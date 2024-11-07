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    Anlık Bildirim

    Archer Aviation, hava taksileri için bir büyük anlaşmaya daha imza attı

    ABD merkezli elektrikli uçuş şirketi Archer Aviation, fütüristik hava taksilerini Japonya'ya getiriyor. Şirket kısa bir süre önce 100 aracı kapsayan devasa bir anlaşma imzaladı.
    Archer Aviation, hava taksileri için büyük bir anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli elektrikli uçuş şirketi Archer Aviation, yenilikçi hava taksilerini Japonya’ya getiriyor. Şirket, Midnight isimli bataryalı hava araçlarından 100 adetini Japan Airlines ve Sumitomo Corporation’ın ortak girişimi olan Soracle'a satacak. Bu anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

    Soracle, Archer’ın hava taksilerini trafik yoğunluğu ya da coğrafi engeller nedeniyle kara ulaşımının sınırlı olduğu şehirlerde kullanmayı planlıyor. Ancak Archer, Soracle’dan ön ödeme alabilmek için belirli teslimat hedeflerini yakalaması gerektiğini de vurguluyor.

    Archer Aviation, Japonya'ya uzanıyor

    Archer Aviation, hava taksileri için büyük bir anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Bu anlaşma, Archer’ın hava taksisi hizmetlerini dünya genelindeki şehirlere taşımak için attığı büyük bir adım olarak görülüyor. Midnight model hava taksisi dört yolcu kapasitesine sahip olup bir pilot tarafından yönetiliyor. Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip bu araç, kısa şarj süreleriyle 30 ila 80 kilometre arasında arka arkaya uçuşlar yapabiliyor. Saatte 241 km hıza ulaşabilen Midnight, dikey kalkış ve iniş yapabiliyor, ardından uçak gibi ileri uçuşa geçiyor.

    Archer, Japonya’da gerekli izinleri almak için Soracle ve Japon Sivil Havacılık Bürosu (JCAB) ile çalışacağını belirtti. Şirket, yakın gelecekte JCAB’den gerekli sertifikasyon başvurusunda bulunmayı planlıyor. Archer, ABD’de halihazırda hava taksisi işletme lisansını almış durumda ve bu lisans, şirkete uçuş operasyonları için gereken güvenlik standartlarını sağlama konusunda avantaj sağlıyor.

    Şirketin şu anda United Airlines’tan 1 milyar dolarlık bir siparişi bulunuyor ve eVTOL araçlarının kitlesel üretimi için küresel otomotiv devi Stellantis ile bir anlaşması var. Archer, FAA’nın eVTOL araçları için yayınladığı son düzenlemeleri de memnuniyetle karşıladığını ve “ABD’de eVTOL uçaklarının güvenli operasyonu için net bir yön sağladığı”nı belirtti. Firma ayrıca FAA’dan tip sertifikası almayı hedefliyor, bu da uçağın FAA'nın tüm tasarım ve güvenlik standartlarını karşıladığı anlamına gelecek. Archer’ın yanı sıra, Joby Aviation, Volocopter ve Beta Technologies gibi şirketler de hava taksisi hizmetlerini başlatmaya hazırlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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