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    Anlık Bildirim

    Armored Core 6’nın çıkış tarihi ortaya çıktı

    FromSoftware’ın yeni projesi olan Armored Core VI: Fires of Rubicon, yıl bitmeden çıkış yapacak. Yeni bir iddia, merakle beklenen oyunun çıkış tarihini gözler önüne seriyor.
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    Armored Core 6 beklediğimizden daha erken gelebilir Tam Boyutta Gör
    Dark Souls ve Bloodborne serilerinin ardından açık dünya formüllü oyunu Elden Ring ile rekorlar kıran FromSoftware, yeni projesi ile köklerine dönerek Armored Core serisini canlandırmaya hazırlanıyor. 10 yılı aşkın bir sürenin ardından oyun dünyasına dönecek olan Armored Core’un yeni oyunu ne zaman çıkacak?

    Fires of Rubicon, Ağustos 2023’te çıkabilir

    FromSoftware, geçtiğimiz yılın sonlarında Armored Core VI: Fires of Rubicon’u resmen tanıtmıştı. Stüdyo, oyunun 2023 yılında çıkacağını belirtse de yapım için net bir tarih vermemişti ancak güvenilir kaynaklar, oyunun çıkış tarihini gözler önüne seriyor.

    Armored Core 6 beklediğimizden daha erken gelebilir Tam Boyutta Gör
    Doğru sızıntıları ve iddiaları ile bilinen Insider Gaming, Armored Core 6’nın 25 Ağustos’ta çıkış yapacağını belirtti. Ayrıca oyunun çıkış tarihinin haziran ayında düzenlenecek olan Summer Game Fest’te resmen açıklanacağı belirtiliyor. Gematsu isimli başka bir kaynak da oyunun Güney Kore’de sertifika aldığını belirtti ve Insider Gaming’in iddiasını doğruladı. Birçok iddiaya göre FromSoftware, Armored Core serisinin yeni oyununu Elden Ring’in Shadow of the Erdtree genişleme paketinden önce yayınlamak istiyor. 

    PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox Series için çıkış yapacak Armored Core VI, önceki oyunlardan genel anlamda bağımsız bir hikâye sunacak ve yeni Armored Core hayranlarına kucak açacak. Yapım, Souls tarzında bir oyun olmasa da FromSoftware’ın zorlu oynanış mekaniklerini barındıracak.

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    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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    gerçek morluk nasıl yapılır gerçek inci nereye satılır oda kapının dili bozuldu lustral ile zayıflayanlar rüyalanmamak için ne yapılmalı

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