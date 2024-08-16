Cumhuriyetin 100 yılında ilk kez havalanan HÜRJET, 100’üncü uçuşunu yaptı

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli jet motorlu eğitim uçağı olan HÜRJET, 100’üncü kez gökyüzü ile buluşarak yüzüncü sortisini gerçekleştirdi. HÜRJET, yüzüncü uçuşunda 87 dakika havada kaldı. HÜRJET bugüne kadar 118 saat toplam uçuş süresine, azami 0,9 mach hıza ve 30.000ft irtifaya ulaştı. İlk uçuşunu 25 Nisan 2023’te gerçekleştiren HÜRJET, bu başarıyla birlitke seri üretime bir adım daha yaklaştı.

100'üncü uçuş

HÜRJET’in birincil olarak eğitim uçağı olarak tasarlandığını ve ilk ihtiyacın buralarda olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, şu anda 17 tane HÜRJET’in üretildiğini ve sözleşmenin olduğunu açıklamıştı. Bu program tamamlandıktan sonra HÜRJET, Türk Yıldızları'na da verilecek. Ayrıca HÜRJET’in hafif taarruz uçağına dönüştürülme çalışmaları da devam ediyor.

Ancak öncelik 17 adetlik eğitim uçağı konseptinin tamamlanması. HÜRJET özelinde yurt dışından talepler olduğuna da değinen Demiroğlu, teslimatlar noktasında ise 2026 yılının hedeflendiğini söylemişti. HÜRJET’in ilk etapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 ve F-5 uçaklarının yerini alması bekleniyor.

Motor sorunu çözüldü

Tam Boyutta Gör Halihazırda test uçuşlarına devam eden HÜRJET, bilindiği üzere GE Aerospace’e ait F404 motorlarını kullanıyor. Geçtiğimiz haftalarda GE Aerospace, TEİ ve TUSAŞ ile HÜRJET özelinde mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı. ABD Kongre’sinin onayının ardından motorlar konusunda bir sorunun yaşanmaması bekleniyor. Sözleşme kapsamında GE Aerospace F404 turbofan motorları HÜRJET programının yeni varyantlarına entegre edilecek. TEI, F404 motorlarını monte edecek, inceleyecek, test edecek ve MRO hizmetleri sağlayacak.

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Demiroğlu aynı zamanda geçtiğimiz aylarda HÜRJET için iç pazar artı ihracat için toplamda 300 adetten daha fazla üretebileceklerini açıkladı. Ek olarak HÜRJET’in Türkiye'nin geliştirme aşamasındaki uçak gemisi için de bir versiyona sahip olacağını doğruladı.

HÜRJET'in teknik özellikleri

Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft

Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft

Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2

İtki: 17.600 lb

Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft

Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km / 1200 nm

Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs

Azami Hız: 1,4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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