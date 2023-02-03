ASELSAN güneş enerjisi santrallerinin kritik parçasını yerli ve milli olarak üretti

İlk olarak ASELSAN'ın kendi santralinde kullanılacak
Geliştirilen fotovoltaik eviriciler ilk olarak ASELSAN’ın kendi güneş enerjisi santralinde kullanılacak. Ardından yıl içerisinde pazara sunulacak. ASELSAN, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tükettiği elektrik kadar enerji üreten güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor. Toplam 75 megavat kapasiteye sahip olması planlanan santralde ASELSAN Pulsar fotovoltaik evirici kullanılacak. Bu santralde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmının şebekeye satılması planlanıyor. Şirketin "2050 net sıfır emisyon" hedefine büyük katkı sağlayacak ASELSAN Öz Tüketim Güneş Enerjisi Santrali için çalışmalar başlatılırken santralin 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.
Fotovoltaik evirici ne işe yarar?
ASELSAN tarafından geliştirilen fotovoltaik evirici, güç dönüştürücü olarak kullanılıyor. Güneş panelleri üzerinden üretilen doğru akım (DC) tipindeki gücü, şebeke altyapılarında kullanılabilmek üzere alternatif akıma (AC) dönüştürüyor.
250 kVa güdünceki ASELSAN Pulsar fotovoltaik eviricinin Türkiye’deki yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından kullanılması amaçlanıyor. Yerli ve milli ürün olduğu için Yerli Katkı Payı teşviklerinden faydalanılabilecek. Türkiye’deki güneş enerji santrallerinden elde edilen deneyim ve referanslar ile cihazların yurt dışı pazarlarda da satılması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?