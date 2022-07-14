Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN'ın böcek İHA çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor

    ASELSAN'ın böcek görünümlü çırpan kanatlı mikro İHA çalışmalarında öncü çalışmalar sonuçlanmak üzere. Böcek İHA'nın tasarımı ve kullanılacak malzeme belli olacak.
    Oy Ver

    ASELSAN'ın böcek İHA çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçen sene Ar-Ge çalışmalarına 632 milyon dolar harcama yapan ASELSAN, savunma sanayi alanında yenilikçi ürünler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN, Türkiye'nin ilk böcek boyutunda çırpan kanatlı mikro hava aracını üretmek için çalışmalarını hızlandırdı.

    Öncü araştırma çalışmaları sonuçlanmak üzere

    Şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı böcek boyutunda mikro İHA projesi için öncü araştırma aşamasındaki çalışmalar sonuçlanmak üzere. Çırpan kanadın aerodinamiği, malzemelerin kullanımı ve uysal mekanizmalar hakkında araştırmalar yapılıyor. Elde edilen bilgiler ışığında projenin geliştirme aşamasına geçilecek.

    Kanatlı yapıdaki mikro İHA, kapalı alanlarda manevra yapma, radara yakalanmama ve düşük ağırlıkta yüksek kaldırma kuvveti gibi avantajlar sunacak. Havada süzülme özelliği sayesinde enerjiyi verimli tüketecek.

    Mikro hava araçlarında kanat çırpma hareketinde eyleyici için genellikle piezoelektrik eyleyiciler kullanılıyor. Küçük boyutları, düşük ağırlıkları ve hızlı reaksiyon tepkileri nedeniyle tercih ediliyor. Küçük boyutları ve düşük ağırlıkları nedeniyle en çok kullanılan diğer akıllı malzemelerin başında da şekil hafızalı alaşımlar ve elektroaktif polimerler geliyor. ASELSAN’ın projesinde henüz hangi malzemelerin kullanılacağı ve tasarımın nasıl olacağı belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 3 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız