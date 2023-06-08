Sağlık hizmetlerinde ChatGPT dönemi başladı: Daha fazla hasta kabul edilecek

- Yapay zeka sağlık hızmetlerine entegre edildi
- 16 dakikalık iş 4 dakikaya düştü
- Yüzde 88 doğruluk
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Yapay zeka sağlık hızmetlerine entegre edildi
Carbon Health, kendisini insan merkezli bir "hibrit sağlık hizmeti sağlayıcısı" olarak tanımlayan ve mükemmel bakımı herkes için daha erişilebilir hale getirmek için teknolojinin gücünü kullanan bir ABD sağlık hizmetleri zinciri konumunda. Şirket üretken yapay zeka trendini de benimsemiş durumda ve halihazırda insan doktorların yerine notlar yazan bir otomasyon aracına sahip.
Carbon Health'in yapay zekası Carby olarak adlandırılıyor ve şirketin ABD'deki birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil bakım klinikleri için 100'den fazla yerde kullanılan elektronik sağlık kayıtları (EHR) sistemine entegre edilmiş durumda. Carby, doktorlar ve hastaları arasındaki görüşmeler sırasında kaydedilen veriler üzerinde çalışıyor, ancak check-up görüşmesini kaydetmek ve işlemek için hastanın onayı gerekiyor.
16 dakikalık iş 4 dakikaya düştü
Carbon Health, GPT-4'ün 4 dakika içinde sağlık ve tıbbi veri özetleri oluşturabildiğini söylüyor. Kuruluşa göre aynı sonuçları elde etmek için insan doktorlar 16 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Şirket, zaman kazandıran bu “olağanüstü prosedür” sayesinde kliniklerin artık eskisinden daha fazla hasta kabul edebileceğini söylüyor.
Yüzde 88 doğruluk
Carbon Health, üretken yapay zeka modelinin halihazırda 130'dan fazla klinikte kullanıldığını ve 600'den fazla tıbbi personelin yeni otomasyon prosedürüne erişimi olduğunu söylüyor. Aracı test eden bir San Francisco kliniğine göre Carby, aynı zaman diliminde tedavi edilebilecek hasta sayısında yüzde 30 artış sağlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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