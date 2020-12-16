Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı

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Ülkemizin önde gelen elektronik eşya üreticilerinden Arçelik’in Hitachi’yi satın alacağına dair görüşme yaptığı haberleri resmileşti. KAP’a yapılan açıklamada ortaklık tarzında bir satın alım olduğu ortaya çıktı.

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Açıklamaya göre Hitachi GLS; Hollanda’da yeni bir şirket kuracak ve bağlı 12 şirketi ile bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kollarının tamamını yeni oluşuma devredecek. Arçelik de bu şirkete yüzde 60 ortak olacak.

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Bu yeni ortaklığın Hitachi markasının Japonya dışındaki tüm pazarlarda dağıtımını ve pazarlamasını üsteleneceği ifade ediliyor. Bunun karşılığında 15 yıl boyunca Hitachi’ye marka bedeli ödenecek.

Arçelik ortaklıktaki hissesi için 300 milyon dolar ödeme yapacak. Satın alım işlemlerinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Arçelik bu hamle ile Asya Pasifik bölgesindeki büyümesini hızlandırmayı planlıyor.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893294

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