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    Cumhuriyetin 100 yılında ilk kez havalanan HÜRJET, 100’üncü uçuşunu yaptı

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET, 100’üncü uçuşunu gerçekleştirdi. HÜRJET, ilk kez 2023’te havalanmıştı.
    Yerli jet uçağı HÜRJET, 100’üncü uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli jet motorlu eğitim uçağı olan HÜRJET, 100’üncü kez gökyüzü ile buluşarak yüzüncü sortisini gerçekleştirdi. HÜRJET, yüzüncü uçuşunda 87 dakika havada kaldı. HÜRJET bugüne kadar 118 saat toplam uçuş süresine, azami 0,9 mach hıza ve 30.000ft irtifaya ulaştı. İlk uçuşunu 25 Nisan 2023’te gerçekleştiren HÜRJET, bu başarıyla birlitke seri üretime bir adım daha yaklaştı.

    100'üncü uçuş

    HÜRJET’in birincil olarak eğitim uçağı olarak tasarlandığını ve ilk ihtiyacın buralarda olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, şu anda 17 tane HÜRJET’in üretildiğini ve sözleşmenin olduğunu açıklamıştı. Bu program tamamlandıktan sonra HÜRJET, Türk Yıldızları'na da verilecek. Ayrıca HÜRJET’in hafif taarruz uçağına dönüştürülme çalışmaları da devam ediyor.

    Ancak öncelik 17 adetlik eğitim uçağı konseptinin tamamlanması. HÜRJET özelinde yurt dışından talepler olduğuna da değinen Demiroğlu, teslimatlar noktasında ise 2026 yılının hedeflendiğini söylemişti. HÜRJET’in ilk etapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 ve F-5 uçaklarının yerini alması bekleniyor.

    Motor sorunu çözüldü

    Yerli jet uçağı HÜRJET, 100’üncü uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    Halihazırda test uçuşlarına devam eden HÜRJET, bilindiği üzere GE Aerospace’e ait F404 motorlarını kullanıyor. Geçtiğimiz haftalarda GE Aerospace, TEİ ve TUSAŞ ile HÜRJET özelinde mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı. ABD Kongre’sinin onayının ardından motorlar konusunda bir sorunun yaşanmaması bekleniyor. Sözleşme kapsamında GE Aerospace F404 turbofan motorları HÜRJET programının yeni varyantlarına entegre edilecek. TEI, F404 motorlarını monte edecek, inceleyecek, test edecek ve MRO hizmetleri sağlayacak.

    Demiroğlu aynı zamanda geçtiğimiz aylarda HÜRJET için iç pazar artı ihracat için toplamda 300 adetten daha fazla üretebileceklerini açıkladı. Ek olarak HÜRJET’in Türkiye'nin geliştirme aşamasındaki uçak gemisi için de bir versiyona sahip olacağını doğruladı.

    HÜRJET'in teknik özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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