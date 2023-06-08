Sağlık hizmetlerinde ChatGPT dönemi başladı: Daha fazla hasta kabul edilecek

Tam Boyutta Gör OpenAI tarafından geliştirilen en gelişmiş yapay zeka modeli olan GPT-4, artık sağlık hizmetlerine güçlü bir şekilde entegre olmaya başlıyor. Bu arada OpenAI firmasının popüler ChatGPT sohbet botunun arkasında olduğunu ve GPT-4’ün bu araçta kullanıldığını belirtelim. Öte yandan ABD’li sağlık hizmetleri zinciri Carbon Health, GPT-4’ü kendi sistemlerine eklemiş ve “olağanüstü” başarılar elde etmiş durumda.

Yapay zeka sağlık hızmetlerine entegre edildi

Carbon Health, kendisini insan merkezli bir "hibrit sağlık hizmeti sağlayıcısı" olarak tanımlayan ve mükemmel bakımı herkes için daha erişilebilir hale getirmek için teknolojinin gücünü kullanan bir ABD sağlık hizmetleri zinciri konumunda. Şirket üretken yapay zeka trendini de benimsemiş durumda ve halihazırda insan doktorların yerine notlar yazan bir otomasyon aracına sahip.

Carbon Health'in yapay zekası Carby olarak adlandırılıyor ve şirketin ABD'deki birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil bakım klinikleri için 100'den fazla yerde kullanılan elektronik sağlık kayıtları (EHR) sistemine entegre edilmiş durumda. Carby, doktorlar ve hastaları arasındaki görüşmeler sırasında kaydedilen veriler üzerinde çalışıyor, ancak check-up görüşmesini kaydetmek ve işlemek için hastanın onayı gerekiyor.

16 dakikalık iş 4 dakikaya düştü

Tam Boyutta Gör Görüşmeden kaydedilen ses, Amazon'un AWS Transcribe Medical bulut hizmeti aracılığıyla metne dönüştürülüyor. Ardından hastayla ilgili mevcut tıbbi verilerle birlikte tüm bilgiler işlenmek üzere OpenAI'ın GPT-4 modeline gönderiliyor.

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Carbon Health, GPT-4'ün 4 dakika içinde sağlık ve tıbbi veri özetleri oluşturabildiğini söylüyor. Kuruluşa göre aynı sonuçları elde etmek için insan doktorlar 16 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Şirket, zaman kazandıran bu “olağanüstü prosedür” sayesinde kliniklerin artık eskisinden daha fazla hasta kabul edebileceğini söylüyor.

Yüzde 88 doğruluk

Tam Boyutta Gör Diğer tüm üretken yapay zeka modelleri gibi GPT-4 de hatalara meyilli ve bir şeyleri gerçekmiş gibi uydurmayı seviyor. Bu nedenle, doktorların yapay zeka tarafından oluşturulan metni kontrol etmek ve doğrulamak için biraz zaman harcaması gerekecek. Doktorlar, en azından şimdilik, AI tarafından verilen her tıbbi kararı gözden geçirmek ve doğrulamak zorunda. Halüsinasyon görme eğilimlerine rağmen Carby, görünüşe göre yüzde 88 oranında düzenleme yapılmadan kabul edilebilecek tıbbi kayıtlar üretebiliyor.

Carbon Health, üretken yapay zeka modelinin halihazırda 130'dan fazla klinikte kullanıldığını ve 600'den fazla tıbbi personelin yeni otomasyon prosedürüne erişimi olduğunu söylüyor. Aracı test eden bir San Francisco kliniğine göre Carby, aynı zaman diliminde tedavi edilebilecek hasta sayısında yüzde 30 artış sağlayabiliyor.

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