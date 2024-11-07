Archer Aviation, hava taksileri için bir büyük anlaşmaya daha imza attı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli elektrikli uçuş şirketi Archer Aviation, yenilikçi hava taksilerini Japonya’ya getiriyor. Şirket, Midnight isimli bataryalı hava araçlarından 100 adetini Japan Airlines ve Sumitomo Corporation’ın ortak girişimi olan Soracle'a satacak. Bu anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Soracle, Archer’ın hava taksilerini trafik yoğunluğu ya da coğrafi engeller nedeniyle kara ulaşımının sınırlı olduğu şehirlerde kullanmayı planlıyor. Ancak Archer, Soracle’dan ön ödeme alabilmek için belirli teslimat hedeflerini yakalaması gerektiğini de vurguluyor.

Archer Aviation, Japonya'ya uzanıyor

Tam Boyutta Gör Bu anlaşma, Archer’ın hava taksisi hizmetlerini dünya genelindeki şehirlere taşımak için attığı büyük bir adım olarak görülüyor. Midnight model hava taksisi dört yolcu kapasitesine sahip olup bir pilot tarafından yönetiliyor. Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip bu araç, kısa şarj süreleriyle 30 ila 80 kilometre arasında arka arkaya uçuşlar yapabiliyor. Saatte 241 km hıza ulaşabilen Midnight, dikey kalkış ve iniş yapabiliyor, ardından uçak gibi ileri uçuşa geçiyor.

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Archer, Japonya’da gerekli izinleri almak için Soracle ve Japon Sivil Havacılık Bürosu (JCAB) ile çalışacağını belirtti. Şirket, yakın gelecekte JCAB’den gerekli sertifikasyon başvurusunda bulunmayı planlıyor. Archer, ABD’de halihazırda hava taksisi işletme lisansını almış durumda ve bu lisans, şirkete uçuş operasyonları için gereken güvenlik standartlarını sağlama konusunda avantaj sağlıyor.

Şirketin şu anda United Airlines’tan 1 milyar dolarlık bir siparişi bulunuyor ve eVTOL araçlarının kitlesel üretimi için küresel otomotiv devi Stellantis ile bir anlaşması var. Archer, FAA’nın eVTOL araçları için yayınladığı son düzenlemeleri de memnuniyetle karşıladığını ve “ABD’de eVTOL uçaklarının güvenli operasyonu için net bir yön sağladığı”nı belirtti. Firma ayrıca FAA’dan tip sertifikası almayı hedefliyor, bu da uçağın FAA'nın tüm tasarım ve güvenlik standartlarını karşıladığı anlamına gelecek. Archer’ın yanı sıra, Joby Aviation, Volocopter ve Beta Technologies gibi şirketler de hava taksisi hizmetlerini başlatmaya hazırlanıyor.

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Archer Aviation, hava taksileri için büyük bir anlaşma imzaladı