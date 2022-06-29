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    ARM Immortalis ile ışın izleme mobile geliyor

    ARM Immortalis grafik birimi amiral gemilerine ışın izleme ve değişken odak teknolojisini getiriyor. ARM’ın işin içine girmesi oyunlarda da hızlı bir yaygınlaşma gösterecek. 
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    ARM Immortalis
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    Masaüstü ekran kartları tarafında sıkça gündeme gelen gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi ilk kez Exynos 2200 yonga seti ile görmüştük ancak kısıtlı bir çerçevede kalmıştı. ARM beklenen hamleyi yaptı ve amiral gemilerine ışın izleme teknolojisini sunmaya hazırlanıyor.

    ARM Immortalis nedir?

    Immortalis kod adı ARM firmasının amiral gemilerine sunacağı G715 grafik çekirdeğine referans veriyor. Donanım tabanlı ışın izleme teknolojisi sunacak olan Immortalis-G715 böylece yeni bir serinin de başlangıcı olacak.

    Işın izleme bilindiği üzere oyunlarda sahnelerin daha gerçekçi ışık yansımasına sahip olmasını sağlıyor. Immortalis-G715 çekirdeklerin olduğu alanın sadece yüzde 4’ünü kullanarak yazılım tabanlı çözümlere göre yüzde 300 daha iyi performans sunuyor. ARM’ın yaklaşımı sayesinde mobil oyunlarda ışın izleme teknolojisinin çok hızlı yayıldığını göreceğiz. Exynos 2200 ile bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

    ARM G715
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    Dördüncü nesil Valhall mimarisini temel alan Immortalis-G715, 10-16 çekirdek arasında ölçeklendirilebiliyor. Önceki nesle göre yüzde 15 performans artışı sunan Immortalis-G715 yapay zekâ tarafında da önemli artış getiriyor. Yine değişken odak teknolojisi ile görüntüler iyileştiriliyor.

    ARM G715 ise standart grafik birimi olarak tanımlanıyor. 7-9 çekirdek arasında ölçeklendirilen ARM G715 biriminde ışın izleme yer almıyor. Yani biraz daha üst seviye yonga setlerinde görmemiz mümkün olacak.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Oqq7wlu47-A9]

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