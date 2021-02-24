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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN, 2020'yi rekor karlılıkla kapattı

    ASELSAN, 2020 yılına ilişkin finansal sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Şirket 2020'yi tarihinin en yüksek karlılığıyla kapattı.
    24 Şubat 2021, 19:30 (2 gün)
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN, 2020'yi rekor karlılıkla kapattı
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    ASELSAN, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal açıdan olumlu bir seneyi geride bıraktı. Cirosu geçen yıla göre yüzde 24 büyüyerek 16 milyar TL’yi aştı. Net kar, geçen yıla göre yüzde 33 artış göstererek 4,5 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide net satışları ise yüzde 24 yükselerek 16 milyar TL’yi aştı. Şirket tarihinin en yüksek satış ve karlılığı elde edildi.

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    Şirketin FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı) yüzde 38 arttı ve 4 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 24,4’e çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Dogecoin'in ateşini harladı: Değeri yüzde 25 yükseldi"

    ASELSAN, 2020 yılında sağlık sektörüne yönelik projeleriyle Covid-19’un olumsuz etkilerini fırsata çevirdi. Savunma sanayide teslimatlar yapıldı ve yeni sözleşmeler imzalandı. ASELSAN, 2020 yılı içinde 6 yeni ülkeyle 446 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. İhracatta 1 milyar dolarlık sipariş eşiği aşıldı. Toplam sipariş miktarı ise 9,5 milyar dolara ulaştı.

    2020’de AR-GE çalışmalarına 3,3 milyar TL harcama yapıldı. Şirketin yıl sonu nakit mevcudu 4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsan-tum-zamanlarin-en-yuksek-satis-ve-karliligina-ulasti/2154640 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    norton772 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    borsada surunuyor ama
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    X x2yk (x y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ey maşallah. Ayağınıza taş değmesin.
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hukumetin tersine beyin gocu politikasi meyvelerini veriyor..
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sanapazar10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şirket büyüyor diye illa hisse senedi yükselicek diye bir şey yok. Umarım şirket dahada değerlenir
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Borsada hissesi insanı kanser eder. Firma hep rekor büyüme açıklar ama asla borsadaki senedi çıkmaz hatta düşer ve sizi deli eder.



    Kesinlikle almayın aldırmayın.
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ey maşallah diyeceğim ama niye acaba firmanın başarısı hisse senedine yansımıyor? Yıllık getirisi şu an -4.66.
    2017 Yılında 19.48 liraymış 2021 yılında 17.59 lira. Yani 2017 yılında Aselsan hissesi alan biri altı sene sonra elindeki hisse senedinden zararlı durumda!!! Altı sene altına dövize veya bitcoine arsaya eve arabaya yatırsa daha karlı, nasıl oluyor da rekor kar eden firmanın hisse senedi zarar ediyor?
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    4 Yanıt Yanıtla +2
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    L leoga66 (Kira qwe) 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    İyi tamam haklısında, konuyla ne ilgisi var?
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    veleciraptor (Önemli Değil) 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Borsadaki fiyatlar bazen gerçekleri yansıtmayabilir. Aselsan'ın son bilançosu gerçekten muhteşem.
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Borsa başarı göstergesi değildir. borsada hiç olmayabilirdi de.
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hukumetin tersine beyin gocu politikasi meyvelerini veriyor..
    Yanıtla +4
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    X x2yk (x y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ey maşallah. Ayağınıza taş değmesin.
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    norton772 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    borsada surunuyor ama
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) norton772
    yabancı alıma geçerse sürünmez.
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) norton772
    Borsa birşey ifade etmez şirket gelirlerinde veya karlılığında. Borsa şirketler için bir finansman aracı. Oradaki şirket değer artış azalışı arz talebe göre değişkenlik gösterebilir ve bu şirketin karlılığına bağlı olacak diye birşey yok.
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    V vasocard 1 gün ( Mesaj Silindi ) norton772
    İhaleler dövizle, bilanço TL üzerinden. Tabi yersen.
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    maşallah işallah 2 3 haneli olur
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