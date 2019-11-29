Aselsan, yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzaladı

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Aselsan’ın Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) ve Yeni Su Altı Taarruz Botu (YSAT) projeleri kapsamında geliştirdiği yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi’nin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı.

Aselsan’ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesinin üyelerinden biri olan STOP, stabilizasyon, otomatik hedef takip yeteneği ve otomatik balistik hesaplama ile üzerine yerleştirildiği aracın veya hedefin hareketinden etkilenmeden isabetli atışlar yapabiliyor. Sistemin uzaktan kumanda edilmesi sayesinde nişancının karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmadan sistemi etkin şekilde kullanması sağlanıyor.

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Yeni nesil STOP sisteminde mevcut sisteme ek olarak elektro-optik birimleri barındıran iki eksende bağımsız hassas stabilize yönlendirici, artırılmış mühimmat kapasitesi, 19 inç ekran, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve gömülü eğitim simülatörü gibi özellikler bulunuyor.

Deniz karakol botları, sahil güvenlik botları, savaş ve çıkartma gemilerinde kullanılan STOP, asimetrik çatışmalar, terör ve kaçakçılıkla mücadele, kıyı güvenliği, sabit bölgesel koruma ve hava savunma gibi faaliyetlere katkı sağlıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aselsandan-stopun-ilk-teslimati-tamam-ulkeler-sirada/1659010