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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Artık Skyrim'i PlayStation 5'te 60 FPS oynayabilirsiniz

    2011 yılında yayınlanan ancak her yıl bulduğu her cihaza çıkışını gerçekleştiren The Elder Scrolls V: Skyrim, artık yeni nesil konsol PlayStation 5'te 60 FPS oynanabiliyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Artık Skyrim'i PlayStation 5'te 60 FPS oynayabilirsiniz
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı The Elder Scrolls V: Skyrim, bildiğiniz gibi yayınlandığı yıl olan 2011'den bu yana çıkmadığı platform neredeyse kalmadı. Bu oyunu da artık PlayStation'da 60 FPS oynayabilirsiniz.

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    EuroGamer'ın haberine göre PlayStation 5 ve PlayStation 4 artık Skyrim'i 60 FPS oynatabiliyor. Ancak yine bir mod sayesinde. Burada bulabileceğiniz mod sayesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 Skyrim'i 60 FPS oynatabiliyor ve mod yüklemenize rağmen oyunun Başarımlar devre dışı bırakılmıyor.

    Ancak Skyrim'in henüz yeni nesil için yükseltmesinin gelmediğini hatırlatalım. Bethesda bazı oyunlarına yeni yükseltme yapacağını açıklamıştı ancak tarihleri ve hangi oyunlar olduğu belli değil. Skyrim, yeni nesil konsollarda  şu anda geriye uyumluluk sayesinde çalışıyor.

    Skyrim'in Kasım ayından bu yana Xbox One X'de 60 FPS çalıştığını da belirtelim. 



    https://www.vg247.com/2021/01/19/skyrim-ps5-60fps-mod/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

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