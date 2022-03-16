ARM işten çıkarmalara başlıyor

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Nvidia ile satış görüşmeleri suya düşen ARM kemer sıkmaya hazırlanıyor. Çatı firma Japon SoftBank yeniden borsaya sunulmadan önce şirketi daha kârlı ve yatırımcıları etkileyici bir görünüme sokmak istiyor.

ARM küçülüyor

Nvidia ile olan 40 milyar dolarlık satış görüşmesi olumsuz sonuçlanınca ARM da sıkıntıya girdi. WeWork girişiminden büyük zarar eden Japon SoftBank üzerine bir de ARM satışı hayal kırıklığına uğrayınca küçülme kararı aldı.

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Toplamda 6500 çalışanı olan ARM yaklaşık yüzde 15 civarında küçülmeye gidecek. ABD ve İngiltere’de çalışan yaklaşık 1000 kişinin önümüzdeki aylarda işten çıkarılacağı belirtildi ve bununla ilgili bilgilendirme mailleri gönderildi.

Henüz küçülmelerin hangi bölümleri etkileyeceği konusunda bir bilgi yok. Yeni nesil işlemci ve grafik birimlerinin geliştirilmesi konusunda bir aksama yaşanacak mı merak konusu. Özellikle yonga devlerinin yeni yatırım dönemlerinde mühendislere yeni iş imkânları da doğabilir.

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ARM küçülmeye gidiyor