercinlerin kanatlarını nasıl kontrol ettiklerini belirlemek için ölü güvercinlerin kanatlarını incelediler. Deneyleri ile bilek ve parmak eklemlerinin açılarını, uçuşta kullanılan tüylerin hizalanmasını etkilediğini öğrendiler. Sonuç olarak uçuş tüylerinin açısı kanadın şeklini belirleyeceği tespitine ulaştılar. Bu bulgulara dayanarak, araştırma ekibi, sahte bilekleri ve parmakları olan güvercin kadavralarında görüldüğü gibi kanat şeklini değiştirebilen, gerçek güvercin tüylerine sahip bir robot inşa etti.

Araştırmacılar, kanatların farklı koşullarda nasıl tepkiler vereceğini görmek için robotu bir rüzgar tünelinde uçurdular. Kuvvetli rüzgarlarda, düzgün bir şekilde hizalanmış tüyler, kanat tüylerinin parçalanmasını önleyen mikroskobik kancalarla bir arada dururlar ve sorunsuz olarak testten geçtiler.

Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte, alışılmışın dışında farklı yaklaşımlar da gün geçtikçe hayatımıza giriyor. Bu yeni güvercin kanatlı drone da, şüphesiz ki sektöre farklı bir bakış açısı getireceğine ve gelecekte bu tarz tasarımlara sahip drone sayısında artışlar olacağa benziyor.

https://www.engadget.com/2020-01-17-pigeonbot-drone.html

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