ASELSAN'dan milli savaş uçağına özel AR kask

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Daha önce Atak helikopteri için kaska entegre kumanda sistemi Avcı’yı geliştiren ASELSAN şimdi de TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak’ı için özel bir kask hazırlıyor. Pilotun gözüne uçak ve görev hakkındaki bilgileri yansıtmak için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılacak.

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Pilotlar görüntüyü engellemeyen şeffaf vizörü sayesinde uçuş esnasında Milli Muharip Uçakla ilgili tüm bilgileri görebilecek. Uçağın yanı sıra silah sistemleriyle ilgili bilgiler görülebiliyor ve mühimmatların hedeflemelerini yapılabiliyor. 360 derece görüntüden yüksek hassasiyetli bakış hattı bilgisi kullanılarak elde edilen görüntü vizöre yansıtılacak ve sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi kullanım hissi sağlanacak.

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Binoküler (iki optik kanallı) ve vizör yansıtmalı renkli ekran kullanılıyor. Renkli ekran sayesinde dost, düşman, hedef gibi unsurlara göre renkli gruplandırmalar yapılabiliyor. Kasktaki kulaklıklarda ANR (Active Noise Reduction) teknolojisi bulunuyor. Gürültüyü bastırarak sesin net şekilde iletilmesini sağlıyor.

Konfor ve düzgün görüntüleme için her pilotun kafa yapısına özel kask üretilecek. Pilotların kafa yapıları taranacak ölçüleri buna göre tasarlanacak. Oksijen maskesi ve vizör de pilota göre tasarlanacak.

AR özellikli pilot kaskının milli olarak üretilmesiyle birlikte yabancı firmalara ödenen yüksek bedeller Türkiye’de kalacak. Ayrıca düşük performanslı ürünler verilmesi ve güncellemeler için yüksek ücretler talep edilmesi gibi dertler ortadan kalkacak. Türkiye'nin ilk savaş uçağı olarak geliştirilen ve beşinci nesil özelliklere sahip olacak Milli Muharip Uçak, 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak.

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