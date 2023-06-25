Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En yakın arkadaşınızın sesini klonlayabileceğiniz yapay zeka aracı geliştirdi

    Yapay zeka araçları gün geçtikte daha da gelişiyor. Hızla yaşanan büyüme bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Öte yandan Meta, bir süre önce kendi ses klonlama yapay zekasını duyurdu.
    Oy Ver
    Arkadaşınızın sesini klonlayabileceğiniz yapay zeka geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Meta, altı dilde konuşabilen ve sadece 2 saniyelik ses verisiyle istenilen kişinin sesini kopyalayabilen metinden konuşmaya yapay zeka sistemi Voicebox'ı duyurdu. Meta, Voicebox'ı "konuşma için üretken yapay zekada bir atılım" olarak nitelendiriyor. Üstelik bu araç sayesinde ciddi bir sorun olan arka plan gürültüsünün de üstesinden gelindiği belirtiliyor.

    Ses klonlama sistemleri zaten uzunca bir süredir hayatımızda ancak doğru ve gerçekçi bir klonlama için önceden çok fazla ses verisine ihtiyaç duyuluyordu. Haftalar süren düzenlemeler ile başarılı bir klonlama yapılabiliyordu. Ancak yapay zeka ile tüm süreç birkaç saate indi. Artık birisinin sesini klonlamak için sadece birkaç saniyelik ses verisi yeterli oluyor. Meta’nın Voicebox'ı ise ses kliplerinin arka planından araba kornalarını, köpek havlamasını veya benzer arka plan gürültülerini de kaldırabiliyor.

    Görme engelliler için kullanılacak

    Elbette Voicebox’un amacı kötü bir şey yapmak değil. Voicebox, görme engelli kişilerin arkadaşlarından ve ailelerinden gelen yazılı mesajları duymalarına yardımcı olmak için kullanılacak. Meta, Voicebox'ın çok dilli olduğunu, altı dilde akıcı olduğunu ve kullanıcıların herhangi bir yabancı dili kendi sesleriyle konuşabileceklerini belirtiyor. Diller arasında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe veya Portekizce bulunuyor.

    Peki nasıl çalışıyor? Aslında oldukça basit. Bir kullanıcı Voicebox'a sesinden bir örnek veriyor. Bu örnek iki saniyelik veya daha uzun bir klip olabilir. Yapay zeka buradan yola çıkarak sesi tahmin ediyor ve kullanıcının gerçekçi ses stilini oluşturuyor.

    Öte yandan şimdiden Voicebox bazı önemli etik soruları gündeme getirdi çünkü insanlar artık sevdiklerinin, en iyi arkadaşlarının ve hatta düşmanlarının seslerini iki saniye kadar kısa bir sesle taklit edebilecekler. Böyle bir teknolojinin istenmeyen ciddi sonuçları olabilir. En basitinden bankaların sesli yanıt sistemleri kandırılabilir.

    Meta böyle bir teknolojinin potansiyel tehlikesinin farkında ve neyse ki Voicebox'ın temel kodunu gizli tutuyor. Şirket araştırma bloğunda "Üretken konuşma modelleri için birçok heyecan verici kullanım alanı var, ancak potansiyel kötüye kullanım riskleri nedeniyle Voicebox modelini veya kodunu şu anda kamuya açık hale getirmiyoruz" diye yazdı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmirde en ucuz kiralık evler hangi semtte muscoflex duo hap yorumları nef güvenilir mi kirayı elden vermek bulaşık makinesi tuz kapağı açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A54 5G
    Samsung Galaxy A54 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız