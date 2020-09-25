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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı

    T3 Vakfı, Arduino benzeri geliştirme kartı üretti. Deneyap Yazılım Kartı isimli kart, gençlerin yeni projelerinin ana bileşeni olacak. Deneyap Yazılım Kartı'nın özellikleri haberimizde.
    2 sa.
    1,4b
    40
    16
    İşlemci
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yazılım ve robotik dünyasına adım atmak için kullanılan Arduino kartlarına rakip olarak geliştirilen ‘Deneyap Yazılım Kartı’ tanıtıldı. T3 Vakfı tarafından geliştirilen Deneyap Yazılım Kartı daha uygun ve daha kabiliyetli olduğu belirtiliyor.

    Mini PC olarak tarif edebileceğimiz Deneyap Yazılım Kartları’nı kullanarak basit robotlar, otonom araçlar, insansız hava araçları, robotik aletler, kontrolcüler, elektronik sistemler vb. şeyler yapılabilir.

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    Deneyap Yazılım Kartı’nın tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasının yerli olduğu belirtiliyor. Oraokul ve üzeri sevideki öğrenciler hedeflenerek hazırlandı. Set içerisinde kamera modülüne de yer verilecek. Setin fiyatı henüz bilinmiyor. Deneyap atölyelerine üye 10 bin öğrenciye ücretsiz olarak hediye edilecek.

    Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı
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    Deneyap Yazılım Kartı üzerinde 13 farklı bileşen bulunuyor. Bu bileşenler şöyle:

    • İşlemci ve haberleşme modülü
    • I2C haberleşme konnektörü
    • Li-Po batarya konnektörü
    • Kamera konnektörü
    • RGB LED
    • 3-eksen ivme ölçer, dönüölçer
    • Mikrofon
    • Güç gösterge LED’i
    • Şarj gösterge LED’i
    • Genel amaçlı buton
    • Sıfırlama butonu
    • Mikro-B Usb konnektör
    • 2 MP kamera

    Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı
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    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kartın özellikleri hakkında şunları söyledi:

    “Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart. Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, wi-fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 Bit İşlemci, 2 MP kamera, çeşitli yapay zeka uygulamaları imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart.”



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-ve-milli-deneyap-yazilim-karti-teknofestte-tanitildi-/1985573 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 sa. en beğenilen
    Kolay ulaşılabilir ve uygun fiyatlı olursa, bende almak isterim açıkçası.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    White Death (Full Time Normie ) 32 sn.
    Kendi işlemcimiz değil ne fark eder diyenleri pek anlamadım. Esp32 tensilica kullanıyor diye amerikan olmuyor, arduino atmel kullanıyor diye amerikan olmuyor basıyorlar italya haritasını gönderiyorlar made in italy diye bütün dünya da alıyor. Çok basit bir breakout boarda esp takılmış gibi duruyor bunu reddedemem ama bir gün gelir belki kendi yarı iletken şirketimizde üretilir hepsi.
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    denile 26 dk.
    İyi haber bence, her şey adım adım üstteki bir kullanıcının da dediği gibi.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 36 dk.
    kendi işlemcimizi mi üretmişiz !?

    birde işlemcinin üzerini soğutucuyla kapatmışız !

    meydın çayna :D
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 48 dk.
    Orası öyle olmuş, burası şöyle olmuş. Aslında öyle değilmiş de böyle imiş. Bahaneler, bahaneler. Hayatınız böyle geçecek galiba sizin gençler. Selçuk Bayraktar gibi "damatlar" da böyle işe yarayacak...
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 sa.
    Yani çipi alıp baskı devre yapıp made in Türkiye yazmak komik olmuş.

    Umarım işlerini iyi yürütür ve yurt içinde ufak da olsa silikon üretebilir pozisyona gelebilirler.
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    TheJudgé 1 sa.
    Millet yine bilip bilmeden konuşmuş , internete yaz esp32 diye bu kartin zaten turk mali olmadigini anlarsin



    Şu karti yapmak cok basit ve Turk mali falan degil bu , espressif system denilen firma zaten o kocaman aluminyum parcanin altindaki bilesenleri uretip satiyor yani kartin beynini herseyini tum ozelliklerini barindiran seyi , sen al onu sonra ustune bir iki tane direnç diyot takip Turk mali diye postala , millet yer de arduino ile az cok ilgisi olan adam yemez , burda Turk mali olan birsey gormuyorum ben kart tamamen espressif firmasina ait , sadece ustune yazi yazip ve cikislarina ayrica yol yapmislar onuda forumda her istiyen yaptirabilir zaten
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa.
    Baykar iyi işler çıkartıyor
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    x2yk (x y) 1 sa.
    Helal olsun, işte böyle böyle başlar her şey.
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    ihtiyar.gamer 1 sa. yeni yorumcu
    Şu ülkede 5 tane selçuk bayraktar gibi olsa çok şey değişecek ama maalesef 1 tane var.
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    flegga34 58 dk. ihtiyar.gamer
    Selçuk Bayraktar gibi çok insan var ama hepsi beyin göçü yaptı bazı sebeplerden dolayı. Pastadan büyük dilimi yiyen hep başkaları olduğu sürece böyle devam eder ne yazık ki
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    Alqu 1 sn. ihtiyar.gamer
    Dünya da çeşitli yerlerde önemli projelerde görev alan bir sürü bayraktar var hatta daha iyileri var ama sen onların değerini bilmeyince onlar burada durmuyor
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa. (düzenlendi)
    Vaktinde kisisellestirilmis esp karti uretmis biri olarak diyebilirim ki guncel kura gore 100 tl gibi fiyat bicilebilir (eger destekleyici olmak istiyorlarsa).

    Bu arada yerli kart demeyelim, tum sematigi open source olarak herkese sunuluyor. Yerli uretim diyelim suna.



    Klon arduinoyla bunlari kiyaslamamak lazim. 2x240mhz islemci, 4mb flash, 8mb psram, bluetooth, wifi, tensorflow lite, esp idf ve micropython destegi var.
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