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    ASELSAN'ın Pantsir'e rakip Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi ortaya çıktı

    ASELSAN, Rusya'nın Pantsir Hava Savunma Sistemi’ne rakip olarak Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi geliştiriyor. Projenin konsept tasarımları ortaya çıktı.            
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    ASELSAN'ın Pantsir'e rakip Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN’ın yeni geliştirdiği hava savunma sistemi projesi ortaya çıktı. Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi olarak adlandırılan sistem füze ve hava savunma topları ile hava tehditlerine karşı savunma sağlayacak.

    ASELSAN NHS, GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ve GÖKER  35mm’lik Çok Maksatlı Silah Sistemi ile kullanılabilecek. GÖKDOĞAN füzeleri sayesinde 30-40 kilometre etkili menzile sahip olacak. Hava savunma topu sayesinde alçak irtifadaki hedefleri de imha edebilecek.

    ASELSAN'ın Pantsir'e rakip Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından geliştirilen HİSAR-A+ sisteminde olduğu gibi bu sistemde de otonom görev yapabilme kabiliyeti bulunuyor. Araç olarak 8x8 taktik tekerli araç kullanılacak. Araca entegre edilen Atış Kontrol Radarı, 80 kilometre menzil sunacak. 4 adet AESA Arama Radarı ile hedef tespiti yapacak.

    Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi, Rusya’nın Pantsir Hava Savunma Sistemi’ne benzer özelliklere sahip olacak. Projenin konsept çizimleri paylaşıldı. Ne zaman hayata geçirileceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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