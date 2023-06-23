ChatGPT kullanan avukatlara para cezası kesildi! Peki ama neden?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız haberimizde bir avukatın dava dosyasını hazırlamak için ChatGPT kullandığından söz etmiştik. Bu dosyaların yargıç makamına taşınmış ve ChatGPT ile oluşturulan belgelerde çeşitli hataların olduğu tespit edilmişti. Bu dosyaları hazırlayan avukatlar hakkında ise yasal süreç başlatılmıştı. Bu süreç tamamlandı ve ChatGPT kullanan avukatlara para cezası kesildi.

Bir avukat, dava için ChatGPT kullandı! Peki ama işe yaradı mı? 3 hf. önce eklendi

ChatGPT kullanan avukatlara ceza

The Guardian'ın haberine göre, New York'lu Avukat Steven Schwartz, dava dosyasını hazırlamak için ChatGPT’ye güvendi ve yapay zekanın oluşturduğu içerikleri teyit etmedi. Bu sorumsuzluk kendisiyle birlikte diğer avukat ortağına ve hukuk bürosuna 5.000 dolar (yaklaşık 126.000 TL) para cezası olarak geri döndü.

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Avukat Schwartz, ChatGPT'nin oluşturduğu belgeleri New York'a uçarken yaralandığı iddiasıyla Kolombiyalı havayolu şirketi Avianca'ya açılan şahsi bir davada müvekkili için kullanmıştı. ChatGPT ile oluşturulan dava dosyalarında doğru olmayan hatta var olmayan davalar emsal olarak gösterilmişti.

ChatGPT yanlış bilgiler üretmişti

Tam Boyutta Gör Schwartz ve arkadaşlarına ceza verme kararında Yargıç P. Kevin Castel şu açıklamayı yaptı: "Teknolojik ilerlemeler olağan bir durumdur ve yardım için güvenilir bir yapay zeka aracı kullanmanın özünde uygunsuz bir şey yoktur. Ancak mevcut kurallar, dosyalamalarının doğruluğunu sağlamak için avukatlara bir denetleme rolü yüklemektedir."

Temel olarak, ChatGPT'yi işiniz için kullanabilirsiniz ama en azından çıktılarını kontrol etme sorumluluğunu üstlenmeniz gerekmekte. ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet robotlarının yanlışlıklarına ilişkin örnekler ise son derece yaygın ve bariz. Mevcutta bulunan tüm yapay zeka sistemleri “halüsinasyon” olarak belirtilen sorunu sıklıkla yaşayabiliyor. Yani, var olmayan bir bilgiyi üretebiliyorlar.

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ChatGPT kullanan avukata para cezası kesildi! Peki ama neden?