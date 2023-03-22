ASELSAN insansız su altı aracı geliştiriyor

İnsansız sualtı sistemler pek çok görevde kullanılabiliyor. Gemilerin ve denizaltıların savunmasında, limanların korunmasında ve üst bölgelerin korunmasında görev alabiliyor. Su altında hareket ederek düşman tehdidini tespit ediyor. Su altı arama-kurtarma çalışmaları ve deniz düşen hava araçlarının tespit edilmesinde de kullanılabiliyor.
ASELSAN’ın geliştireceği bu araç, su altı gözetleme görevlerinde rol alacak. Otonom şekilde seyir gerçekleştirecek. ASELSAN bu araca ek olarak otonom su üstü ve su altı deniz araçları geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)