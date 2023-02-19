iPhone 14 serisindeki Face ID sorunları artık cihaz değişimi gerektirmeyecek

Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in onarım sürecini değiştiriyor
iPhone 14 serisinde Face ID ve ön kamera bileşenlerinden oluşan TrueDepth kamera modülünün arızalanması durumunda Apple, cihaz değişimi yapmaktaydı. Çünkü bu modülün onarımı şimdiye kadar gerçekleştirilememekteydi. Ancak 9to5Mac tarafından hazırlanan rapora göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'teki TrueDepth kamera modülü Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafından onarılabilecek ve böylece cihaz değişimine gerek kalmayacak.
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'lardaki TrueDepth kamera modülünün onarımı ise henüz gerçekleştirilememekte. Ancak rapora göre yakın bir zamanda bu cihazlarda da onarımın gerçekleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah