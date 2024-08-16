Cumhuriyetin 100 yılında ilk kez havalanan HÜRJET, 100’üncü uçuşunu yaptı

- 100'üncü uçuş
- Motor sorunu çözüldü
- HÜRJET'in teknik özellikleri
- HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri
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100'üncü uçuş
HÜRJET’in birincil olarak eğitim uçağı olarak tasarlandığını ve ilk ihtiyacın buralarda olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, şu anda 17 tane HÜRJET’in üretildiğini ve sözleşmenin olduğunu açıklamıştı. Bu program tamamlandıktan sonra HÜRJET, Türk Yıldızları'na da verilecek. Ayrıca HÜRJET’in hafif taarruz uçağına dönüştürülme çalışmaları da devam ediyor.
Ancak öncelik 17 adetlik eğitim uçağı konseptinin tamamlanması. HÜRJET özelinde yurt dışından talepler olduğuna da değinen Demiroğlu, teslimatlar noktasında ise 2026 yılının hedeflendiğini söylemişti. HÜRJET’in ilk etapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 ve F-5 uçaklarının yerini alması bekleniyor.
Motor sorunu çözüldü
Demiroğlu aynı zamanda geçtiğimiz aylarda HÜRJET için iç pazar artı ihracat için toplamda 300 adetten daha fazla üretebileceklerini açıkladı. Ek olarak HÜRJET’in Türkiye'nin geliştirme aşamasındaki uçak gemisi için de bir versiyona sahip olacağını doğruladı.
HÜRJET'in teknik özellikleri
- Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
- Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
- Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
- Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
- İtki: 17.600 lb
- Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
- Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
- Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
- Menzil: 2222 km / 1200 nm
- Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.