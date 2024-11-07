Archer Aviation, hava taksileri için bir büyük anlaşmaya daha imza attı

Soracle, Archer’ın hava taksilerini trafik yoğunluğu ya da coğrafi engeller nedeniyle kara ulaşımının sınırlı olduğu şehirlerde kullanmayı planlıyor. Ancak Archer, Soracle’dan ön ödeme alabilmek için belirli teslimat hedeflerini yakalaması gerektiğini de vurguluyor.
Archer Aviation, Japonya'ya uzanıyor
Archer, Japonya’da gerekli izinleri almak için Soracle ve Japon Sivil Havacılık Bürosu (JCAB) ile çalışacağını belirtti. Şirket, yakın gelecekte JCAB’den gerekli sertifikasyon başvurusunda bulunmayı planlıyor. Archer, ABD’de halihazırda hava taksisi işletme lisansını almış durumda ve bu lisans, şirkete uçuş operasyonları için gereken güvenlik standartlarını sağlama konusunda avantaj sağlıyor.
Şirketin şu anda United Airlines’tan 1 milyar dolarlık bir siparişi bulunuyor ve eVTOL araçlarının kitlesel üretimi için küresel otomotiv devi Stellantis ile bir anlaşması var. Archer, FAA’nın eVTOL araçları için yayınladığı son düzenlemeleri de memnuniyetle karşıladığını ve “ABD’de eVTOL uçaklarının güvenli operasyonu için net bir yön sağladığı”nı belirtti. Firma ayrıca FAA’dan tip sertifikası almayı hedefliyor, bu da uçağın FAA'nın tüm tasarım ve güvenlik standartlarını karşıladığı anlamına gelecek. Archer’ın yanı sıra, Joby Aviation, Volocopter ve Beta Technologies gibi şirketler de hava taksisi hizmetlerini başlatmaya hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über