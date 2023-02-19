iPhone 14 serisindeki Face ID sorunları artık cihaz değişimi gerektirmeyecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen iPhone 14 serisi birçok telefonu geride bırakmıştı. Ancak bu akıllı telefonlar özellik bakımından ne kadar mükemmel olsa da bazen donanımsal bazen de yazılımsal sorunlardan ötürü bozulabilmekte.

Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in onarım sürecini değiştiriyor

iPhone 14 serisinde Face ID ve ön kamera bileşenlerinden oluşan TrueDepth kamera modülünün arızalanması durumunda Apple, cihaz değişimi yapmaktaydı. Çünkü bu modülün onarımı şimdiye kadar gerçekleştirilememekteydi. Ancak 9to5Mac tarafından hazırlanan rapora göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'teki TrueDepth kamera modülü Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafından onarılabilecek ve böylece cihaz değişimine gerek kalmayacak.

iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'lardaki TrueDepth kamera modülünün onarımı ise henüz gerçekleştirilememekte. Ancak rapora göre yakın bir zamanda bu cihazlarda da onarımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Artık iPhone 14 serisindeki Face ID sorunlarının onarımı mümkün