AR teknolojisiyle donatılan "Zırh Ötesi Görüş Sistemi" 2023'te kullanılacak

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BİTES Savunma’nın tank ve zırhlı muharebe araçlarında kullanılması için geliştirdiği Zırh Ötesi Görüş Sistemi için tarih verildi. Sistem, 2023 yılında kullanılmaya başlanacak.

Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılarak geliştirilen Zırh Ötesi Görüş Sistemi, zırhlı araçların kamera görüntülerini gözlüğe aktarıyor. Gözlüğü takan personel, aracın dışındaymış gibi çevreyi görerek aracı kontrol ediyor. Kamera görüntülerinin yanı sıra araç ve çevre hakkındaki verilerin de gözlüğe getiriliyor olması sayesinde, yakın görüş imkanı kısıtlı olan askeri araçlarda durumsal farkındalık artıyor.

BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, Zırh Ötesi Görüş Sistemi’nin teslimat tarihiyle ilgili olarak, “Çalışmalarımız hızını kesmeden devam ederse 2023 yılı içinde kabuller yapılacak.” dedi.

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Zırh Ötesi Görüş Sistemi ilk olarak ABD yapımı M60 Patton tanklarında kullanılacak. Ardından diğer zırhlı muharee araçlarına entegrasyonu çalışmaları yapılacak. Yerli zırhlı araç üreticileriyle görüşmeler yapılıyor.

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Sistemin çalışma şekli hakkında bilgi veren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımız hızını kesmeden devam ederse 2023 yılı içinde kabuller yapılacak. Zırhlı muharebe araçları ve tanklar, muharebe sırasındaki fonksiyonları gereği zırhlarla donatılmış durumda. Dolayısıyla dış dünya ile olan ilişkileri görsel manada zayıf. Araçlar üzerindeki mazgallar ya da teleskopik görüş sistemleri, yakın alan gözetleme sistemleri üzerinden alınan görüntülerle mürettebatın ve tank komutanının durumsal farkındalığı oluşuyor ancak gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla bu kameralarla artırılmış gerçeklik teknolojisini doğru bir harmanlamayla uyguladığımızda tankın dışında olup bitenin muharebe sahasındaki farkındalığı artırma noktasında destekleyici bir sistem elde ediyoruz. Bu sistem, tankın çevresine yerleştirilmiş halihazırdaki kameralardan alınan görüntülerin birleştirilmesiyle 360 derece bir görüntü oluşturuyor. Dış dünya görüntüsü, komutanın bakış açısına göre kullandığı artırılmış gerçeklik gözlüğüne getiriliyor. Böylelikle komutan, sanki camdan bir zırhın içindeymiş gibi, görüş hattını engelleyen zırhın ötesine geçerek bir görüş imkanı sağlıyor. Bu da muharebe sahasındaki durumsal farkındalığı artırıyor."

BİTES'in geliştirdiği sistemin rakiplerinden daha iyi olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Gurur duyarak ifade ediyorum, gerçekten artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonu konusunda dünyadaki belli başlı üreticileri, teknoloji devlerini referans aldığımızda ülkemiz gerçekten çok önemli bir noktada. BİTES de buna katkı vermekten dolayı büyük mutluluk yaşıyor. Hatta birçok teknoloji devi olarak bildiğimiz ülkeden artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonu konusunda çok daha iyi bir noktadayız."

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