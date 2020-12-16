Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı

    Arçelik yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında Hitachi bünyesindeki tüm iştiraklerin ve ev aletleri bölümlerinin yönetimini devralıyor. Bu anlaşma bir ortaklık şeklinde yürüyecek.
    5 gün
    2,3b
    1
    15
    Diğer Ev Elektroniği
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizin önde gelen elektronik eşya üreticilerinden Arçelik’in Hitachi’yi satın alacağına dair görüşme yaptığı haberleri resmileşti. KAP’a yapılan açıklamada ortaklık tarzında bir satın alım olduğu ortaya çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu

    Arçelik ve Hitachi yeni dev oldu

    Açıklamaya göre Hitachi GLS; Hollanda’da yeni bir şirket kuracak ve bağlı 12 şirketi ile bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kollarının tamamını yeni oluşuma devredecek. Arçelik de bu şirkete yüzde 60 ortak olacak.

    Ayrıca Bkz. "Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı"

    Bu yeni ortaklığın Hitachi markasının Japonya dışındaki tüm pazarlarda dağıtımını ve pazarlamasını üsteleneceği ifade ediliyor. Bunun karşılığında 15 yıl boyunca Hitachi’ye marka bedeli ödenecek.

    Arçelik ortaklıktaki hissesi için 300 milyon dolar ödeme yapacak. Satın alım işlemlerinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Arçelik bu hamle ile Asya Pasifik bölgesindeki büyümesini hızlandırmayı planlıyor.



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893294 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    exclbr (Anıl ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arçelik rüyasın da bile Hitachi globali alamaz. Haber yapıyosanız düzgün haber yapın.Burda ki olay Arçelik Hitachi'nin Japonya dışında ki ev aletleri departmanına ortak olması.
    Arçelik rüyasın da bile Hitachi globali alamaz. Haber yapıyosanız düzgün haber yapın.Burda ki olay Arçelik Hitachi'nin Japonya dışında ki ev aletleri departmanı...
    Devamını Gör
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bize böyle kendini satan değilde satın alan firmalar lazım helal olsun
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    300 milyon dolar ve Hitachi bünyesindeki tüm iştirakler ???
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 5 gün ( Mesaj Silindi )
    işte beklediğim adam gibi haber , ülkenin gelişmesini istiyorsan teknoloji şirketlerini sarın alıcaksın departman vs. ne olursa olsun isim hakkı yada satılık patentler her zaman değerlidir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya Arçelik Hitachi global'i rüyasında bile göremez yazmışsınız da kardeşim, japon firmalarının ne hale geldiğini görmüyor musunuz ya? Kore ve Çinliler elektronik sektöründe hakim artık. Nerede o Toshiba'lar, Sony'ler, Sharp'lar bilmemneler, hepsi sektörde geriledi, lider oldukları alanlarda çekildiler. Sony Play Station olmasa ne ifade eder artık. Onların yerini yeni devler alıyor, Japonların devri geçti devir Kore ve Çin devri, gün gelir biz de bu alanlarda kendimizi istikrarlı geliştirirsek, trendlere doğru ayak uydurursak, Japonların düştükleri hatalara düşmezsek biz de çıkışlar yakalarız, o zaman Hitachi global'i de alırsın, yeri gelir başka firmasını da. Bugün Barcelona formasında kimin reklamı var? Beko'nun var, Hitachi'nin değil. Avrupa klüplerinde Kore ve Çin firmalarının mı reklamları daha fazla yoksa Japonların mı? Japonlar şu an hala otomotivde istikrarlı devam ediyorlar ama diğer sektörlerde sıkıntıdalar.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ama hisseler nedense bu gün düştü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    300 milyon dolar ve Hitachi bünyesindeki tüm iştirakler ???
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    exclbr (Anıl ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arçelik rüyasın da bile Hitachi globali alamaz. Haber yapıyosanız düzgün haber yapın.Burda ki olay Arçelik Hitachi'nin Japonya dışında ki ev aletleri departmanına ortak olması.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ortaklık olabilir ama satın alıyor haberleri çıktığında inandırıcı gelmedi. Komple koç holdingi satsan Hitachi yi alamazsın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    şu ana kadar %90 yerli üretebildiğimiz tek şeyin
    şu ; solunum cihazı olduğunu düşünüyorum !

