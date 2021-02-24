ASELSAN, 2020'yi rekor karlılıkla kapattı

ASELSAN, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal açıdan olumlu bir seneyi geride bıraktı. Cirosu geçen yıla göre yüzde 24 büyüyerek 16 milyar TL’yi aştı. Net kar, geçen yıla göre yüzde 33 artış göstererek 4,5 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide net satışları ise yüzde 24 yükselerek 16 milyar TL’yi aştı. Şirket tarihinin en yüksek satış ve karlılığı elde edildi.İlginizi Çekebilir ASELSAN’dan rekor bilanço
Şirketin FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı) yüzde 38 arttı ve 4 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 24,4’e çıktı.
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ASELSAN, 2020 yılında sağlık sektörüne yönelik projeleriyle Covid-19’un olumsuz etkilerini fırsata çevirdi. Savunma sanayide teslimatlar yapıldı ve yeni sözleşmeler imzalandı. ASELSAN, 2020 yılı içinde 6 yeni ülkeyle 446 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. İhracatta 1 milyar dolarlık sipariş eşiği aşıldı. Toplam sipariş miktarı ise 9,5 milyar dolara ulaştı.
2020’de AR-GE çalışmalarına 3,3 milyar TL harcama yapıldı. Şirketin yıl sonu nakit mevcudu 4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsan-tum-zamanlarin-en-yuksek-satis-ve-karliligina-ulasti/2154640 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kesinlikle almayın aldırmayın.
2017 Yılında 19.48 liraymış 2021 yılında 17.59 lira. Yani 2017 yılında Aselsan hissesi alan biri altı sene sonra elindeki hisse senedinden zararlı durumda!!! Altı sene altına dövize veya bitcoine arsaya eve arabaya yatırsa daha karlı, nasıl oluyor da rekor kar eden firmanın hisse senedi zarar ediyor?