ChatGPT kullanan avukatlara para cezası kesildi! Peki ama neden?

ChatGPT kullanan avukatlara ceza
The Guardian'ın haberine göre, New York'lu Avukat Steven Schwartz, dava dosyasını hazırlamak için ChatGPT’ye güvendi ve yapay zekanın oluşturduğu içerikleri teyit etmedi. Bu sorumsuzluk kendisiyle birlikte diğer avukat ortağına ve hukuk bürosuna 5.000 dolar (yaklaşık 126.000 TL) para cezası olarak geri döndü.
Avukat Schwartz, ChatGPT'nin oluşturduğu belgeleri New York'a uçarken yaralandığı iddiasıyla Kolombiyalı havayolu şirketi Avianca'ya açılan şahsi bir davada müvekkili için kullanmıştı. ChatGPT ile oluşturulan dava dosyalarında doğru olmayan hatta var olmayan davalar emsal olarak gösterilmişti.
ChatGPT yanlış bilgiler üretmişti
Temel olarak, ChatGPT'yi işiniz için kullanabilirsiniz ama en azından çıktılarını kontrol etme sorumluluğunu üstlenmeniz gerekmekte. ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet robotlarının yanlışlıklarına ilişkin örnekler ise son derece yaygın ve bariz. Mevcutta bulunan tüm yapay zeka sistemleri “halüsinasyon” olarak belirtilen sorunu sıklıkla yaşayabiliyor. Yani, var olmayan bir bilgiyi üretebiliyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D