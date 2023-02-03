ASELSAN güneş enerjisi santrallerinin kritik parçasını yerli ve milli olarak üretti

Tam Boyutta Gör ASELSAN, güneş enerjisi santrallerinin kritik parçalarından biri olan fotovoltaik eviricinin yerli versiyonunu üretti. ASELSAN Pulsar ismindeki 250 kVA gücündeki fotovoltaik evirici, Türkiye’de tasarlandı ve Türkiye’de üretildi. Türkiye’deki yerli imkanlarla tasarlanan ve yerli imkanlarla üretilmiş en büyük çıkış gücüne sahip fotovoltaik evirici olma özelliği taşıyor.

İlk olarak ASELSAN'ın kendi santralinde kullanılacak

Geliştirilen fotovoltaik eviriciler ilk olarak ASELSAN’ın kendi güneş enerjisi santralinde kullanılacak. Ardından yıl içerisinde pazara sunulacak. ASELSAN, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tükettiği elektrik kadar enerji üreten güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor. Toplam 75 megavat kapasiteye sahip olması planlanan santralde ASELSAN Pulsar fotovoltaik evirici kullanılacak. Bu santralde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmının şebekeye satılması planlanıyor. Şirketin "2050 net sıfır emisyon" hedefine büyük katkı sağlayacak ASELSAN Öz Tüketim Güneş Enerjisi Santrali için çalışmalar başlatılırken santralin 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Fotovoltaik evirici ne işe yarar?

ASELSAN tarafından geliştirilen fotovoltaik evirici, güç dönüştürücü olarak kullanılıyor. Güneş panelleri üzerinden üretilen doğru akım (DC) tipindeki gücü, şebeke altyapılarında kullanılabilmek üzere alternatif akıma (AC) dönüştürüyor.

Tam Boyutta Gör ASELSAN Pulsar, 12 adet MPPT, 800 VAC çıkış gerilimi ve 1.500 VDC’ye kadar giriş gerilimi sayesinde kullanıcılara yüksek verimlilikte enerji üretimi, stabilite ve sürdürülebilirlik sunuyor. Yüksek güç yoğunluğu sayesinde güneş enerjisi santrallerinde optimum maliyet sağlıyor. Modüler Merkezi Evirici olarak kullanılabilme özelliği sayesinde farklı santral tiplerine de uygulanabiliyor. Merkezi İzleme Sistemi ile eviricilerin uzaktan takibi ve kontrolü yapılabiliyor.

250 kVa güdünceki ASELSAN Pulsar fotovoltaik eviricinin Türkiye’deki yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından kullanılması amaçlanıyor. Yerli ve milli ürün olduğu için Yerli Katkı Payı teşviklerinden faydalanılabilecek. Türkiye’deki güneş enerji santrallerinden elde edilen deneyim ve referanslar ile cihazların yurt dışı pazarlarda da satılması hedefleniyor.

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ASELSAN Pulsar 250 kVA gücündeki fotovoltaik evirici özellikleri