    onun dışında her şeyin plastik kalıp üretim ve fabrikasyon montaj fabrikası olarak algılıyor ve yorumluyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AstRaso (A T) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ford Otosan, Tofaş Fiat gibi ortak iştirake benziyor. Fakat Hitachi'nin 200 binin üzerinde çalışanı 100 milyar dolara yakın değeri var.
    Habere göre bağlı 12 şirketin %60'ına Arçelik ortak olacak deniyor. Sadece dayanıklı tüketim malları kısmı yeni şirkete aktarılıp onlara ortak olunacak demek daha doğru olur.
    Koç grubu ortaklık şirketleri gerçekten dünya çapında çok değerli. Otosan ve Tofaş fabrikaları dünya çapında ödüllü, hatta Tofaş fabrikası tüm Fiat fabrikaları içinde en iyisi seçilmişti diye hatırlıyorum. Ancak tüm bunlara rağmen neden ülkemizin en büyük ve değerli firması neden sanki yurtdışı firmalarının taşeronuymuş gibi hareket ediyor onu anlamıyorum. Gönül ister ki Egea gibi ucuz sınıf yerine (Kaliteli ve dayanıklı araç burada aracı kötülemiyorum ancak sınıflandırması altta) Focus gibi modellerin de üretimi ülkemize kaydırılsın veya ülkemizde üretilen/argesi yapılan ticari araçlar doğrudan Amerikan yerine Türk ortaklı araç olarak anılsın. Bunları Koç grubunun yaptırım gücü çok fazla olduğu için söylüyorum, şimdi aramızda firmayı kötülediğimi düşünen ileri zekalılar olur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MencRarin 5 gün ( Mesaj Silindi ) AstRaso
    Tofaş Fiat ortaklığı fabrikada yani herhangi bir markayı kapsamıyor ama Ford Otosan'da durum farklı.
    Yarı yarıya Koç ve Ford ortak. Ama burada bir detay var; Ford Trucks, Ford'un değil Ford Otosan'ın markası. Yani Koç markanın da hissedarı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bize böyle kendini satan değilde satın alan firmalar lazım helal olsun
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MencRarin 5 gün ( Mesaj Silindi ) 231407
    Alan da lazım satan da. Yerli bir değer üretip, değerinde yabancıya satılır, bu doğrudan yatırım demektir. Doğrudan yatırım hem istihdam sağlar, hem de koruma. Avrupa Birliği'nden niye yaptırım çıkmadı? İlk itiraz eden ülkenin (İspanya) Türkiye'deki doğrudan yatırımlarına bakın, anlarsınız. Kimse parasını patacak yere yatırmaz, yatırdığı parayı da kolay kolay batırmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hitachi markasını mı kiraladı satın mı aldı ortak mı oldu? Ya haberden ya da bu iş modelinden pek bir şey anladığımı söyleyemeyeceğim :/
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    High Sierra 5 gün ( Mesaj Silindi ) classf2re
    Hocam benim anladığım Toshiba Vestel ortaklığına benziyor bu iş.



    Veya Tofaş Fiat gibi.



    Belli pazarlar için ayrı bir şirket bölümü açılıyor. Bu bölüm iki ortak tarafından yönetiliyor. Zamanın BE-KO'su gibi ayrıca. Yani pazardan tam olarak çıkmak yerine marka ismini de koruyarak diğer firmayla ortak çalışmaya gidiyorlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssbrutality +71 vedkum +61 ProfXavier +60 investing +43 khytr89 +41 palamutix +38 galaxyg +38 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2344 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    arçelik, hitachi ve Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Microsoft açıkladı: Çift ekranlı akıllı telefon Surface Duo, Avrupa'da piyasaya çıkıyor 5 gün Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor 5 gün Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek 5 gün Huawei HiCar akıllı araç ekranı ortaya çıktı 5 gün Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı 5 gün Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu duyuruldu 5 gün CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yana 1 milyar dolar kaybetti 5 gün Bitcoin fiyatı 20 bin doları geçti 5 gün Nvidia RTX A6000 duyuruldu: Son kullanıcıda en hızlı Ampere kartı 5 gün Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite 5 gün HarmonyOS 2.0 beta akıllı telefonlar için yayınlandı: İşte Android alternatifinin arayüzü 5 gün The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı 5 gün Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir 5 gün Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu 5 gün Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı 5 gün Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir 5 gün YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı 5 gün Subaru, Avrupa pazarı için elektrikli SUV geliştirdiğini duyurdu 5 gün Resmen açıklandı: Periscope kapanıyor 5 gün Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı Sonraki Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor 5 gün Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı 5 gün Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir 6 gün Vin Diesel'in başrolde olduğu ARK II, çıkışında Xbox Series'e özel olacak 6 gün Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir 6 gün Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak" 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor 6 gün Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı 6 gün İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı 6 gün Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak 6 gün Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek 6 gün Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı 6 gün Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık 6 gün Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz 6 gün RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor 6 gün Apple gelecek yıl 230 milyon iPhone satmayı hedefliyor 6 gün Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti 6 gün KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı 6 gün Galaxy cihazlara Google Keşfet ekranı geliyor 6 gün EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız