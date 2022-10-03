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    AR teknolojisiyle donatılan "Zırh Ötesi Görüş Sistemi" 2023'te kullanılacak

    Zırhları nedeniyle küçük görüş alanlarına sahip muharebe tankları ve zırhlı araçlarda personele 360 derece görüntü aktaracak Zırh Ötesi Görüş Sistemi'nin kabul testleri 2023'te yapılacak.
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    Zırh Ötesi Görüş Sistemi 2023'te kullanılacak
    Tam Boyutta Gör

    BİTES Savunma’nın tank ve zırhlı muharebe araçlarında kullanılması için geliştirdiği Zırh Ötesi Görüş Sistemi için tarih verildi. Sistem, 2023 yılında kullanılmaya başlanacak.

    Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılarak geliştirilen Zırh Ötesi Görüş Sistemi, zırhlı araçların kamera görüntülerini gözlüğe aktarıyor. Gözlüğü takan personel, aracın dışındaymış gibi çevreyi görerek aracı kontrol ediyor. Kamera görüntülerinin yanı sıra araç ve çevre hakkındaki verilerin de gözlüğe getiriliyor olması sayesinde, yakın görüş imkanı kısıtlı olan askeri araçlarda durumsal farkındalık artıyor.

    BİTES Genel Müdür Yardımcısı Erinç Albayrak, Zırh Ötesi Görüş Sistemi’nin teslimat tarihiyle ilgili olarak, “Çalışmalarımız hızını kesmeden devam ederse 2023 yılı içinde kabuller yapılacak.” dedi.

    Zırh Ötesi Görüş Sistemi ilk olarak ABD yapımı M60 Patton tanklarında kullanılacak. Ardından diğer zırhlı muharee araçlarına entegrasyonu çalışmaları yapılacak. Yerli zırhlı araç üreticileriyle görüşmeler yapılıyor.

    Zırh Ötesi Görüş Sistemi 2023'te kullanılacak
    Tam Boyutta Gör

    Sistemin çalışma şekli hakkında bilgi veren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

    "Çalışmalarımız hızını kesmeden devam ederse 2023 yılı içinde kabuller yapılacak. Zırhlı muharebe araçları ve tanklar, muharebe sırasındaki fonksiyonları gereği zırhlarla donatılmış durumda. Dolayısıyla dış dünya ile olan ilişkileri görsel manada zayıf. Araçlar üzerindeki mazgallar ya da teleskopik görüş sistemleri, yakın alan gözetleme sistemleri üzerinden alınan görüntülerle mürettebatın ve tank komutanının durumsal farkındalığı oluşuyor ancak gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla bu kameralarla artırılmış gerçeklik teknolojisini doğru bir harmanlamayla uyguladığımızda tankın dışında olup bitenin muharebe sahasındaki farkındalığı artırma noktasında destekleyici bir sistem elde ediyoruz. Bu sistem, tankın çevresine yerleştirilmiş halihazırdaki kameralardan alınan görüntülerin birleştirilmesiyle 360 derece bir görüntü oluşturuyor. Dış dünya görüntüsü, komutanın bakış açısına göre kullandığı artırılmış gerçeklik gözlüğüne getiriliyor. Böylelikle komutan, sanki camdan bir zırhın içindeymiş gibi, görüş hattını engelleyen zırhın ötesine geçerek bir görüş imkanı sağlıyor. Bu da muharebe sahasındaki durumsal farkındalığı artırıyor."

    BİTES'in geliştirdiği sistemin rakiplerinden daha iyi olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

    "Gurur duyarak ifade ediyorum, gerçekten artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonu konusunda dünyadaki belli başlı üreticileri, teknoloji devlerini referans aldığımızda ülkemiz gerçekten çok önemli bir noktada. BİTES de buna katkı vermekten dolayı büyük mutluluk yaşıyor. Hatta birçok teknoloji devi olarak bildiğimiz ülkeden artırılmış gerçeklik teknolojisinin muharebe sahasına entegrasyonu konusunda çok daha iyi bir noktadayız."

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    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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