Armored Core 6’nın çıkış tarihi ortaya çıktı

FromSoftware, geçtiğimiz yılın sonlarında Armored Core VI: Fires of Rubicon’u resmen tanıtmıştı. Stüdyo, oyunun 2023 yılında çıkacağını belirtse de yapım için net bir tarih vermemişti ancak güvenilir kaynaklar, oyunun çıkış tarihini gözler önüne seriyor.
PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox Series için çıkış yapacak Armored Core VI, önceki oyunlardan genel anlamda bağımsız bir hikâye sunacak ve yeni Armored Core hayranlarına kucak açacak. Yapım, Souls tarzında bir oyun olmasa da FromSoftware’ın zorlu oynanış mekaniklerini barındıracak.
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)