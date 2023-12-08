ASELSAN, 5 yılda 755 ürünü millileştirdi

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin gelişmesinde büyük rol oynayan ASELSAN, yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yerli ve milli versiyonlarını geliştirmeye devam ediyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 5 yılda 755 ürünün millileştirildiğini söyledi.

Yurt dışından tedarik edilen 755 ürünün millileştirilmesi sayesinde Türkiye’nin bu ürünlerdeki yurt dışına bağımlılığı sona erdi. Bu ürünlerin ithalatı yerine üretimlerini gerçekleştirip 320 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlandı. ASELSAN tarafından geliştirilen tüm ürünler sayesinde 1 milyar doların Türkiye’de kalması sağlandı.

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Ürünlerin üretiminde yaklaşık 3.500 KOBİ’nin yüksek kalitede üretim yapabilir hale gelmesi sağlandı. ASELSAN, Türkiye genelinde 5.600 aktif tedarikçi ile çalışıyor. Türkiye genelinde en çok tedarikçi ile çalışan ilk beş firma arasında yer alıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Türkiye’de kilogram başına ihracat rakamlarında diğer sektörlerde 1,4 dolar/kg ihracat gerçekleşirken, savunma sanayisinde bu rakamlar 60 dolar/kg dolayında. ASELSAN’da bu rakam yaklaşık 2.000 dolar bandında. Önümüzdeki dönem bu odaklanma stratejimizle kilogram başına maliyeti 20.000-30.000 olan ürünleri çıkarttık, çıkartıyoruz.” dedi.

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