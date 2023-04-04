ASELSAN'ın Pantsir'e rakip Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör ASELSAN’ın yeni geliştirdiği hava savunma sistemi projesi ortaya çıktı. Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi olarak adlandırılan sistem füze ve hava savunma topları ile hava tehditlerine karşı savunma sağlayacak.

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ASELSAN NHS, GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ve GÖKER 35mm’lik Çok Maksatlı Silah Sistemi ile kullanılabilecek. GÖKDOĞAN füzeleri sayesinde 30-40 kilometre etkili menzile sahip olacak. Hava savunma topu sayesinde alçak irtifadaki hedefleri de imha edebilecek.

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından geliştirilen HİSAR-A+ sisteminde olduğu gibi bu sistemde de otonom görev yapabilme kabiliyeti bulunuyor. Araç olarak 8x8 taktik tekerli araç kullanılacak. Araca entegre edilen Atış Kontrol Radarı, 80 kilometre menzil sunacak. 4 adet AESA Arama Radarı ile hedef tespiti yapacak.

Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi, Rusya’nın Pantsir Hava Savunma Sistemi’ne benzer özelliklere sahip olacak. Projenin konsept çizimleri paylaşıldı. Ne zaman hayata geçirileceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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