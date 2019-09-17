Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı

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Ürettiği İHA’lar ile önemli başarılar elde eden Baykar, uçan araba prototipi Cezeri’yi ilk kez sergilemeye başladı. Cezeri elektirkli motoru ve otonom sürüç özellikleriyle dikkat çekiyor.

Cezeri’yi görmek isteyen vatandaşlar Teknofest İstanbul’da Baykar standını ziyaret ederek merakını giderecek. Baykar standında Cezeri’nin yanı sıra Akıncı İHA, Bayraktar TB2 uçuş simülasyonu, Baykar Yapay Zeka Alanı ve İHA Aviyonikleri sergisi bulunuyor.

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Cezeri, yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Kentsel taşımacılık amacıyla kullanılacak. Bir kişiyi taşıma kapasiteli ancak ilerleyen dönemde taksicilik kullanımına yönelik olarak daha fazla yolcu kapasitesine sahip versiyonlarının üretilmesi planlanıyor.

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Cezeri’nin teknik özellikleri

Cezeri, dört kollu sabit pervane tasarımına sahip. Araçta 8 adet elektrikli motor bulunuyor. Seyir hızı 100 km/s olan aracın menzili 70-80 km olarak belirtiliyor. Azami kalkış ağırlığı ise 259 kg. Yaklaşık 1 saat boyunca havada kalabilecek.

Otonom sürüş ve pilotun kolay bir şekilde kontrol edebilmesi için yapay zeka destekli uçuş sistemine sahip olacak. Aracın kokpitinde tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Cezeri'nin geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Aracın çıkışı konusunda herhangi bir tarih açıklanmadı.

İsmini Türkiye’nin önemli bilim insanlarından El-Cezeri’den alıyor

Eylül sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesini ümit ettiğimiz uçan araba Cezeri, ismini 1100’lü yıllarda Cizre’de yaşayan El-Cezeri isimli bilim insanından alıyor. Cezeri, sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olarak tanınmaktadır.

Cezeri, “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” (kısaca Kitab-ül Hiyel) isimli eserinde sibernetiğin ilk örneklerine yer vermiştir.

Cezeri, günümüz robotik teknolojisinin temelini oluşturan teknolojiler tasarlayarak fıskiye, saat, oyuncak ve hizmetçi robotlar tasarlamıştır. Birtakım tarihçiye göre dünyada ilk robot örneğinin M.Ö. 350 yılında yılında Yunan filozof Archytas tarafından geliştirilen The Pigeon isimli robot olduğu kabul edilirken birtakım fizikçiye göre de ilk robot örneği M.S. 1100’lü yıllarda Cezeri’nin eserleriydi.