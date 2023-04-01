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    Bayraktar Akıncı, İHA-230 füzesini ateşledi! 140 kilometreden hedef başarıyla vuruldu

    Bayraktar Akıncı TİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve ilk kez bir hava aracından atılan İHA-230 füzesini test etti. Yapılan test atışında 140 kilometreden hedef tam isabetle vuruldu.
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    Bayraktar Akıncı, İHA-230 füzesini ateşledi! Tam Boyutta Gör
    Baykar Teknoloji tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar AKINCI TİHA yeni bir testte kullanıldı. ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230 süpersonik füzesinin atış görüntülerini ve icra edilen görevi paylaşan Baykar’ın videosunda AKINCI’nın hedefi tam isabetle vurduğu belirtiliyor.

    Hedef tam isabetle vuruldu

    ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 füzesi, 31 Mart günü gerçekleştirilen test atışında geçer not aldı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar AKINCI, bu değerli yük ile uçuşa geçti ve hedef Sinop Atış Alanı doğru ilerledi. Ateşlenen İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde 140 kilometre mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.

    Test atışı kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA, hedefi süpersonik füze ile bir kez daha vurdu. ROKETSAN İHA-230 füzesi, kendi itki gücüne sahip olduğu için ateşlendiği konumdan bağımsız kilometrelerce ötedeki hedefi vurabiliyor. Bu da AKINCI TİHA’nın etki alanını ve caydırıcılığını artırıyor.

    Baykar’a göre bugüne kadar gerçekleştirilen tüm projeler öz kaynak yatırımları ve Ar-Ge sonucunda ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılığı yüzde 99,3 ihracat oranıyla lider olarak kapatan Baykar, toplamda 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılını 1.4 milyar dolar ciro ile kapatan Baykar, 2023 yılına hızlı bir giriş yaparak Kuveyt’e 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 satışı gerçekleştirmişti. Halihazırda Bayraktar TB2 SİHA, 28 ülkeye, AKINCI TİHA için ise 6 ülke ihraç edilmiş durumda.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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