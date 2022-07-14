ASELSAN'ın böcek İHA çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor

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Geçen sene Ar-Ge çalışmalarına 632 milyon dolar harcama yapan ASELSAN, savunma sanayi alanında yenilikçi ürünler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN, Türkiye'nin ilk böcek boyutunda çırpan kanatlı mikro hava aracını üretmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Öncü araştırma çalışmaları sonuçlanmak üzere

Şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı böcek boyutunda mikro İHA projesi için öncü araştırma aşamasındaki çalışmalar sonuçlanmak üzere. Çırpan kanadın aerodinamiği, malzemelerin kullanımı ve uysal mekanizmalar hakkında araştırmalar yapılıyor. Elde edilen bilgiler ışığında projenin geliştirme aşamasına geçilecek.

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Kanatlı yapıdaki mikro İHA, kapalı alanlarda manevra yapma, radara yakalanmama ve düşük ağırlıkta yüksek kaldırma kuvveti gibi avantajlar sunacak. Havada süzülme özelliği sayesinde enerjiyi verimli tüketecek.

Mikro hava araçlarında kanat çırpma hareketinde eyleyici için genellikle piezoelektrik eyleyiciler kullanılıyor. Küçük boyutları, düşük ağırlıkları ve hızlı reaksiyon tepkileri nedeniyle tercih ediliyor. Küçük boyutları ve düşük ağırlıkları nedeniyle en çok kullanılan diğer akıllı malzemelerin başında da şekil hafızalı alaşımlar ve elektroaktif polimerler geliyor. ASELSAN’ın projesinde henüz hangi malzemelerin kullanılacağı ve tasarımın nasıl olacağı belli değil.

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