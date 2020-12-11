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    ARK II ve animasyon dizisi duyuruldu

    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen The Game Awards etkinliğinde ARK: Survival Evolved'un devam oyunu ARK II ve yeni bir animasyon dizisi duyuruldu.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    ARK II ve animasyon dizisi duyuruldu

    Geliştiriciliğini Studio Wildcard'ın yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu ARK: Survival Evolved'un devam oyunu ve animasyon dizisi duyuruldu. 

    Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Vin Diesel'in başrolde olduğu ARK II, çıkışında Xbox Series'e özel olacak

    Oyunun ana karakteri Hızlı ev Öfkeli serisinden tanıdığımız Vin Diesel olacak ve kendisi Santiago karakterini canlandırıyor. Oyun ile ilgili ne yazık ki daha fazla detay açıklanmadı ancak aşağıdan oyunun sinematik fragmanını izleyebilirsiniz.

    ARK II dışında bir de oyunun evreninde geçen bir animasyon dizisi duyuruldu. 2022 yılında yayınlanacak olan dizinin seslendirme kadrosunda Gerard Butler, Zahn McClarnon, Malcolm McDowell, David Tennant, Devery Jacobs, Deborah Mailman, Madeleine Madden, Elliot Page, Juliet Mills, Michelle Yeon, Ragga Ragnars, Alan Tudyk, Jeffrey Wright, Karl Urban, Ron Yuan, Russell Crowe ve Vin Diesel bulunuyor. Onun fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

    ARK II Sinematik Fragman

    Animasyon Dizisi Fragmanı



    https://www.gematsu.com/2020/12/ark-ii-announced-for-xbox-series-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilginçmiş.
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ark'ın o efsanevi müziğini çalmaları gerekiyordu, mağara sahnesinde girecek sandım ama girmedi...
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