ASELSAN'dan ChatGPT'ye rakip yapay zeka: ASEL GPT

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda büyük ses getiren yapay zeka teknolojileri, Türk savunma sanayi şirketlerinin de ilgisini çekmiş durumda. HAVELSAN’ın ardından ASELSAN da yerli ve milli yapay zeka modeli geliştireceğini duyurdu. ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, ASEL GPT projesini ilk kez açıkladı.

HAVELSAN, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımı için ChatGPT benzeri MAIN isimli yapay zekasını tanıtmıştı. Kapalı devre yapıya sahip MAIN, yüksek veri güvenliğiyle dikkat çekiyor. ASEL GPT’nin de ana odağının veri güvenliği olması bekleniyor. ASEL GPT’nin halka açık olup olmayacağı bilinmiyor.

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ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, şunları söyledi:

“Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef. Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz.”

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