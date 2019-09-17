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Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı

Ürettiği İHA’lar ile önemli başarılar elde eden Baykar, uçan araba prototipi Cezeri’yi ilk kez sergilemeye başladı. Cezeri elektirkli motoru ve otonom sürüç özellikleriyle dikkat çekiyor.
54 dk.
501
49
11
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı
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Ürettiği İHA’lar ile önemli başarılar elde eden Baykar, uçan araba prototipi Cezeri’yi ilk kez sergilemeye başladı. Cezeri elektirkli motoru ve otonom sürüç özellikleriyle dikkat çekiyor.

Cezeri’yi görmek isteyen vatandaşlar Teknofest İstanbul’da Baykar standını ziyaret ederek merakını giderecek. Baykar standında Cezeri’nin yanı sıra Akıncı İHA, Bayraktar TB2 uçuş simülasyonu, Baykar Yapay Zeka Alanı ve İHA Aviyonikleri sergisi bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Volocopter’a ait uçan taksi, Avrupa’daki ilk kent içi uçuşunu gerçekleştirdi"

Cezeri, yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Kentsel taşımacılık amacıyla kullanılacak. Bir kişiyi taşıma kapasiteli ancak ilerleyen dönemde taksicilik kullanımına yönelik olarak daha fazla yolcu kapasitesine sahip versiyonlarının üretilmesi planlanıyor.

Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı
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Cezeri’nin teknik özellikleri

Cezeri, dört kollu sabit pervane tasarımına sahip. Araçta 8 adet elektrikli motor bulunuyor. Seyir hızı 100 km/s olan aracın menzili 70-80 km olarak belirtiliyor. Azami kalkış ağırlığı ise 259 kg. Yaklaşık 1 saat boyunca havada kalabilecek.

Otonom sürüş ve pilotun kolay bir şekilde kontrol edebilmesi için yapay zeka destekli uçuş sistemine sahip olacak. Aracın kokpitinde tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Cezeri'nin geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Aracın çıkışı konusunda herhangi bir tarih açıklanmadı.

İsmini Türkiye’nin önemli bilim insanlarından El-Cezeri’den alıyor

Eylül sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesini ümit ettiğimiz uçan araba Cezeri, ismini 1100’lü yıllarda Cizre’de yaşayan El-Cezeri isimli bilim insanından alıyor. Cezeri, sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olarak tanınmaktadır.

Cezeri, “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” (kısaca Kitab-ül Hiyel) isimli eserinde sibernetiğin ilk örneklerine yer vermiştir.

Cezeri, günümüz robotik teknolojisinin temelini oluşturan teknolojiler tasarlayarak fıskiye, saat, oyuncak ve hizmetçi robotlar tasarlamıştır. Birtakım tarihçiye göre dünyada ilk robot örneğinin M.Ö. 350 yılında yılında Yunan filozof Archytas tarafından geliştirilen The Pigeon isimli robot olduğu kabul edilirken birtakım fizikçiye göre de ilk robot örneği M.S. 1100’lü yıllarda Cezeri’nin eserleriydi.



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MustafaC53 30 dk. en beğenilen
Ne gerek var şöyle şeylereye yahu, yap 2 tane heykel, topla alkışları olsun bitsin.
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PurposeLess sinan 41 dk.
hata yapmaktan korkmayıp çalışmaya devam etmeli.
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Göleli_At_Hırsızı 4 dk.
Reis uçuracam diyordu sizi ya
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WB 7 dk.
Taksicilikte kullanilirsa olay olur
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bactry 22 dk.
Ulan normal araba yapın araba uçanını sonra yaparsınız
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İl teber 25 dk.
İlk uçuşunu ne zaman yapacak acaba.
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MustafaC53 30 dk. en beğenilen
Ne gerek var şöyle şeylereye yahu, yap 2 tane heykel, topla alkışları olsun bitsin.
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sniper23 40 dk.
Bu yerli arabadan daha hızlı oldu.
Her neyse en azından artık yerli arabamız göklerde. Bu da iyidir.
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PurposeLess sinan 41 dk.
hata yapmaktan korkmayıp çalışmaya devam etmeli.
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faniseyler 49 dk.
Yakın gelecekte çatılarda park sorunu başlayacak gibi görünüyor.
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Cengiz55 50 dk.
Mercedes de yaptı 16 pervane vardı, bundan 4 tane var, inşallah rezil olmayız cümle aleme.
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FatihAsl 18 dk. Cengiz55
4 değil 8 pervane var. dikkat edersen her pervane yuvasında altlı üstlü iki pervane var
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stalker(1979) 5 dk. Cengiz55
Kardeş o kafayla iş yaparsak hiç bir şey yapamayız. Bence ülkemiz adına güzel gelişmeler bunlar. Kesinlikle desteklenmeli!
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