Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı

Ülkemizin önde gelen elektronik eşya üreticilerinden Arçelik’in Hitachi’yi satın alacağına dair görüşme yaptığı haberleri resmileşti. KAP’a yapılan açıklamada ortaklık tarzında bir satın alım olduğu ortaya çıktı.İlginizi Çekebilir Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu
Arçelik ve Hitachi yeni dev oldu
Açıklamaya göre Hitachi GLS; Hollanda’da yeni bir şirket kuracak ve bağlı 12 şirketi ile bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kollarının tamamını yeni oluşuma devredecek. Arçelik de bu şirkete yüzde 60 ortak olacak.
Ayrıca Bkz. "Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı"
Bu yeni ortaklığın Hitachi markasının Japonya dışındaki tüm pazarlarda dağıtımını ve pazarlamasını üsteleneceği ifade ediliyor. Bunun karşılığında 15 yıl boyunca Hitachi’ye marka bedeli ödenecek.
Arçelik ortaklıktaki hissesi için 300 milyon dolar ödeme yapacak. Satın alım işlemlerinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Arçelik bu hamle ile Asya Pasifik bölgesindeki büyümesini hızlandırmayı planlıyor.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893294 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu ; solunum cihazı olduğunu düşünüyorum !
onun dışında her şeyin plastik kalıp üretim ve fabrikasyon montaj fabrikası olarak algılıyor ve yorumluyorum.
Habere göre bağlı 12 şirketin %60'ına Arçelik ortak olacak deniyor. Sadece dayanıklı tüketim malları kısmı yeni şirkete aktarılıp onlara ortak olunacak demek daha doğru olur.
Koç grubu ortaklık şirketleri gerçekten dünya çapında çok değerli. Otosan ve Tofaş fabrikaları dünya çapında ödüllü, hatta Tofaş fabrikası tüm Fiat fabrikaları içinde en iyisi seçilmişti diye hatırlıyorum. Ancak tüm bunlara rağmen neden ülkemizin en büyük ve değerli firması neden sanki yurtdışı firmalarının taşeronuymuş gibi hareket ediyor onu anlamıyorum. Gönül ister ki Egea gibi ucuz sınıf yerine (Kaliteli ve dayanıklı araç burada aracı kötülemiyorum ancak sınıflandırması altta) Focus gibi modellerin de üretimi ülkemize kaydırılsın veya ülkemizde üretilen/argesi yapılan ticari araçlar doğrudan Amerikan yerine Türk ortaklı araç olarak anılsın. Bunları Koç grubunun yaptırım gücü çok fazla olduğu için söylüyorum, şimdi aramızda firmayı kötülediğimi düşünen ileri zekalılar olur.
Yarı yarıya Koç ve Ford ortak. Ama burada bir detay var; Ford Trucks, Ford'un değil Ford Otosan'ın markası. Yani Koç markanın da hissedarı.
Veya Tofaş Fiat gibi.
Belli pazarlar için ayrı bir şirket bölümü açılıyor. Bu bölüm iki ortak tarafından yönetiliyor. Zamanın BE-KO'su gibi ayrıca. Yani pazardan tam olarak çıkmak yerine marka ismini de koruyarak diğer firmayla ortak çalışmaya gidiyorlar.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2344 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
arçelik, hitachi ve Ev Elektroniği