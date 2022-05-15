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    ARM, 2021 gelirlerinde yeni bir rekora ulaştı

    Dev teknolojisi şirketi ARMi 2021 yılı mali raporlarını paylaştı. Yıldan yıla gelirlerinde büyük bir ilerleme kaydeden şirket, 2021 yılında yeni bir rekora ulaştı.
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    ARM'ın yükselişi sürüyor: 2021'de rekor gelire ulaştı
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    Teknoloji dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan ARM, şirketin 2021 mali yılını içeren kazanç raporlarını paylaştı. Gerçekleştirilen basın açıklamasında şirket, 2021 yılının toplam gelirlerinin 2020 yılına kıyasla yüzde 35 artarak  hem telif hem de telif dışı gelirlerinde güçlü bir büyüme ile 2,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

    Yükseliş sürüyor

    Bununla birlikte şirketin genişletilmiş ürün portföyü ve ARM Esnek Erişim gibi yeni iş modelleri müşterilere lisanslama (telif dışı) için daha fazla yol sunarken, gelirler yüzde 61 artarak 1,13 milyar dolara ulaştı. Telif hakkı gelirleri ise artan 5G mobil cihaz sayısı, otomobil yongaları ve mikro denetleyicilerde yaşanan fiyat artışı ile birlikte 2020 yılına kıyasla yüzde 20 artarak şirkete 1,54 milyar dolar gelir getirdi.

    Paylaşılan sonuçların ARM teknolojisine olan talebin ve ARM ekosisteminin gücünün ''hiç bu kadar büyük olmadığına'' işaret ettiğini söyleyen ARM CEO'su Rene Haas, şirketin bilgi işlem platformunun bulut genelinde otomotiv, otonom sistemler, loT ve Metaverse gibi bir sonraki teknoloji devrimlerine güç vereceğini dile getirdi.

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