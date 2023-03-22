ASELSAN insansız su altı aracı geliştiriyor

Tam Boyutta Gör ASELSAN, Mavi Vatan’ın güvenliği için yeni bir insansız araç üzerinde çalışıyor. İnsansız su altı gözlem aracının ilk görüntüleri paylaşıldı. Aracın ismi henüz açıklanmadı.

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İnsansız sualtı sistemler pek çok görevde kullanılabiliyor. Gemilerin ve denizaltıların savunmasında, limanların korunmasında ve üst bölgelerin korunmasında görev alabiliyor. Su altında hareket ederek düşman tehdidini tespit ediyor. Su altı arama-kurtarma çalışmaları ve deniz düşen hava araçlarının tespit edilmesinde de kullanılabiliyor.

ASELSAN’ın geliştireceği bu araç, su altı gözetleme görevlerinde rol alacak. Otonom şekilde seyir gerçekleştirecek. ASELSAN bu araca ek olarak otonom su üstü ve su altı deniz araçları geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

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