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    ASELSAN, 5 yılda 755 ürünü millileştirdi

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 755 ürün millileştirildi. İhracatta önemli başarılar elde edildi.             
    Aselsan, 5 yılda 755 ürünü millileştirdi Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin gelişmesinde büyük rol oynayan ASELSAN, yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yerli ve milli versiyonlarını geliştirmeye devam ediyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 5 yılda 755 ürünün millileştirildiğini söyledi.

    Yurt dışından tedarik edilen 755 ürünün millileştirilmesi sayesinde Türkiye’nin bu ürünlerdeki yurt dışına bağımlılığı sona erdi. Bu ürünlerin ithalatı yerine üretimlerini gerçekleştirip 320 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlandı. ASELSAN tarafından geliştirilen tüm ürünler sayesinde 1 milyar doların Türkiye’de kalması sağlandı.

    Ürünlerin üretiminde yaklaşık 3.500 KOBİ’nin yüksek kalitede üretim yapabilir hale gelmesi sağlandı. ASELSAN, Türkiye genelinde 5.600 aktif tedarikçi ile çalışıyor. Türkiye genelinde en çok tedarikçi ile çalışan ilk beş firma arasında yer alıyor.

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Türkiye’de kilogram başına ihracat rakamlarında diğer sektörlerde 1,4 dolar/kg ihracat gerçekleşirken, savunma sanayisinde bu rakamlar 60 dolar/kg dolayında. ASELSAN’da bu rakam yaklaşık 2.000 dolar bandında. Önümüzdeki dönem bu odaklanma stratejimizle kilogram başına maliyeti 20.000-30.000 olan ürünleri çıkarttık, çıkartıyoruz.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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