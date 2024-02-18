ASELSAN'dan ChatGPT'ye rakip yapay zeka: ASEL GPT

HAVELSAN, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımı için ChatGPT benzeri MAIN isimli yapay zekasını tanıtmıştı. Kapalı devre yapıya sahip MAIN, yüksek veri güvenliğiyle dikkat çekiyor. ASEL GPT’nin de ana odağının veri güvenliği olması bekleniyor. ASEL GPT’nin halka açık olup olmayacağı bilinmiyor.
ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, şunları söyledi:
“Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef. Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.