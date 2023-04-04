ASELSAN'ın Pantsir'e rakip Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi ortaya çıktı

ASELSAN NHS, GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ve GÖKER 35mm’lik Çok Maksatlı Silah Sistemi ile kullanılabilecek. GÖKDOĞAN füzeleri sayesinde 30-40 kilometre etkili menzile sahip olacak. Hava savunma topu sayesinde alçak irtifadaki hedefleri de imha edebilecek.
Nokta Hava Savunma (NHS) Sistemi, Rusya’nın Pantsir Hava Savunma Sistemi’ne benzer özelliklere sahip olacak. Projenin konsept çizimleri paylaşıldı. Ne zaman hayata geçirileceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı