Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı

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Yazılım ve robotik dünyasına adım atmak için kullanılan Arduino kartlarına rakip olarak geliştirilen ‘Deneyap Yazılım Kartı’ tanıtıldı. T3 Vakfı tarafından geliştirilen Deneyap Yazılım Kartı daha uygun ve daha kabiliyetli olduğu belirtiliyor.

Mini PC olarak tarif edebileceğimiz Deneyap Yazılım Kartları’nı kullanarak basit robotlar, otonom araçlar, insansız hava araçları, robotik aletler, kontrolcüler, elektronik sistemler vb. şeyler yapılabilir.

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Deneyap Yazılım Kartı’nın tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasının yerli olduğu belirtiliyor. Oraokul ve üzeri sevideki öğrenciler hedeflenerek hazırlandı. Set içerisinde kamera modülüne de yer verilecek. Setin fiyatı henüz bilinmiyor. Deneyap atölyelerine üye 10 bin öğrenciye ücretsiz olarak hediye edilecek.

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Deneyap Yazılım Kartı üzerinde 13 farklı bileşen bulunuyor. Bu bileşenler şöyle:

İşlemci ve haberleşme modülü

I2C haberleşme konnektörü

Li-Po batarya konnektörü

Kamera konnektörü

RGB LED

3-eksen ivme ölçer, dönüölçer

Mikrofon

Güç gösterge LED’i

Şarj gösterge LED’i

Genel amaçlı buton

Sıfırlama butonu

Mikro-B Usb konnektör

2 MP kamera

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kartın özellikleri hakkında şunları söyledi:

“Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart. Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, wi-fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 Bit İşlemci, 2 MP kamera, çeşitli yapay zeka uygulamaları imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart.”

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-ve-milli-deneyap-yazilim-karti-teknofestte-tanitildi-/1985573

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