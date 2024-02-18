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    ASELSAN'dan ChatGPT'ye rakip yapay zeka: ASEL GPT

    ASELSAN, ChatGPT benzeri çalışma sistemine sahip yapay zeka teknolojisi ASEL GPT için çalışmalara başladığını duyurdu. ASEL GPT özellikleri hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.
    ASELSAN'dan ChatGPT'ye rakip yapay zeka: ASEL GPT Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda büyük ses getiren yapay zeka teknolojileri, Türk savunma sanayi şirketlerinin de ilgisini çekmiş durumda. HAVELSAN’ın ardından ASELSAN da yerli ve milli yapay zeka modeli geliştireceğini duyurdu. ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, ASEL GPT projesini ilk kez açıkladı.

    HAVELSAN, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımı için ChatGPT benzeri MAIN isimli yapay zekasını tanıtmıştı. Kapalı devre yapıya sahip MAIN, yüksek veri güvenliğiyle dikkat çekiyor. ASEL GPT’nin de ana odağının veri güvenliği olması bekleniyor. ASEL GPT’nin halka açık olup olmayacağı bilinmiyor.

    ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, şunları söyledi:

    “Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef. Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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