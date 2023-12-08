ASELSAN, 5 yılda 755 ürünü millileştirdi

Yurt dışından tedarik edilen 755 ürünün millileştirilmesi sayesinde Türkiye’nin bu ürünlerdeki yurt dışına bağımlılığı sona erdi. Bu ürünlerin ithalatı yerine üretimlerini gerçekleştirip 320 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlandı. ASELSAN tarafından geliştirilen tüm ürünler sayesinde 1 milyar doların Türkiye’de kalması sağlandı.
Ürünlerin üretiminde yaklaşık 3.500 KOBİ’nin yüksek kalitede üretim yapabilir hale gelmesi sağlandı. ASELSAN, Türkiye genelinde 5.600 aktif tedarikçi ile çalışıyor. Türkiye genelinde en çok tedarikçi ile çalışan ilk beş firma arasında yer alıyor.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Türkiye’de kilogram başına ihracat rakamlarında diğer sektörlerde 1,4 dolar/kg ihracat gerçekleşirken, savunma sanayisinde bu rakamlar 60 dolar/kg dolayında. ASELSAN’da bu rakam yaklaşık 2.000 dolar bandında. Önümüzdeki dönem bu odaklanma stratejimizle kilogram başına maliyeti 20.000-30.000 olan ürünleri çıkarttık, çıkartıyoruz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.