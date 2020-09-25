Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı

Yazılım ve robotik dünyasına adım atmak için kullanılan Arduino kartlarına rakip olarak geliştirilen ‘Deneyap Yazılım Kartı’ tanıtıldı. T3 Vakfı tarafından geliştirilen Deneyap Yazılım Kartı daha uygun ve daha kabiliyetli olduğu belirtiliyor.
Mini PC olarak tarif edebileceğimiz Deneyap Yazılım Kartları’nı kullanarak basit robotlar, otonom araçlar, insansız hava araçları, robotik aletler, kontrolcüler, elektronik sistemler vb. şeyler yapılabilir.İlginizi Çekebilir Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi?
Deneyap Yazılım Kartı’nın tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasının yerli olduğu belirtiliyor. Oraokul ve üzeri sevideki öğrenciler hedeflenerek hazırlandı. Set içerisinde kamera modülüne de yer verilecek. Setin fiyatı henüz bilinmiyor. Deneyap atölyelerine üye 10 bin öğrenciye ücretsiz olarak hediye edilecek.
Deneyap Yazılım Kartı üzerinde 13 farklı bileşen bulunuyor. Bu bileşenler şöyle:
- İşlemci ve haberleşme modülü
- I2C haberleşme konnektörü
- Li-Po batarya konnektörü
- Kamera konnektörü
- RGB LED
- 3-eksen ivme ölçer, dönüölçer
- Mikrofon
- Güç gösterge LED’i
- Şarj gösterge LED’i
- Genel amaçlı buton
- Sıfırlama butonu
- Mikro-B Usb konnektör
- 2 MP kamera
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kartın özellikleri hakkında şunları söyledi:
“Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart. Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, wi-fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 Bit İşlemci, 2 MP kamera, çeşitli yapay zeka uygulamaları imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart.”
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-ve-milli-deneyap-yazilim-karti-teknofestte-tanitildi-/1985573 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birde işlemcinin üzerini soğutucuyla kapatmışız !
meydın çayna :D
Umarım işlerini iyi yürütür ve yurt içinde ufak da olsa silikon üretebilir pozisyona gelebilirler.
Şu karti yapmak cok basit ve Turk mali falan degil bu , espressif system denilen firma zaten o kocaman aluminyum parcanin altindaki bilesenleri uretip satiyor yani kartin beynini herseyini tum ozelliklerini barindiran seyi , sen al onu sonra ustune bir iki tane direnç diyot takip Turk mali diye postala , millet yer de arduino ile az cok ilgisi olan adam yemez , burda Turk mali olan birsey gormuyorum ben kart tamamen espressif firmasina ait , sadece ustune yazi yazip ve cikislarina ayrica yol yapmislar onuda forumda her istiyen yaptirabilir zaten
Bu arada yerli kart demeyelim, tum sematigi open source olarak herkese sunuluyor. Yerli uretim diyelim suna.
Klon arduinoyla bunlari kiyaslamamak lazim. 2x240mhz islemci, 4mb flash, 8mb psram, bluetooth, wifi, tensorflow lite, esp idf ve micropython destegi var.
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