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    iPhone 14 serisindeki Face ID sorunları artık cihaz değişimi gerektirmeyecek

    iPhone 14 serisindeki TrueDepth kamera modülü arızalandığında onarımı gerçekleşmediği için genelde cihaz değişimi yapılmaktaydı. Ancak yeni bir rapora göre cihaz değişimine gerek kalmayabilir.
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    Artık iPhone 14 serisindeki Face ID sorunlarının onarımı mümkün Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen iPhone 14 serisi birçok telefonu geride bırakmıştı. Ancak bu akıllı telefonlar özellik bakımından ne kadar mükemmel olsa da bazen donanımsal bazen de yazılımsal sorunlardan ötürü bozulabilmekte.

    Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in onarım sürecini değiştiriyor

    iPhone 14 serisinde Face ID ve ön kamera bileşenlerinden oluşan TrueDepth kamera modülünün arızalanması durumunda Apple, cihaz değişimi yapmaktaydı. Çünkü bu modülün onarımı şimdiye kadar gerçekleştirilememekteydi. Ancak 9to5Mac tarafından hazırlanan rapora göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'teki TrueDepth kamera modülü Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafından onarılabilecek ve böylece cihaz değişimine gerek kalmayacak.

    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'lardaki TrueDepth kamera modülünün onarımı ise henüz gerçekleştirilememekte. Ancak rapora göre yakın bir zamanda bu cihazlarda da onarımın gerçekleşmesi bekleniyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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